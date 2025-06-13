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Новости Визит Зеленского в Австрию
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В Вене усилят меры безопасности в день визита Зеленского 16 июня, - СМИ

Визит Зеленского в Австрию 16 июня: усилят безопасность

В понедельник, 16 июня, в день визита президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Австрию, Вена усилит меры безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АРА.

В связи с запланированным визитом Зеленского в пятницу полиция Вены объявила о запрете на посещение площади вокруг администрации президента и здания правительства.

В частности, в течение понедельника будут закрыты Национальная библиотека и Дом истории Австрии, расположенные на Хельденплац, куда будет ограничен доступ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял верительные грамоты от послов Австрии и Казахстана

Дополнительно на улицах австрийской столицы усилят полицейские патрули.

В день визита Зеленского в Австрию ожидаются две акции: митинг украинской диаспоры и демонстрация против визита Зеленского, отмечает АРА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский может совершить визит в Австрию 16 июня, - СМИ

Автор: 

Австрия (823) безопасность (1117) визит (3117) Зеленский Владимир (20925) Вена (110)


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Топ комментарии
+8
На ЗСУ грошей нема, а розвозити дупу скумбрії Є! Шмигаль роздає по 1000 з бюджету, чому він не в тюрмі? Чому в ЗСУ браковані міни? Питання без відповіді...
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13.06.2025 21:56 Ответить
+7
Краще нехай сходить на цвінтар та подивится на могіли полеглих Героїв, яки загинули від діяльності її чоловіка. З діточками нехай сходить. Папу сашу з мамай римой може не брати.
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13.06.2025 22:02 Ответить
+6
Кому він всрався?
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13.06.2025 21:59 Ответить
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На ЗСУ грошей нема, а розвозити дупу скумбрії Є! Шмигаль роздає по 1000 з бюджету, чому він не в тюрмі? Чому в ЗСУ браковані міни? Питання без відповіді...
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13.06.2025 21:56 Ответить
Відповідь була - у 19 році українськими мудрилами. Ні - Армії, Ні - Вірі, Ні - Мові.
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14.06.2025 01:24 Ответить
Олена Зеленська має сходити до музею естествознанія і подивитись на метеорит з Закарпаття, коли воно було в імперії Габсбурґів.
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13.06.2025 21:59 Ответить
Краще нехай сходить на цвінтар та подивится на могіли полеглих Героїв, яки загинули від діяльності її чоловіка. З діточками нехай сходить. Папу сашу з мамай римой може не брати.
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13.06.2025 22:02 Ответить
У Відні є багато цвинтарів. Але наших хлопців там не хоронять . А ось чеченців хоронять, бо біженці живуть там вже20 років і мають сильну діаспору, яка допомагає Україні,
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13.06.2025 22:25 Ответить
То нехай скумбрія попоЧленка до України превде.
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13.06.2025 22:31 Ответить
Кому він всрався?
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13.06.2025 21:59 Ответить
в Відні у Зе 0%
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13.06.2025 22:02 Ответить
марафонівских дуриків в Відні нема..а е реальності життя и без 95 квартала и срані в балинсиагах и спіжженних миллиардов!!!
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13.06.2025 22:06 Ответить
Навіщо?
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13.06.2025 22:06 Ответить
Правильно роблять!
Від цього бідоносця всякого можна чекати.
Макрон вже бачив результати приїзду "потужного" до Франції.
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13.06.2025 22:07 Ответить
Кому он, нахер, впёрся, этот " Неуловимый Джо"?
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13.06.2025 22:14 Ответить
Фірташ,з купою ригоАНАЛІВ, їх родичів, та інші челядники з Урядового кварталу, спокійно і весело живуть в Австрії, та зокрема, і у Відні!!??
Абсолютно нікого не бояться! Аж тут, мабуть, на концерт приїде, отой, Акакаяразніца …. Єрмак, його прикриє, мабуть, животом своїм??
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13.06.2025 22:19 Ответить
Мабуть у Відні вилучатимуть небезпечні предмети: ножиці, газові балончики, канцелярські ножі
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13.06.2025 22:20 Ответить
флаг заблюренный, ему стыдно, отличный призедент. пзда 16 киеву
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13.06.2025 22:31 Ответить
Тільце за себе переживає.

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13.06.2025 22:41 Ответить
Справа абрахамії та пудоляки живе...?
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14.06.2025 01:32 Ответить
Яка вона леді..теж леді знайшли. Криворізька хабалка, якфй прєдлажилі "проект".
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13.06.2025 22:51 Ответить
О, тобто 16 з рашки на нас усе полетить, бо по таким цінним кадрам пу не стріляє.
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13.06.2025 22:55 Ответить
Ще витрачають державні кошти на охорону цього тіла. Таке марнотрацтво.
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14.06.2025 01:25 Ответить
То слушне посилення..
Бо Віслюк він такий - то собор відремонтований запалає, то шейх копита задвине ,то ще якась катастрофа слідом йде ...
Осіновий кілок теж спробуйте, діло таке... серьозне
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14.06.2025 01:31 Ответить
 
 