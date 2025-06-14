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Новости Бои у приграничья Сумщины Бои на Сумщине
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ВСУ восстановили контроль над Андреевкой, на Сумском направлении враг остановлен, - Зеленский

сводка Генштаба

На Сумском направлении бои идут вдоль границы, там враг остановлен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня.

"Северо-слободское, которое мы называем Сумское направление. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи русских. Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы", - сказал президент во время общения с журналистами в пятницу.

По словам президента, главные бои - это Андреевка, Кондратьевка, Алексеевка, Константиновка.

"Не путать с Константиновкой Восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль", - добавил он.

Кроме того, на Луганском направлении угроза ликвидирована. Также идут серьезные бои на направлении Константиновки. По словам президента, у россиян было преимущество, однако Силы обороны продвигаются теперь вдоль трассы.

Также читайте: Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают российских оккупантов, - Зеленский

"Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои. Днепровская область - тоже идут бои, продвижений на сегодня нет", - добавил он.

Также за неделю на Южно-слободском направлении (Купянское, Харьковское направление) нет потерь позиций.

Читайте: Россияне оккупировали Андреевку и Водолаги на Сумщине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Сумская область (3350) Луганская область (6512) Старобельский район (1) Сумский район (278) Андреевка (1) Константиновка (1)


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Топ комментарии
+19
Где бы, что бы не произошло -комментатор ЗЕ тут как тут. Он свои прямые обязанности хоть выполняет? Левитан-2, блин!
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14.06.2025 14:26 Ответить
+16
Провалив все що тільки міг провалити, але "хороші новини" розповідає...
Гупі у захваті.
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14.06.2025 14:29 Ответить
+10
МОЛОДЦІ !!!! Бий москалів.
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14.06.2025 14:22 Ответить
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МОЛОДЦІ !!!! Бий москалів.
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14.06.2025 14:22 Ответить
Ми за ціною, стояти не будем? Ні, надіюся.
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14.06.2025 14:26 Ответить
Где бы, что бы не произошло -комментатор ЗЕ тут как тут. Он свои прямые обязанности хоть выполняет? Левитан-2, блин!
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14.06.2025 14:26 Ответить
5 баллов!!!
Про Левитана - зачетно
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14.06.2025 14:38 Ответить
Провалив все що тільки міг провалити, але "хороші новини" розповідає...
Гупі у захваті.
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14.06.2025 14:29 Ответить
Не треба весь наш народ робити ідіотами ... Почитали б сумські форуми і побачили як ми "в захваті" від зелі та його кодла. А за кожен метр визволенной землі ми дякуємо Богу та славетним ЗСУ!🙏🙏🙏
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14.06.2025 15:50 Ответить
А де в мене про народ написано?
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14.06.2025 17:37 Ответить
Дякуємо хлопцям з ЗСУ та ТРО,вчора добре насипали, практично всю добу,добре чутно було всім.👍
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14.06.2025 14:42 Ответить
А ворог знає що він зупинений? Бо про нього вже стільки раз це казали а він все йде вперед, незважаючи на зелені казки.
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14.06.2025 14:44 Ответить
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14.06.2025 14:44 Ответить
А про те, що Юнаківка, майже вся, знаходиться вже в "сірій зоні" воно промовчало? Чи то така собі подія, не варта уваги?
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14.06.2025 14:51 Ответить
Патужному треба було не в Президенти йти, а на підміну діду Панасу - дуже добре казки розповідає
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14.06.2025 14:56 Ответить
Дід Панас насправді Пинхас Хаимович Векслер, так шо вони спільну мову знайшли б швидко.
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14.06.2025 15:16 Ответить
Не знайшли,зєля совкодрочер, йому на Україну насрати!
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14.06.2025 15:33 Ответить
"Вздовж кордону" (с) Зеленський
Аааа, так це знов його відоме:
Просто кордон України трошечки зрушив... на 10 кілометрів.
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14.06.2025 15:04 Ответить
Це правда, чи черговий зелений піздьож?
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14.06.2025 15:07 Ответить
Саме так. Дніпровська область - теж йдуть бої, просувань на сьогодні немає", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3557905 Знайшов область наш Зе, нарешті. видрючуєься перед людьми. - Ні , щоб за 5 років по команді слугам у ВР легко перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області - але не хоче наперед злити путіна. Області ці , напевно, по оману йдуть кацапам. Скільки за ці перейменування тисяч раз люди писали-казали. Прокацапські зермаки - сліпо-глухо-німі.
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14.06.2025 17:28 Ответить
Краще мовчав би наш Бідоносець.
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14.06.2025 15:12 Ответить
Тільки щось маленька перемога і зразу вавка.
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14.06.2025 16:14 Ответить
Мовчав би при це краще, бо не його то заслуга. Краще би сказав щось про фортифікації, які не витримують жодної критики. І, так, хай навіть не думає знову приїхати до Сум і фоткатися біля стели
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14.06.2025 17:19 Ответить
Добре якщо так... бо депресняк мучить...
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14.06.2025 17:29 Ответить
 
 