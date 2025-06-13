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Новости помощь Украине от США
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Конгресс США не проголосовал за помощь Украине в размере $300 млн в оборонном бюджете, - СМИ

Помощь США на 300 млн долларов: Комитет Конгресса не одобрил

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США одобрил 13 июня свою версию законопроекта о расходах на оборону на 2026 финансовый год. Однако республиканцы и демократы не смогли проголосовать за дополнительную помощь Украине в сфере безопасности на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ.

Версия законопроекта о расходах на оборону, предложенная Комитетом по вопросам ассигнований, составляет 832 млрд долларов и является неизменной по сравнению с бюджетом на 2025 финансовый год.

Однако, существует потенциал для увеличения расходов до $1 трлн за счет неиспользованных средств, предназначенных на другие цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен США Карбахал раскритиковал Хегсета, в частности - за позицию по Украине: "Позор для страны. Убирайтесь к черту"

Проект предусматривает:

  • $13 млрд на противоракетную оборону и космические программы, в частности связанные со щитом "Золотой купол";
  • $8,5 млрд на закупку 69 истребителей F-35;
  • $36,9 млрд на кораблестроение, в том числе на два эсминца типа Arleigh Burke, которые не включены в планы Пентагона.

В то же время депутат Марси Каптур (демократ из Огайо) предложила добавить $300 млн на помощь Украине в сфере безопасности, но за поправку не проголосовали.

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Председатель комитета Том Коул объяснил, что включение помощи Украине может поставить под угрозу одобрение всего бюджета, потому что часть республиканцев тогда проголосует против.

При этом он добавил, что демократы не поддержат оборонный бюджет из-за консервативной политики заложенной в нем.

"Я говорю это как человек, который последовательно поддерживает Украину. Я написал законопроект для самого большого пакета помощи, и мое мнение об этом не изменилось, но политика - это просто практическая вещь. Я хочу одобрить оборонный законопроект, и я не заинтересован в том, чтобы разделить тех, кто его поддержит", - пояснил конгрессмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против РФ, - сенатор Грэм

Автор: 

Конгресс США (1244) помощь (7884) США (27213)


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Топ комментарии
+17
"Двопартійна підтримка України" кричали вони. "Трамп поганий, а Конгрес за нас" кричать вони. Так само і за санкції Грема-Блюменталя проголосують... Але ж новини зате які гарні були.
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13.06.2025 19:19 Ответить
+13
тамбовський вовк тобі дорогой
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13.06.2025 19:25 Ответить
+12
От і вихлоп Конгресу
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13.06.2025 19:16 Ответить
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От і вихлоп Конгресу
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13.06.2025 19:16 Ответить
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13.06.2025 19:16 Ответить
передбачувано.
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13.06.2025 19:17 Ответить
"Двопартійна підтримка України" кричали вони. "Трамп поганий, а Конгрес за нас" кричать вони. Так само і за санкції Грема-Блюменталя проголосують... Але ж новини зате які гарні були.
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13.06.2025 19:19 Ответить
Сумарно допомога військова Німеччини у 2025 році становитиме €8,9 млрд.
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13.06.2025 19:21 Ответить
тамбовський вовк тобі дорогой
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13.06.2025 19:25 Ответить
тиж московитьськй пес який лиже дупу своєму хозяяіну педофілу карліку пуйлу
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13.06.2025 19:53 Ответить
Москвобот більше місяця сере в коментах. Адміни Цензора сплять богатирським сном.
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13.06.2025 20:14 Ответить
Держава Україна з 22-го угандошила мільйон кацапів. Це найбільш корисно потрачені українські гроші за останні років 300...
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13.06.2025 19:28 Ответить
Україна знищила мільйон уй'обків. Це не "патєряла".
Кожен потрачений долар пішов на добре діло...
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13.06.2025 19:36 Ответить
вся надія на німців ,вони виділили 8 лярдов Євров
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13.06.2025 19:19 Ответить
Імпотенти!!!
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13.06.2025 19:20 Ответить
Не здивввали!
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13.06.2025 19:21 Ответить
захисники трампа, давайте, б*яді, вилазьте, розказуйте що ми щось не так зрозуміли.
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13.06.2025 19:21 Ответить
Тобто, якщо б депутатка Марсі Каптур додала 300 мильонів, проєкт бюджету би завалили ?
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13.06.2025 19:21 Ответить
Проєкт передбачає:

$13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов'язані зі щитом "Золотий купол";$8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35;$36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці типу Arleigh Burke, які не включені до планів Пентагону. Джерело: https://censor.net/ua/n3557820

тобто це у бюджети закладено ? Там е і гроши для України ?
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13.06.2025 19:24 Ответить
Нема.
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13.06.2025 19:29 Ответить
Трамп- старий маразматик.
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13.06.2025 19:42 Ответить
на цей раз нема. кожного року, навіть при Трампі у його першу каденцію при голосуванні бюджету Пентагону на наступний рік, то в цьому бюджеті завжди була закладена сума військової допомоги Україні по 150 млн доларів щороку. в минулому році проголосували 300 млн. то мабуть цей рік пропустять, оскільки в минулому році проголосували за більшу суму у 2 рази.
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13.06.2025 19:36 Ответить
Тоді питання- нащо той договір по рідкоземельним, якщо Сенат насрав( Админе , вибачаюсь) на Україну????
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13.06.2025 19:41 Ответить
не знаю. Волкер вчора говорив, що той договір несе більше політичну місію, ніж комерційну. бо ніхто не буде копати тих копалин в Україні із західних інвесторів поки у нас війна.
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13.06.2025 19:45 Ответить
Ясно що не будуть копати. Ці хитродупі ділки нароблять якісь акцій і будуть під них гроши хапати.
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13.06.2025 19:48 Ответить
час покаже. ви но там своє Фіцо викурюйте з влади, бо воно вже забембало. Повератайте гарну панянку Чапутову. )
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13.06.2025 19:51 Ответить
Так. Демократи за цей бюджет голосувати не будуть у будь-якому випадку, бо там багато консервативних речей, тому республіканці будуть лише своїми голосами приймати. Оскільки в них більшість дуже мала, кожен голос на вагу золота, в тому числі і антиукраїнських їбанашок типу Марджорі Тейлор Грін. Тому допомогу Україні і виключили з бюджету, щоб такі їбанашки теж голосували за нього.
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13.06.2025 20:03 Ответить
Добре що недра х*єсосам віддали в омнін за ніщо
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13.06.2025 19:21 Ответить
як за ніщо? отримали добро і надалі грабувати Україну!
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13.06.2025 19:28 Ответить
Що має мотивувати американців продовжити нам допомагати? Очевидно, що угода про крадівництво 50% доходів бюджету від природних надр не мотивує.

Припускаю, що при наявності у нас ядерної зброї американці будуть вимушені нам допомагати, інакше ми будемо близькі до програшу й використаємо ЯЗ по русні, з невідомими наслідками для США. Отже, щоб не допустити цей сценарій, треба посилювати допомогу Україні.
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13.06.2025 19:22 Ответить
Yuriy Рися
@YSamar2n
·
7 год
Було:
Мінська угода- тримала все під контролем, ККД=100%.
Стало:
-30 з лишнім безпекових угод
-три формули миру
-два саміти миру
-угода з США про копалини
-ще якісь десятки резолюцій з Ганой, ПАР, Вануату..-це тільки за останній час, ККД=0.💪Здобули, бл..ть.
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13.06.2025 19:25 Ответить
Політичний труп ся ніяк не вспокоїть. Абсурдна жага влади перемагає жадібність. І ботам відсипають черговий транш.
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13.06.2025 20:17 Ответить
Ну так дивного нічого немає. Шльондри з порту Санкт-Пєтєрбурга ні на що більше не здатні. Чотири роки треба чекати.....реально щось робити ці чотири роки.
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13.06.2025 19:26 Ответить
***** одобряе
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13.06.2025 19:26 Ответить
Хто та рвав на грудях тєльняшку і ісподнєє, шо мовляв трамп лох, от конгрес як проголосує то буде ойойой !! 🤡🤡🤡
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13.06.2025 19:30 Ответить
От й все що треба знати про Трампа!
Зрозуміло на чиєму він боці.....
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13.06.2025 19:31 Ответить
300 мільйонів допомоги нам надала Естонія.
А тут цілий оплот димократії...
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13.06.2025 19:31 Ответить
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13.06.2025 19:35 Ответить
Конгрес США не проголосував за допомогу для України

Може він сьодні, як кажуть співаки, "не в голосі"!
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13.06.2025 19:39 Ответить
Трамп краще спалить Америку та всю демократію чим пійде проти свого "друга" ***** та його друзів диктаторів. Вже знов готов обійматися з КонЧенИном.
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13.06.2025 19:46 Ответить
300 млн? Це на каву?
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13.06.2025 19:56 Ответить
То нащо тоді не включати, якщо так демократи з більшою вірогідністю за нього не проголосують?
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13.06.2025 20:04 Ответить
Не бери до голови. Їж туди.
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13.06.2025 20:18 Ответить
дякуємо
дуже дякуємо
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13.06.2025 20:14 Ответить
300 мільйонів... Навіть стільки дати не хочуть... Ну тоді навіщо сибіга і компанія вилизують дупу рудому клоуну? Заради розвідданих? А чого вони будуть варті без зброї та *********** для неї?
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13.06.2025 20:37 Ответить
А шо ще чекати від сшп?!
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13.06.2025 20:52 Ответить
 
 