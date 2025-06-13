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Новини допомога Україні від США
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Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ

Допомога США на 300 млн доларів: Комітет Конгресу не схвалив

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США схвалив 13 червня свою версію законопроєкту про видатки на оборону на 2026 фінансовий рік. Однак республіканці та демократи не змогли проголосувати за додаткову безпекову допомогу Україні на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.

Версія законопроєкту про видатки на оборону, запропонована Комітетом з питань асигнувань, становить 832 млрд доларів і є незмінною порівняно з бюджетом на 2025 фінансовий рік. 

Однак, існує потенціал для збільшення видатків до $1 трлн шляхом невикористаних коштів, призначених на інші цілі.

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Проєкт передбачає:

  • $13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов’язані зі щитом "Золотий купол";
  • $8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35;
  • $36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці типу Arleigh Burke, які не включені до планів Пентагону.

Водночас депутатка Марсі Каптур (демократка з Огайо) запропонувала додати $300 млн на безпекову допомогу Україні, але за поправку не проголосували.

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Голова комітету Том Коул пояснив, що включення допомоги Україні може поставити під загрозу схвалення всього бюджету, бо частина республіканців тоді проголосує проти.

При цьому він додав, що демократи не підтримають оборонний бюджет через консервативну політику закладену в ньому.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика — це просто практична річ. Я хочу схвалити оборонний законопроєкт, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає", - пояснив конгресмен.

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Автор: 

Конгрес США (1239) допомога (8460) США (23483)


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Топ коментарі
+19
"Двопартійна підтримка України" кричали вони. "Трамп поганий, а Конгрес за нас" кричать вони. Так само і за санкції Грема-Блюменталя проголосують... Але ж новини зате які гарні були.
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13.06.2025 19:19 Відповісти
+14
тамбовський вовк тобі дорогой
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13.06.2025 19:25 Відповісти
+13
От і вихлоп Конгресу
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13.06.2025 19:16 Відповісти
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От і вихлоп Конгресу
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13.06.2025 19:16 Відповісти
Ізраїлю потрібніше, чекайте черги...
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13.06.2025 21:24 Відповісти
Бо всі , в Америці , знають про євреїв - ніхто не знає про українців ...
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13.06.2025 21:35 Відповісти
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13.06.2025 19:16 Відповісти
передбачувано.
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13.06.2025 19:17 Відповісти
"Двопартійна підтримка України" кричали вони. "Трамп поганий, а Конгрес за нас" кричать вони. Так само і за санкції Грема-Блюменталя проголосують... Але ж новини зате які гарні були.
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13.06.2025 19:19 Відповісти
Сумарно допомога військова Німеччини у 2025 році становитиме €8,9 млрд.
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13.06.2025 19:21 Відповісти
тамбовський вовк тобі дорогой
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13.06.2025 19:25 Відповісти
тиж московитьськй пес який лиже дупу своєму хозяяіну педофілу карліку пуйлу
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13.06.2025 19:53 Відповісти
Москвобот більше місяця сере в коментах. Адміни Цензора сплять богатирським сном.
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13.06.2025 20:14 Відповісти
Держава Україна з 22-го угандошила мільйон кацапів. Це найбільш корисно потрачені українські гроші за останні років 300...
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13.06.2025 19:28 Відповісти
Україна знищила мільйон уй'обків. Це не "патєряла".
Кожен потрачений долар пішов на добре діло...
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13.06.2025 19:36 Відповісти
вся надія на німців ,вони виділили 8 лярдов Євров
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13.06.2025 19:19 Відповісти
Імпотенти!!!
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13.06.2025 19:20 Відповісти
Не здивввали!
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13.06.2025 19:21 Відповісти
захисники трампа, давайте, б*яді, вилазьте, розказуйте що ми щось не так зрозуміли.
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13.06.2025 19:21 Відповісти
Тобто, якщо б депутатка Марсі Каптур додала 300 мильонів, проєкт бюджету би завалили ?
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13.06.2025 19:21 Відповісти
Проєкт передбачає:

$13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов'язані зі щитом "Золотий купол";$8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35;$36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці типу Arleigh Burke, які не включені до планів Пентагону. Джерело: https://censor.net/ua/n3557820

тобто це у бюджети закладено ? Там е і гроши для України ?
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13.06.2025 19:24 Відповісти
Нема.
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13.06.2025 19:29 Відповісти
Трамп- старий маразматик.
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13.06.2025 19:42 Відповісти
на цей раз нема. кожного року, навіть при Трампі у його першу каденцію при голосуванні бюджету Пентагону на наступний рік, то в цьому бюджеті завжди була закладена сума військової допомоги Україні по 150 млн доларів щороку. в минулому році проголосували 300 млн. то мабуть цей рік пропустять, оскільки в минулому році проголосували за більшу суму у 2 рази.
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13.06.2025 19:36 Відповісти
Тоді питання- нащо той договір по рідкоземельним, якщо Сенат насрав( Админе , вибачаюсь) на Україну????
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13.06.2025 19:41 Відповісти
не знаю. Волкер вчора говорив, що той договір несе більше політичну місію, ніж комерційну. бо ніхто не буде копати тих копалин в Україні із західних інвесторів поки у нас війна.
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13.06.2025 19:45 Відповісти
Ясно що не будуть копати. Ці хитродупі ділки нароблять якісь акцій і будуть під них гроши хапати.
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13.06.2025 19:48 Відповісти
час покаже. ви но там своє Фіцо викурюйте з влади, бо воно вже забембало. Повератайте гарну панянку Чапутову. )
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13.06.2025 19:51 Відповісти
Так. Демократи за цей бюджет голосувати не будуть у будь-якому випадку, бо там багато консервативних речей, тому республіканці будуть лише своїми голосами приймати. Оскільки в них більшість дуже мала, кожен голос на вагу золота, в тому числі і антиукраїнських їбанашок типу Марджорі Тейлор Грін. Тому допомогу Україні і виключили з бюджету, щоб такі їбанашки теж голосували за нього.
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13.06.2025 20:03 Відповісти
Добре що недра х*єсосам віддали в омнін за ніщо
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13.06.2025 19:21 Відповісти
як за ніщо? отримали добро і надалі грабувати Україну!
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13.06.2025 19:28 Відповісти
Що має мотивувати американців продовжити нам допомагати? Очевидно, що угода про крадівництво 50% доходів бюджету від природних надр не мотивує.

Припускаю, що при наявності у нас ядерної зброї американці будуть вимушені нам допомагати, інакше ми будемо близькі до програшу й використаємо ЯЗ по русні, з невідомими наслідками для США. Отже, щоб не допустити цей сценарій, треба посилювати допомогу Україні.
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13.06.2025 19:22 Відповісти
Yuriy Рися
@YSamar2n
·
7 год
Було:
Мінська угода- тримала все під контролем, ККД=100%.
Стало:
-30 з лишнім безпекових угод
-три формули миру
-два саміти миру
-угода з США про копалини
-ще якісь десятки резолюцій з Ганой, ПАР, Вануату..-це тільки за останній час, ККД=0.💪Здобули, бл..ть.
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13.06.2025 19:25 Відповісти
Політичний труп ся ніяк не вспокоїть. Абсурдна жага влади перемагає жадібність. І ботам відсипають черговий транш.
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13.06.2025 20:17 Відповісти
Так не працюй на владу, тухлий боте
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13.06.2025 21:07 Відповісти
Ну так дивного нічого немає. Шльондри з порту Санкт-Пєтєрбурга ні на що більше не здатні. Чотири роки треба чекати.....реально щось робити ці чотири роки.
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13.06.2025 19:26 Відповісти
***** одобряе
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13.06.2025 19:26 Відповісти
Хто та рвав на грудях тєльняшку і ісподнєє, шо мовляв трамп лох, от конгрес як проголосує то буде ойойой !! 🤡🤡🤡
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13.06.2025 19:30 Відповісти
От й все що треба знати про Трампа!
Зрозуміло на чиєму він боці.....
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13.06.2025 19:31 Відповісти
300 мільйонів допомоги нам надала Естонія.
А тут цілий оплот димократії...
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13.06.2025 19:31 Відповісти
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13.06.2025 19:35 Відповісти
Конгрес США не проголосував за допомогу для України

Може він сьодні, як кажуть співаки, "не в голосі"!
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13.06.2025 19:39 Відповісти
Трамп краще спалить Америку та всю демократію чим пійде проти свого "друга" ***** та його друзів диктаторів. Вже знов готов обійматися з КонЧенИном.
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13.06.2025 19:46 Відповісти
300 млн? Це на каву?
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13.06.2025 19:56 Відповісти
То нащо тоді не включати, якщо так демократи з більшою вірогідністю за нього не проголосують?
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13.06.2025 20:04 Відповісти
Не бери до голови. Їж туди.
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13.06.2025 20:18 Відповісти
дякуємо
дуже дякуємо
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13.06.2025 20:14 Відповісти
300 мільйонів... Навіть стільки дати не хочуть... Ну тоді навіщо сибіга і компанія вилизують дупу рудому клоуну? Заради розвідданих? А чого вони будуть варті без зброї та *********** для неї?
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13.06.2025 20:37 Відповісти
А шо ще чекати від сшп?!
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13.06.2025 20:52 Відповісти
 
 