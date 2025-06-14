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Новости День России
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Неприятный факт, - Зеленский о поздравлениях Рубио с "днем России"

Марко Рубио и Владимир Зеленский

Украина без позитива воспринимает поздравления со стороны партнеров в адрес россиян по случаю государственных праздников в стране-агрессоре.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Зеленского, этот день - символ независимости России, которая одновременно ведет войну за лишение независимости Украины.

"В любом случае поздравления России с днем России со стороны Соединенных Штатов - для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же день независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, поздравления ее с государственными праздниками со стороны партнеров Украины воспринимается без позитива.

Читайте также: Сибига - о поздравлениях некоторых стран ко Дню России: Было неприятно. Не может быть никаких наград для страны-агрессора

Зеленский призвал понимать символику таких действий в контексте нынешнего противостояния.

Напомним, ранее Рубио поздравил россиян с днем России.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) поздравление (1064) США (27213) Рубио Марко (226)


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Топ комментарии
+13
Мені теж неприємно було чути як ти ***** вітав з днем народження будучи вже президентом
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14.06.2025 16:04 Ответить
+7
Третья новость за день от ЗЕ-коментатора. Лавры Левитана не дают Вовке покоя.
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14.06.2025 16:10 Ответить
+7
Неприємно було чути про порноактрису, про "термос", про велосипед "Україну".
Хтось ще пам'ятає жарти цього нікчеми до його так званого "президентства"?
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14.06.2025 16:22 Ответить
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Це був FUCK
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14.06.2025 16:00 Ответить
Третья новость за день от ЗЕ-коментатора. Лавры Левитана не дают Вовке покоя.
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14.06.2025 16:10 Ответить
Мені теж неприємно було чути як ти ***** вітав з днем народження будучи вже президентом
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14.06.2025 16:04 Ответить
Где ?покажи.или сам придумал?
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14.06.2025 16:49 Ответить
тебе в гуглі росіянця забанили?
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14.06.2025 16:51 Ответить
Зеленський і Путін телефоном привітали один одного з обміном, угодою про транзит і святами - ОП
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14.06.2025 16:54 Ответить
заглядач в очко ***** ображається що хтось робить так само як він.
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14.06.2025 16:55 Ответить
"привітання її з державними святами з боку партнерів України сприймається без позитиву" невже не зрозуміло, насправді з 2014 року для США партнери це РФ а Україна та її населення всьго лише розмінна монета.
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14.06.2025 16:06 Ответить
Америка всегда умела работать со стадом. А бывшие совки это вообще любимые свинки не только Америки, а всего Запада.
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14.06.2025 16:06 Ответить
Зато для кацапов нет понятия "бывший или будущий". Кацапы есть кацапы. Как были чехлами для китайских и муслимских членов, так и будут вечно.
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14.06.2025 16:12 Ответить
Рубіо-еталон безпринципного слизняка.
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14.06.2025 16:09 Ответить
чуваче, ти приймаєш з усіх боків, змирися.
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14.06.2025 16:09 Ответить
Неприємний факт - громадянин Зеленський в кріслі президента України
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14.06.2025 16:14 Ответить
ну это для кацапов
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14.06.2025 16:50 Ответить
Цікаво, а Рузаедльт чи тодішній держсекретар вітав Гітлера з Днем Німеччини? Хочаб до Перл Харбора
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14.06.2025 16:19 Ответить
Неприємно було чути про порноактрису, про "термос", про велосипед "Україну".
Хтось ще пам'ятає жарти цього нікчеми до його так званого "президентства"?
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14.06.2025 16:22 Ответить
У кацапів взагалі якийсь когнитивний диссонанс, з одного боку більша частина їх, на чолі з ******, совкодрочери, з другого боку святкують якийсь дивний день расії. Хоча в цей день (12 червня 1990 р) вони проголосили "акт о гасударствєннам сувєрєнітєтє расії". Питання, до якої держави тоді належала раїся? Тобто по-факту це акт незалежності від сесесер. Проте чи можуть орки (чи свинособаки) думати логічно - питання.
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14.06.2025 16:26 Ответить
..
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14.06.2025 16:28 Ответить
Переспали якось свиня і пес.
Свиня вранці думає: "це ж коли діти народяться будуть гавкати. Кошмар!"
Пес собі думає:"Це ж діти будуть хрюкати. Жах"
А діти прийшли і кажуть: "Здравствуйтє дарагіє радітєлі"
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14.06.2025 16:29 Ответить
Рубіо мав заявити, що всіх росіян треба спалити в крематоріях і задушити в газових камерах?
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14.06.2025 16:39 Ответить
Важко дорікати МАРІОНЕТКУ в тому,чого вона так чи інакше дригає кінцівками....Скінчився той Рубіо, як особистість...
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14.06.2025 16:50 Ответить
Конституція на паузі та 5 - 6 менеджерів керують країною теж неприємний факт, треба шось міняти, ЗЄля.
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14.06.2025 17:13 Ответить
Вже керують 5 менеджерів. Шостого "ефективного" менеджера-рекетіра застрелили в Іспанії добрі люди. Висновок, що в Україні крім паузи Конституції, суди перетворилися на узаконення злочинних рішень "ефективних" менеджерів Боневтіка і після цього ефективно запрацював суд лінча.
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14.06.2025 17:19 Ответить
Даже собака знает кто её кормит
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14.06.2025 17:15 Ответить
Забули запитати в янєлоха боневтіковича дозволу , США - юридично нейтральна держава ,яка не знаходиться в стані війни з рашкою ,і їхня внутрішня справа кого вітати ,а кого не вітати ,
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14.06.2025 17:16 Ответить
Рубіо- головний шарнір у кремлівській грі в наперстки.
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14.06.2025 17:22 Ответить
 
 