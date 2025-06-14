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Новини Бої біля прикордоння Сумщини Бої на Сумщині
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ЗСУ відновили контроль над Андріївкою, на Сумському напрямку ворог зупинений, - Зеленський

зведення Генштабу

На Сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону, там ворог зупинений.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"Північно-слобідський, який ми називаємо Сумський напрямок. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі рускіх. Бої там - вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми", - сказав президент під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, головні бої - це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка.

"Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль", - додав він.

Окрім того, на Луганському напрямку загрозу ліквідовано. Також йдуть серйозні бої на напрямку Костянтинівки. За словами президента, у росіян була перевага, однак Сили оборони просуваються тепер вздовж траси.

Також читайте: Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують російських окупантів, - Зеленський

"Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпровська область - теж йдуть бої, просувань на сьогодні немає", - додав він.

Також за тиждень на Південно-слобідському напрямку (Куп'янський, Харківський напрямок) немає втрат позицій.

Читайте: Росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Сумська область (3903) Луганська область (4894) Старобільський район (1) Сумський район (281) Андріївка (1) Костянтинівка (1)


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Топ коментарі
+18
Где бы, что бы не произошло -комментатор ЗЕ тут как тут. Он свои прямые обязанности хоть выполняет? Левитан-2, блин!
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14.06.2025 14:26 Відповісти
+14
Провалив все що тільки міг провалити, але "хороші новини" розповідає...
Гупі у захваті.
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14.06.2025 14:29 Відповісти
+10
МОЛОДЦІ !!!! Бий москалів.
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14.06.2025 14:22 Відповісти
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МОЛОДЦІ !!!! Бий москалів.
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14.06.2025 14:22 Відповісти
Ми за ціною, стояти не будем? Ні, надіюся.
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14.06.2025 14:26 Відповісти
Где бы, что бы не произошло -комментатор ЗЕ тут как тут. Он свои прямые обязанности хоть выполняет? Левитан-2, блин!
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14.06.2025 14:26 Відповісти
5 баллов!!!
Про Левитана - зачетно
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14.06.2025 14:38 Відповісти
Провалив все що тільки міг провалити, але "хороші новини" розповідає...
Гупі у захваті.
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14.06.2025 14:29 Відповісти
Не треба весь наш народ робити ідіотами ... Почитали б сумські форуми і побачили як ми "в захваті" від зелі та його кодла. А за кожен метр визволенной землі ми дякуємо Богу та славетним ЗСУ!🙏🙏🙏
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14.06.2025 15:50 Відповісти
А де в мене про народ написано?
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14.06.2025 17:37 Відповісти
Дякуємо хлопцям з ЗСУ та ТРО,вчора добре насипали, практично всю добу,добре чутно було всім.👍
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14.06.2025 14:42 Відповісти
А ворог знає що він зупинений? Бо про нього вже стільки раз це казали а він все йде вперед, незважаючи на зелені казки.
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14.06.2025 14:44 Відповісти
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14.06.2025 14:44 Відповісти
А про те, що Юнаківка, майже вся, знаходиться вже в "сірій зоні" воно промовчало? Чи то така собі подія, не варта уваги?
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14.06.2025 14:51 Відповісти
Патужному треба було не в Президенти йти, а на підміну діду Панасу - дуже добре казки розповідає
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14.06.2025 14:56 Відповісти
Дід Панас насправді Пинхас Хаимович Векслер, так шо вони спільну мову знайшли б швидко.
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14.06.2025 15:16 Відповісти
Не знайшли,зєля совкодрочер, йому на Україну насрати!
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14.06.2025 15:33 Відповісти
"Вздовж кордону" (с) Зеленський
Аааа, так це знов його відоме:
Просто кордон України трошечки зрушив... на 10 кілометрів.
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14.06.2025 15:04 Відповісти
Це правда, чи черговий зелений піздьож?
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14.06.2025 15:07 Відповісти
Саме так. Дніпровська область - теж йдуть бої, просувань на сьогодні немає", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3557905 Знайшов область наш Зе, нарешті. видрючуєься перед людьми. - Ні , щоб за 5 років по команді слугам у ВР легко перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області - але не хоче наперед злити путіна. Області ці , напевно, по оману йдуть кацапам. Скільки за ці перейменування тисяч раз люди писали-казали. Прокацапські зермаки - сліпо-глухо-німі.
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14.06.2025 17:28 Відповісти
Краще мовчав би наш Бідоносець.
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14.06.2025 15:12 Відповісти
Тільки щось маленька перемога і зразу вавка.
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14.06.2025 16:14 Відповісти
Мовчав би при це краще, бо не його то заслуга. Краще би сказав щось про фортифікації, які не витримують жодної критики. І, так, хай навіть не думає знову приїхати до Сум і фоткатися біля стели
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14.06.2025 17:19 Відповісти
Добре якщо так... бо депресняк мучить...
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14.06.2025 17:29 Відповісти
 
 