У Відні посилять заходи безпеки у день візиту Зеленського 16 червня, - ЗМІ
У понеділок, 16 червня, у день візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Австрії, Відень посилить заходи безпеки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АРА.
У зв'язку з запланованим візитом Зеленського у п'ятницю поліція Відня оголосила про заборону на відвідування площі навколо адміністрації президента та будівлі уряду.
Так, упродовж понеділка будуть закриті Національна бібліотека та Будинок історії Австрії, розташовані на Хельденплац, куди буде обмежений доступ.
Додатково на вулицях австрійської столиці посилять поліцейські патрулі.
У день візиту Зеленського в Австрію очікуються дві акції: мітинг української діаспори та демонстрація проти візиту Зеленського, зазначає АРА.
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Від цього бідоносця всякого можна чекати.
Макрон вже бачив результати приїзду "потужного" до Франції.
Абсолютно нікого не бояться! Аж тут, мабуть, на концерт приїде, отой, Акакаяразніца …. Єрмак, його прикриє, мабуть, животом своїм??
Бо Віслюк він такий - то собор відремонтований запалає, то шейх копита задвине ,то ще якась катастрофа слідом йде ...
Осіновий кілок теж спробуйте, діло таке... серьозне