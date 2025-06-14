ВСУ восстановили контроль над Андреевкой, на Сумском направлении враг остановлен, - Зеленский
На Сумском направлении бои идут вдоль границы, там враг остановлен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня.
"Северо-слободское, которое мы называем Сумское направление. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи русских. Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы", - сказал президент во время общения с журналистами в пятницу.
По словам президента, главные бои - это Андреевка, Кондратьевка, Алексеевка, Константиновка.
"Не путать с Константиновкой Восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль", - добавил он.
Кроме того, на Луганском направлении угроза ликвидирована. Также идут серьезные бои на направлении Константиновки. По словам президента, у россиян было преимущество, однако Силы обороны продвигаются теперь вдоль трассы.
"Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои. Днепровская область - тоже идут бои, продвижений на сегодня нет", - добавил он.
Также за неделю на Южно-слободском направлении (Купянское, Харьковское направление) нет потерь позиций.
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Про Левитана - зачетно
Гупі у захваті.
Аааа, так це знов його відоме:
Просто кордон України трошечки зрушив... на 10 кілометрів.