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Новини День Росії
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Неприємний факт, - Зеленський про привітання Рубіо з "днем Росії"

Марко Рубіо та Володимир Зеленський

Україна без позитиву сприймає вітання з боку партнерів на адресу росіян з нагоди державних свят у країні-агресорці.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, цей день - символ незалежності Росії, яка водночас веде війну за позбавлення незалежності України.

"В будь-якому випадку привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів - для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", - заявив президент.

Він також підкреслив, що в умовах війни, яку веде Росія проти України, привітання її з державними святами з боку партнерів України сприймається без позитиву.

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Зеленський закликав розуміти символіку таких дій у контексті нинішнього протистояння.

Нагадаємо, раніше Рубіо привітав росіян із днем Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) привітання (737) США (23483) Рубіо Марко (230)


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Топ коментарі
+13
Мені теж неприємно було чути як ти ***** вітав з днем народження будучи вже президентом
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14.06.2025 16:04 Відповісти
+7
Третья новость за день от ЗЕ-коментатора. Лавры Левитана не дают Вовке покоя.
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14.06.2025 16:10 Відповісти
+7
Неприємно було чути про порноактрису, про "термос", про велосипед "Україну".
Хтось ще пам'ятає жарти цього нікчеми до його так званого "президентства"?
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14.06.2025 16:22 Відповісти
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Це був FUCK
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14.06.2025 16:00 Відповісти
Третья новость за день от ЗЕ-коментатора. Лавры Левитана не дают Вовке покоя.
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14.06.2025 16:10 Відповісти
Мені теж неприємно було чути як ти ***** вітав з днем народження будучи вже президентом
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14.06.2025 16:04 Відповісти
Где ?покажи.или сам придумал?
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14.06.2025 16:49 Відповісти
тебе в гуглі росіянця забанили?
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14.06.2025 16:51 Відповісти
Зеленський і Путін телефоном привітали один одного з обміном, угодою про транзит і святами - ОП
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14.06.2025 16:54 Відповісти
заглядач в очко ***** ображається що хтось робить так само як він.
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14.06.2025 16:55 Відповісти
"привітання її з державними святами з боку партнерів України сприймається без позитиву" невже не зрозуміло, насправді з 2014 року для США партнери це РФ а Україна та її населення всьго лише розмінна монета.
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14.06.2025 16:06 Відповісти
Америка всегда умела работать со стадом. А бывшие совки это вообще любимые свинки не только Америки, а всего Запада.
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14.06.2025 16:06 Відповісти
Зато для кацапов нет понятия "бывший или будущий". Кацапы есть кацапы. Как были чехлами для китайских и муслимских членов, так и будут вечно.
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14.06.2025 16:12 Відповісти
Рубіо-еталон безпринципного слизняка.
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14.06.2025 16:09 Відповісти
чуваче, ти приймаєш з усіх боків, змирися.
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14.06.2025 16:09 Відповісти
Неприємний факт - громадянин Зеленський в кріслі президента України
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14.06.2025 16:14 Відповісти
ну это для кацапов
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14.06.2025 16:50 Відповісти
Цікаво, а Рузаедльт чи тодішній держсекретар вітав Гітлера з Днем Німеччини? Хочаб до Перл Харбора
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14.06.2025 16:19 Відповісти
Неприємно було чути про порноактрису, про "термос", про велосипед "Україну".
Хтось ще пам'ятає жарти цього нікчеми до його так званого "президентства"?
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14.06.2025 16:22 Відповісти
У кацапів взагалі якийсь когнитивний диссонанс, з одного боку більша частина їх, на чолі з ******, совкодрочери, з другого боку святкують якийсь дивний день расії. Хоча в цей день (12 червня 1990 р) вони проголосили "акт о гасударствєннам сувєрєнітєтє расії". Питання, до якої держави тоді належала раїся? Тобто по-факту це акт незалежності від сесесер. Проте чи можуть орки (чи свинособаки) думати логічно - питання.
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14.06.2025 16:26 Відповісти
..
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14.06.2025 16:28 Відповісти
Переспали якось свиня і пес.
Свиня вранці думає: "це ж коли діти народяться будуть гавкати. Кошмар!"
Пес собі думає:"Це ж діти будуть хрюкати. Жах"
А діти прийшли і кажуть: "Здравствуйтє дарагіє радітєлі"
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14.06.2025 16:29 Відповісти
Рубіо мав заявити, що всіх росіян треба спалити в крематоріях і задушити в газових камерах?
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14.06.2025 16:39 Відповісти
Важко дорікати МАРІОНЕТКУ в тому,чого вона так чи інакше дригає кінцівками....Скінчився той Рубіо, як особистість...
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14.06.2025 16:50 Відповісти
Конституція на паузі та 5 - 6 менеджерів керують країною теж неприємний факт, треба шось міняти, ЗЄля.
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14.06.2025 17:13 Відповісти
Вже керують 5 менеджерів. Шостого "ефективного" менеджера-рекетіра застрелили в Іспанії добрі люди. Висновок, що в Україні крім паузи Конституції, суди перетворилися на узаконення злочинних рішень "ефективних" менеджерів Боневтіка і після цього ефективно запрацював суд лінча.
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14.06.2025 17:19 Відповісти
Даже собака знает кто её кормит
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14.06.2025 17:15 Відповісти
Забули запитати в янєлоха боневтіковича дозволу , США - юридично нейтральна держава ,яка не знаходиться в стані війни з рашкою ,і їхня внутрішня справа кого вітати ,а кого не вітати ,
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14.06.2025 17:16 Відповісти
Рубіо- головний шарнір у кремлівській грі в наперстки.
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14.06.2025 17:22 Відповісти
 
 