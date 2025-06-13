В Вене усилят меры безопасности в день визита Зеленского 16 июня, - СМИ
В понедельник, 16 июня, в день визита президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Австрию, Вена усилит меры безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АРА.
В связи с запланированным визитом Зеленского в пятницу полиция Вены объявила о запрете на посещение площади вокруг администрации президента и здания правительства.
В частности, в течение понедельника будут закрыты Национальная библиотека и Дом истории Австрии, расположенные на Хельденплац, куда будет ограничен доступ.
Дополнительно на улицах австрийской столицы усилят полицейские патрули.
В день визита Зеленского в Австрию ожидаются две акции: митинг украинской диаспоры и демонстрация против визита Зеленского, отмечает АРА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від цього бідоносця всякого можна чекати.
Макрон вже бачив результати приїзду "потужного" до Франції.
Абсолютно нікого не бояться! Аж тут, мабуть, на концерт приїде, отой, Акакаяразніца …. Єрмак, його прикриє, мабуть, животом своїм??
Бо Віслюк він такий - то собор відремонтований запалає, то шейх копита задвине ,то ще якась катастрофа слідом йде ...
Осіновий кілок теж спробуйте, діло таке... серьозне