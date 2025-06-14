Неприятный факт, - Зеленский о поздравлениях Рубио с "днем России"
Украина без позитива воспринимает поздравления со стороны партнеров в адрес россиян по случаю государственных праздников в стране-агрессоре.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Зеленского, этот день - символ независимости России, которая одновременно ведет войну за лишение независимости Украины.
"В любом случае поздравления России с днем России со стороны Соединенных Штатов - для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же день независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", - заявил президент.
Он также подчеркнул, что в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, поздравления ее с государственными праздниками со стороны партнеров Украины воспринимается без позитива.
Зеленский призвал понимать символику таких действий в контексте нынешнего противостояния.
Напомним, ранее Рубио поздравил россиян с днем России.
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Хтось ще пам'ятає жарти цього нікчеми до його так званого "президентства"?
Свиня вранці думає: "це ж коли діти народяться будуть гавкати. Кошмар!"
Пес собі думає:"Це ж діти будуть хрюкати. Жах"
А діти прийшли і кажуть: "Здравствуйтє дарагіє радітєлі"