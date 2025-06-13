Конгресс США не проголосовал за помощь Украине в размере $300 млн в оборонном бюджете, - СМИ
Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США одобрил 13 июня свою версию законопроекта о расходах на оборону на 2026 финансовый год. Однако республиканцы и демократы не смогли проголосовать за дополнительную помощь Украине в сфере безопасности на 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ.
Версия законопроекта о расходах на оборону, предложенная Комитетом по вопросам ассигнований, составляет 832 млрд долларов и является неизменной по сравнению с бюджетом на 2025 финансовый год.
Однако, существует потенциал для увеличения расходов до $1 трлн за счет неиспользованных средств, предназначенных на другие цели.
Проект предусматривает:
- $13 млрд на противоракетную оборону и космические программы, в частности связанные со щитом "Золотой купол";
- $8,5 млрд на закупку 69 истребителей F-35;
- $36,9 млрд на кораблестроение, в том числе на два эсминца типа Arleigh Burke, которые не включены в планы Пентагона.
В то же время депутат Марси Каптур (демократ из Огайо) предложила добавить $300 млн на помощь Украине в сфере безопасности, но за поправку не проголосовали.
Председатель комитета Том Коул объяснил, что включение помощи Украине может поставить под угрозу одобрение всего бюджета, потому что часть республиканцев тогда проголосует против.
При этом он добавил, что демократы не поддержат оборонный бюджет из-за консервативной политики заложенной в нем.
"Я говорю это как человек, который последовательно поддерживает Украину. Я написал законопроект для самого большого пакета помощи, и мое мнение об этом не изменилось, но политика - это просто практическая вещь. Я хочу одобрить оборонный законопроект, и я не заинтересован в том, чтобы разделить тех, кто его поддержит", - пояснил конгрессмен.
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Кожен потрачений долар пішов на добре діло...
$13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов'язані зі щитом "Золотий купол";$8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35;$36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці типу Arleigh Burke, які не включені до планів Пентагону. Джерело: https://censor.net/ua/n3557820
тобто це у бюджети закладено ? Там е і гроши для України ?
Припускаю, що при наявності у нас ядерної зброї американці будуть вимушені нам допомагати, інакше ми будемо близькі до програшу й використаємо ЯЗ по русні, з невідомими наслідками для США. Отже, щоб не допустити цей сценарій, треба посилювати допомогу Україні.
@YSamar2n
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7 год
Було:
Мінська угода- тримала все під контролем, ККД=100%.
Стало:
-30 з лишнім безпекових угод
-три формули миру
-два саміти миру
-угода з США про копалини
-ще якісь десятки резолюцій з Ганой, ПАР, Вануату..-це тільки за останній час, ККД=0.💪Здобули, бл..ть.
Зрозуміло на чиєму він боці.....
А тут цілий оплот димократії...
Може він сьодні, як кажуть співаки, "не в голосі"!
дуже дякуємо