Неприємний факт, - Зеленський про привітання Рубіо з "днем Росії"

Україна без позитиву сприймає вітання з боку партнерів на адресу росіян з нагоди державних свят у країні-агресорці.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, цей день - символ незалежності Росії, яка водночас веде війну за позбавлення незалежності України.

"В будь-якому випадку привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів - для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", - заявив президент.

Він також підкреслив, що в умовах війни, яку веде Росія проти України, привітання її з державними святами з боку партнерів України сприймається без позитиву.

Читайте також: Сибіга - про привітання деяких країн до Дня Росії: Було неприємно. Не може бути жодних нагород для країни-агесора

Зеленський закликав розуміти символіку таких дій у контексті нинішнього протистояння.

Нагадаємо, раніше Рубіо привітав росіян із днем Росії.