Конгресс США не проголосовал за помощь Украине в размере $300 млн в оборонном бюджете, - СМИ

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США одобрил 13 июня свою версию законопроекта о расходах на оборону на 2026 финансовый год. Однако республиканцы и демократы не смогли проголосовать за дополнительную помощь Украине в сфере безопасности на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ.

Версия законопроекта о расходах на оборону, предложенная Комитетом по вопросам ассигнований, составляет 832 млрд долларов и является неизменной по сравнению с бюджетом на 2025 финансовый год.

Однако, существует потенциал для увеличения расходов до $1 трлн за счет неиспользованных средств, предназначенных на другие цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен США Карбахал раскритиковал Хегсета, в частности - за позицию по Украине: "Позор для страны. Убирайтесь к черту"

Проект предусматривает:

$13 млрд на противоракетную оборону и космические программы, в частности связанные со щитом "Золотой купол";

$8,5 млрд на закупку 69 истребителей F-35;

$36,9 млрд на кораблестроение, в том числе на два эсминца типа Arleigh Burke, которые не включены в планы Пентагона.

В то же время депутат Марси Каптур (демократ из Огайо) предложила добавить $300 млн на помощь Украине в сфере безопасности, но за поправку не проголосовали.

Читайте также: США выделят меньше средств на помощь Украине, - Хегсет

Председатель комитета Том Коул объяснил, что включение помощи Украине может поставить под угрозу одобрение всего бюджета, потому что часть республиканцев тогда проголосует против.

При этом он добавил, что демократы не поддержат оборонный бюджет из-за консервативной политики заложенной в нем.

"Я говорю это как человек, который последовательно поддерживает Украину. Я написал законопроект для самого большого пакета помощи, и мое мнение об этом не изменилось, но политика - это просто практическая вещь. Я хочу одобрить оборонный законопроект, и я не заинтересован в том, чтобы разделить тех, кто его поддержит", - пояснил конгрессмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против РФ, - сенатор Грэм