ЗСУ відновили контроль над Андріївкою, на Сумському напрямку ворог зупинений, - Зеленський

На Сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону, там ворог зупинений.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"Північно-слобідський, який ми називаємо Сумський напрямок. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі рускіх. Бої там - вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми", - сказав президент під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, головні бої - це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка.

"Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль", - додав він.

Окрім того, на Луганському напрямку загрозу ліквідовано. Також йдуть серйозні бої на напрямку Костянтинівки. За словами президента, у росіян була перевага, однак Сили оборони просуваються тепер вздовж траси.

Також читайте: Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують російських окупантів, - Зеленський

"Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпровська область - теж йдуть бої, просувань на сьогодні немає", - додав він.

Також за тиждень на Південно-слобідському напрямку (Куп'янський, Харківський напрямок) немає втрат позицій.

Читайте: Росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині, - DeepState. КАРТА