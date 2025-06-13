Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США схвалив 13 червня свою версію законопроєкту про видатки на оборону на 2026 фінансовий рік. Однак республіканці та демократи не змогли проголосувати за додаткову безпекову допомогу Україні на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.

Версія законопроєкту про видатки на оборону, запропонована Комітетом з питань асигнувань, становить 832 млрд доларів і є незмінною порівняно з бюджетом на 2025 фінансовий рік.

Однак, існує потенціал для збільшення видатків до $1 трлн шляхом невикористаних коштів, призначених на інші цілі.

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Проєкт передбачає:

$13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов’язані зі щитом "Золотий купол";

$8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35;

$36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці типу Arleigh Burke, які не включені до планів Пентагону.

Водночас депутатка Марсі Каптур (демократка з Огайо) запропонувала додати $300 млн на безпекову допомогу Україні, але за поправку не проголосували.

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Голова комітету Том Коул пояснив, що включення допомоги Україні може поставити під загрозу схвалення всього бюджету, бо частина республіканців тоді проголосує проти.

При цьому він додав, що демократи не підтримають оборонний бюджет через консервативну політику закладену в ньому.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика — це просто практична річ. Я хочу схвалити оборонний законопроєкт, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає", - пояснив конгресмен.

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