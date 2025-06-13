В Вене усилят меры безопасности в день визита Зеленского 16 июня, - СМИ

В понедельник, 16 июня, в день визита президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Австрию, Вена усилит меры безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АРА.

В связи с запланированным визитом Зеленского в пятницу полиция Вены объявила о запрете на посещение площади вокруг администрации президента и здания правительства.

В частности, в течение понедельника будут закрыты Национальная библиотека и Дом истории Австрии, расположенные на Хельденплац, куда будет ограничен доступ.

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Дополнительно на улицах австрийской столицы усилят полицейские патрули.

В день визита Зеленского в Австрию ожидаются две акции: митинг украинской диаспоры и демонстрация против визита Зеленского, отмечает АРА.

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