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Новини Візит Зеленського до Австрії
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У Відні посилять заходи безпеки у день візиту Зеленського 16 червня, - ЗМІ

Візит Зеленського до Австрії 16 червня: посилять безпеку

У понеділок, 16 червня, у день візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Австрії, Відень посилить заходи безпеки. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АРА.

У зв'язку з запланованим візитом Зеленського у п'ятницю поліція Відня оголосила про заборону на відвідування площі навколо адміністрації президента та будівлі уряду.

Так, упродовж понеділка будуть закриті Національна бібліотека та Будинок історії Австрії, розташовані на Хельденплац, куди буде обмежений доступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану

Додатково на вулицях австрійської столиці посилять поліцейські патрулі.

У день візиту Зеленського в Австрію очікуються дві акції: мітинг української діаспори та демонстрація проти візиту Зеленського, зазначає АРА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський може здійснити візит до Австрії 16 червня, - ЗМІ

Автор: 

Австрія (975) безпека (946) візит (1619) Зеленський Володимир (24413) Відень (119)


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Топ коментарі
+8
На ЗСУ грошей нема, а розвозити дупу скумбрії Є! Шмигаль роздає по 1000 з бюджету, чому він не в тюрмі? Чому в ЗСУ браковані міни? Питання без відповіді...
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13.06.2025 21:56 Відповісти
+7
Краще нехай сходить на цвінтар та подивится на могіли полеглих Героїв, яки загинули від діяльності її чоловіка. З діточками нехай сходить. Папу сашу з мамай римой може не брати.
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13.06.2025 22:02 Відповісти
+6
Кому він всрався?
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13.06.2025 21:59 Відповісти
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На ЗСУ грошей нема, а розвозити дупу скумбрії Є! Шмигаль роздає по 1000 з бюджету, чому він не в тюрмі? Чому в ЗСУ браковані міни? Питання без відповіді...
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13.06.2025 21:56 Відповісти
Відповідь була - у 19 році українськими мудрилами. Ні - Армії, Ні - Вірі, Ні - Мові.
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14.06.2025 01:24 Відповісти
Олена Зеленська має сходити до музею естествознанія і подивитись на метеорит з Закарпаття, коли воно було в імперії Габсбурґів.
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13.06.2025 21:59 Відповісти
Краще нехай сходить на цвінтар та подивится на могіли полеглих Героїв, яки загинули від діяльності її чоловіка. З діточками нехай сходить. Папу сашу з мамай римой може не брати.
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13.06.2025 22:02 Відповісти
У Відні є багато цвинтарів. Але наших хлопців там не хоронять . А ось чеченців хоронять, бо біженці живуть там вже20 років і мають сильну діаспору, яка допомагає Україні,
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13.06.2025 22:25 Відповісти
То нехай скумбрія попоЧленка до України превде.
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13.06.2025 22:31 Відповісти
Кому він всрався?
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13.06.2025 21:59 Відповісти
в Відні у Зе 0%
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13.06.2025 22:02 Відповісти
марафонівских дуриків в Відні нема..а е реальності життя и без 95 квартала и срані в балинсиагах и спіжженних миллиардов!!!
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13.06.2025 22:06 Відповісти
Навіщо?
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13.06.2025 22:06 Відповісти
Правильно роблять!
Від цього бідоносця всякого можна чекати.
Макрон вже бачив результати приїзду "потужного" до Франції.
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13.06.2025 22:07 Відповісти
Кому он, нахер, впёрся, этот " Неуловимый Джо"?
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13.06.2025 22:14 Відповісти
Фірташ,з купою ригоАНАЛІВ, їх родичів, та інші челядники з Урядового кварталу, спокійно і весело живуть в Австрії, та зокрема, і у Відні!!??
Абсолютно нікого не бояться! Аж тут, мабуть, на концерт приїде, отой, Акакаяразніца …. Єрмак, його прикриє, мабуть, животом своїм??
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13.06.2025 22:19 Відповісти
Мабуть у Відні вилучатимуть небезпечні предмети: ножиці, газові балончики, канцелярські ножі
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13.06.2025 22:20 Відповісти
флаг заблюренный, ему стыдно, отличный призедент. пзда 16 киеву
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13.06.2025 22:31 Відповісти
Тільце за себе переживає.

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13.06.2025 22:41 Відповісти
Справа абрахамії та пудоляки живе...?
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14.06.2025 01:32 Відповісти
Яка вона леді..теж леді знайшли. Криворізька хабалка, якфй прєдлажилі "проект".
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13.06.2025 22:51 Відповісти
О, тобто 16 з рашки на нас усе полетить, бо по таким цінним кадрам пу не стріляє.
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13.06.2025 22:55 Відповісти
Ще витрачають державні кошти на охорону цього тіла. Таке марнотрацтво.
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14.06.2025 01:25 Відповісти
То слушне посилення..
Бо Віслюк він такий - то собор відремонтований запалає, то шейх копита задвине ,то ще якась катастрофа слідом йде ...
Осіновий кілок теж спробуйте, діло таке... серьозне
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14.06.2025 01:31 Відповісти
 
 