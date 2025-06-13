У Відні посилять заходи безпеки у день візиту Зеленського 16 червня, - ЗМІ

У понеділок, 16 червня, у день візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Австрії, Відень посилить заходи безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АРА.

У зв'язку з запланованим візитом Зеленського у п'ятницю поліція Відня оголосила про заборону на відвідування площі навколо адміністрації президента та будівлі уряду.

Так, упродовж понеділка будуть закриті Національна бібліотека та Будинок історії Австрії, розташовані на Хельденплац, куди буде обмежений доступ.

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Додатково на вулицях австрійської столиці посилять поліцейські патрулі.

У день візиту Зеленського в Австрію очікуються дві акції: мітинг української діаспори та демонстрація проти візиту Зеленського, зазначає АРА.

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