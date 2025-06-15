УКР
Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні, - The Telegraph

допомога від США

Вашингтон фактично припиняє військову допомогу Україні. Під час слухань щодо оборонного бюджету США у Конгресі цього тижня міністр оборони Піт Гегсет заявив, що команда Трампа має принципово інший погляд на війну в Україні, аніж попередня адміністрація. На його думку, врегулювання шляхом переговорів відповідає "інтересам обох сторін" та інтересам США.

Про це йдеться у статті The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що послання Гегсета, озвучене в Конгресі, свідчить про явну зміну пріоритетів: війна РФ проти України вважається тепер проблемою Європи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року США вже надали Україні допомоги майже на 74 млрд доларів, включаючи критично важливі системи ППО Patriot, далекобійну артилерію, танки, бронетехніку та мільйони снарядів. Деякі закупівлі ще тривають, але загалом Київ залишився без підтримки головного стратегічного союзника, сказано в матеріалі.

Тепер в України залишається три варіанти: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво за рахунок коштів європейських союзників.

"На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов'язання та виконати те, за що Україні потрібно боротися. Менш радісно, ​​але на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж робить реальні кроки", - пише видання. 

Читайте також: США поки не схвалили рішень щодо нової військової допомоги Україні, бо Трамп хоче завершити війну, - Вітакер

У березні Кая Каллас запропонувала виділити 40 млрд євро на зброю для України, однак цю ініціативу відхилила низка країн, включаючи Угорщину, Словаччину, Хорватію, Іспанію та Італію. Згодом ЄС спрямував перший мільярд євро з заморожених російських активів на підтримку українського ОПК.

Як зазначає видання, Україна ефективно використовує отримані кошти. Власне виробництво озброєння зараз задовольняє 50 % військових потреб України

Зокрема, The Telegraph пише, що САУ "Богдана" випускається у кількості 20 одиниць щомісяця і випереджає французькі "Цезарі". На 2025 рік в країні планують виготовити п’ять мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч дронів-камікадзе та 3 тисячі крилатих ракет.

Деяке українське обладнання насправді краще за зброю з іноземних поставок, оскільки воно точніше адаптоване для потреб фронту. Зокрема, українська система радіоелектронної боротьби Limma перевершує російські та західні технології у глушінні російських бомб, сказано в статті.

Читайте також: США виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет

Однак, попри технологічну й тактичну перевагу, ЗСУ стикаються з браком снарядів, пального, запчастин та нестачею людей у війську.

Наостанок The Telegraph додає, що найгірша іронія полягає в тому, що Європа витрачає щороку понад 20 млрд євро на закупівлю російських енергоносіїв - і таким способом фактично фінансує військову машину Путіна більше, ніж оборону України.

Нагадаємо, що раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Читайте також: Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ

Добре хоч угоду по мінералам встигли підписать...
Ох і пі'дори...
показати весь коментар
15.06.2025 22:16 Відповісти
+43
Американські 73% вітають українські 73%
показати весь коментар
15.06.2025 22:15 Відповісти
+34
вже злили..ще за Байдена...коли по чарочці давали, переймались щоб кацапи не просрали
показати весь коментар
15.06.2025 22:18 Відповісти
і Smith Wesson в 16.06.2025 00:18 вже сьогодні засвітився.
показати весь коментар
16.06.2025 00:46 Відповісти
Зауважте, що у ЗЄ було півроку, щоб до цього підготуватися.

Всі розуміли, що саме так це буде.
показати весь коментар
15.06.2025 22:42 Відповісти
Хто марить про якусь "дипломатію" - трамп з перших своїх висловлювань не приховував підтримку путіну та виключення будь-якої допомоги Україні, скулив як *****, що допомога Україні переросте у Третю світову війну. Якщо ви дійсно вважаєте, що це можна було виправити дипломатією - ви при народженні зустріли головою бетонну підлогу, такі самі ідіоти кажуть, що можна домовитись з путіним на перемовинах - підіть домовтеся з маніяком, та підіть перевербуйте кацапського агента на прізвище трамп!
показати весь коментар
15.06.2025 22:44 Відповісти
Чомусь він при Порошенку так Путіна не підтримував.
показати весь коментар
15.06.2025 22:51 Відповісти
Яка ж коротка пам'ять у деяких.
Нагадую - трамп грався в "ображенку" ("обіженку") за те, що з боку України було підтримано Хіларі Клінтон.
А джавеліни заборонив застосовувати в зоні АТО (ООС). Нічого не нагадує? Так само заборонив застосовувати ATACMS по росії, після нього британці і французи заборонили те саме з Storm Shadow/SCALP.

А Конгрес йому навіщо заборонив визнавати Крим російським ще за його першої каденції? Може, тому що він ще тоді дуже багато теревенив про вєлікую расію і вєлікого *уйла?

Це пздць, ви тоді взагалі політикою не цікавились?
показати весь коментар
16.06.2025 06:41 Відповісти
Тобто ти ставиш знак рівняння між дипломатією Зеленського та дипломатією Порошенка.
показати весь коментар
16.06.2025 09:34 Відповісти
Тобто неможливо дипломатією перевербувати ворожого агента.
показати весь коментар
16.06.2025 19:25 Відповісти
Якщо б в критичний для пу момент іранці і півн.корейці не надали йому немеряне дронів, ракет, пускових і т.д. то дійсно цей "канхфихт" швидко б закінчився.
...до того ж, щоб не зазнати поразки і не допустити, адекватних визовам, поставок захід.зброї, пу став лякати світ своєю ядеркою... і зараз під цю пісню, а на віщо нам цей світ, вимагає від Західа і навіть ООН визнати оккупацію України законной.
показати весь коментар
15.06.2025 22:59 Відповісти
якої допомоги можна чекати від нинішньої американської шлюхи рашистського вбивці українського народу і окупанта України куйла всія рабсєї...???
показати весь коментар
15.06.2025 22:47 Відповісти
Не переговори замість зброї, а підштовхування до капітуляції.
показати весь коментар
15.06.2025 22:50 Відповісти
Довбодятли…
показати весь коментар
15.06.2025 22:50 Відповісти
А ти москалячий дебілус.
показати весь коментар
15.06.2025 22:59 Відповісти
Зелені віддали 50 відсотків надр України, це навіть сроку давності не буде, а трампони їх кинилу, як нелохів якихось.
показати весь коментар
15.06.2025 22:51 Відповісти
Так все проїбати, це треба ще вміти. Казав ще в 2019 тому що тепер буде не до сміху
показати весь коментар
15.06.2025 22:52 Відповісти
А кто там попу рвал за респов и трумпаса??
Ну что помогли вам ваши реднеки/респы/маго'лубцы
показати весь коментар
15.06.2025 22:54 Відповісти
хло рвало..
та інші вороги України..
від медведчуків, шарія, опзж, люсі ..
показати весь коментар
15.06.2025 23:01 Відповісти
По потужні дипломати МЗС
показати весь коментар
15.06.2025 22:55 Відповісти
Яке ще мзс? То говорячі голови на підхваті ... ніякого мзса не існує де факто
показати весь коментар
15.06.2025 23:01 Відповісти
сша ніколи не давала грошей Україні..
тільки зброю, запчастини та інше

тепер і необхідну зброю не дадуть для перемоги..?
показати весь коментар
15.06.2025 22:56 Відповісти
Вони змушують Україну позбутися шляхетністі та вдатися до терору. Але Україна вистоїть!
показати весь коментар
15.06.2025 22:57 Відповісти
Хто сумнівався? Трумп взагалі то ані долара ще не дав. Це все зараз, що ще надходить - за програмами Байдена
показати весь коментар
15.06.2025 23:00 Відповісти
Трендіти, не мішкі кидати, тим більше, воювати!
показати весь коментар
15.06.2025 23:00 Відповісти
Триндіти треба вміти "у попад", а мішки кидати - розуму не треба
показати весь коментар
15.06.2025 23:31 Відповісти
Говорити, - ось що значить доносити інформацію в попад, а зелені лише трендять. І нічого з того трендіння не в попад!
показати весь коментар
16.06.2025 13:01 Відповісти
*********...
показати весь коментар
15.06.2025 23:01 Відповісти
Для Трампа Україна це Зе.
показати весь коментар
15.06.2025 23:05 Відповісти
Ze йому віддав всі надра України, щоб тільки залишитися при владі, ні прояку зброю там навіть не згадували.
показати весь коментар
15.06.2025 23:24 Відповісти
Переговори замість зброї - це далеко не найгірший варіант.
Бо ще років 5 такої війни і з такими обсягами міжнародної допомоги які були попередні 3 - і будуть переговори замість зброї без Лівобережжя.
показати весь коментар
15.06.2025 23:21 Відповісти
Ну ви й оптиміст про 5 років, думаю років 2-3. І хай не вводить в оману те, що москалі не можуть взяти Торецьк чи Часів Яр, тому що їх захищають мобілізовані зі всієї країни, якщо вони закінчаться в тих Торецьках, то захищати Дніпро, Київ і Львів буде просто нікому
показати весь коментар
15.06.2025 23:47 Відповісти
не переживай.
Якщо поміняють закони - то швидко нашкребуть ще 1-2 мільйони.
Але це, коли квартал вже дуже припече.
показати весь коментар
16.06.2025 09:37 Відповісти
Колись Порошенко випросив у Трампа джавеліни, хоча ситуація була зовсім інша.
Зейло що зробив?
показати весь коментар
15.06.2025 23:23 Відповісти
Випросив Хімарси, М 777, Леопарди, Абрамси, Петріоти, Ф16, Міражі 2000, Шторм шедов, Скальпи, Старлінки і тд. Просто війна 2014 і 2022 не йде в порівняння - ***** вирішило, що настав час для окрнчательного решенія українського вопроса
показати весь коментар
15.06.2025 23:52 Відповісти
А точно це все при Трампі смарагдовий випросив, чи при Байдені?
показати весь коментар
16.06.2025 00:14 Відповісти
Хлопче, а нагадай нам, що нам дали до початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
16.06.2025 06:03 Відповісти
А трамп хіба не заборонив застосовувати передані джавеліни в зоні АТО/ООС?

Ні? А якщо надам посилання на зворотнє? Задовбали цією х уйнею про джавеліни.
показати весь коментар
16.06.2025 06:45 Відповісти
Надай
показати весь коментар
16.06.2025 07:01 Відповісти
https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [1] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [2] https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [3] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]
показати весь коментар
16.06.2025 19:29 Відповісти
Всегда говорил , в июне 1994 надо было голосовать за настоящего патриота - Ивана Степановича Плюща!
показати весь коментар
15.06.2025 23:40 Відповісти
Цей сором наступному керівнику США доведеться змивати кров'ю.
показати весь коментар
15.06.2025 23:58 Відповісти
русня всегдa говорилa, что aмерикa дaлеко и aмерикa всегдa кидaнет

нaдо было дружить с китaем, китaй нaдежный пaртнер
показати весь коментар
16.06.2025 00:06 Відповісти
Якби Китаю була цікава Україна, він би зробив те саме, що з Казахстаном у 22-му.
показати весь коментар
16.06.2025 11:08 Відповісти
казахстан был лоялен китаю задолго до 22 года.
показати весь коментар
17.06.2025 05:12 Відповісти
Знову ніч холодна , хай йому грець. Ще й роса ця ...аж, здається, обпікає наче кислота . А от комарам байдуже на все, в цьому нагадують московитів.
показати весь коментар
16.06.2025 00:08 Відповісти
не розумію, чому це місцеві невдоволені рішенням амерів?! от чому?! одна істота, яку 2019 року обрали президентом теж декларувала інший підхід до вирішення конфлікту. ця істота казала майже те саме, про що кажуть зараз амери!! при чому нагадаю: в нас президентом працює не трамп і не гегмет, а саме та істота, яка виступала "за сойтісь пасєрєдінє" й замінили видатки на зброю видатками на асфальт!! альо, гупії безмозглі, вже забули?! ну, то нагадую.
показати весь коментар
16.06.2025 00:12 Відповісти
Обіцяла сойтись, але киданула. І як назло замість обіцяного своїм виборцям - какой разніце воно взяло і закрило кордони і організувало військовий спротив
показати весь коментар
16.06.2025 00:29 Відповісти
Щось ти плутаєш, що воно організувало військовий спротив.
показати весь коментар
16.06.2025 08:23 Відповісти
Трамп - *****!
показати весь коментар
16.06.2025 00:20 Відповісти
Яке таке в біса ..друге бачення""?! Не може існувати ніякого ,,другого бачення" на базові основи єтики,порядності, моралі і законності Не можу досі повірити що Трамп таке робить! Америка зараз відмовляється від усіх принципів верховенства і сили права, свободи і демократіі, які вона увесь час проголошувала і захищала....А зараз проголошує право сили, і запроваджує принцип ,,закону джунглів" у світових і міжнародних відносинах... Що безумовно наближає світ до хаосу ,збільшення гонки озброєнь і ризику появи найближчим часом нових військових конфліктів на всіх контингентах.... Це ганьба і сором для Америки на довгі роки вперед.......
показати весь коментар
16.06.2025 02:18 Відповісти
До влади в СЩА прийшов Янукович. Говорить одне, робить - інше. Дуже чітко видно на чию користь він працює. Дуже сподіваюся громадяни США зможуть повторити подвиг майдана.
показати весь коментар
16.06.2025 03:40 Відповісти
він тупіший за овоча стократ
показати весь коментар
16.06.2025 05:43 Відповісти
трамп якраз робить те, що обіцяв.
Він завжди казав, що росію неможливо перемогти, бо та має ядерну зброю, і що не можна допомагати Україні, бо росія розізлиться і буде Третя світова.
Він робить саме так, як казав - не дає Україні нічого.
показати весь коментар
16.06.2025 06:49 Відповісти
еще он говорил что закончит войну за 24 часа. Он много чего врал… но делает как удобно рашистам, но это ожидаемо - мразь к мрази
показати весь коментар
16.06.2025 10:15 Відповісти
Було очевидно, що в його уявленні він би примусив Україну капітулювати, але українці знову зламали всі плани.

Нічого, "вода камєнь точіт" - сказали кацапи, і почали масовану інформаційну кампанію по насадженню капітуляції. Наприклад, почитайте в телеграмі секцію коментарів до будь-якої новини про влучні кацапські авіаудари, українські жертви або, власне, перемовини - обов'язково буде кілька коментарів, частіше українською, мовляв, час припинити війну, домовитись, і що війна вигідна чи то Заходу, чи то євреям, а "українцям потрібен мир" (через поступки агресору, так). При чому, коментарів таких небагато, але боти накручують їм "лайки" так, ніби 95% українців - таки за капітуляцію.
А трамп тягне час. Він собі вирішив, що Україна все одно не витримає, ще півроку - максимум рік, і вже самі українці скажуть "досить, йдіть на поступки, ми вже усталі ат вайни", тим більше, це ж не вперше - у 2019 теж усталі. Так що, путін таки всєх пєрєіграл, достатньо було допомогти своєму сукину сину трампу виграти вибори.
показати весь коментар
16.06.2025 19:44 Відповісти
Зе надо было тянуть до последнего минералы в обмен на оружие. Что он вообще натворил. Сша открыто сказали будем помогать если будут карты. Либеральный демократический Запад сейчас кроме Украины уже давно ни кто не слушает а делают то что нужно для страны включая создание ядерного оружия любой ценой
показати весь коментар
16.06.2025 04:45 Відповісти
Скоро Трамп допомогу Путину буде слати, хаймерси, джавеліни, безпілотники та томагавки.
показати весь коментар
16.06.2025 08:19 Відповісти
Трамп не дал ни копейки Украине и даже не собирался.
Что нового в статье?
показати весь коментар
16.06.2025 08:51 Відповісти
Амери підари. Брехуни і зрадники.
показати весь коментар
16.06.2025 09:00 Відповісти
А хіба це було не очевидно з самого початку? Я взагалі не розумію, навіщо зелена команда активно вилизувала дупу тампона останні кілька місяців. Навіщо підписувала угоду про рідкоземельні метали. Навіщо постійно робила улесливі заяви на адресу рудого клоуна. Сподівалися на диво? Так воно не сталося. І не могло статися...
показати весь коментар
16.06.2025 09:13 Відповісти
Все це робилось задля гарантій безпеки для ригозеленої мразоти,за шанс остатись при владі,бо америкоси збирались оприлюднити висновки розслідування по допомозі,що і куди пішло,на яки рахунки та чиї рахунки,ось за рахунок України ригозелена наволоч і вибила собі подальше керування Україною,безпечне пересування світом.
показати весь коментар
16.06.2025 09:47 Відповісти
Бо Макрон зі Стармером сказали Зеленському очевидну річ - без американського ВПК "кіна нє будєт", виробничих потужностей в Европі не вистачає й близько і нічого сильно не зміниться. Тому й вилизували, бо коли спробували поводитись жорстко - падляча руда гнида припинила обмін розвідданими і Україна втратила Суджу (у хронології можу трохи помилятись).

А не вилизували б - ти б сказав, що у всьому винна недолуга українська дипломатія, типу з агентом КДБ Красновим можна було про щось домовитись. Давай подивимось, чи продадуть нам зброю за угодою про копалини, якщо так - Зеленський правильно її уклав, якщо ні - напевно, час йому забиратись, бо без американської зброї нам все одно гаплик.
показати весь коментар
16.06.2025 19:52 Відповісти
Педофіл ху#ло педофіла з дупою розуміє, маск знає більше...
показати весь коментар
16.06.2025 09:15 Відповісти
І заради чого Україна уклала з вами срану угоду по рідкісноземельним металам?
показати весь коментар
16.06.2025 10:20 Відповісти
А тепер так само важкі санкції проти кацапів, для рівноваги, тоді це буде більше схоже на прагнення миру, нехай і несправедливого. Мир справедливий - це кацапи за кордоном 91 року.
показати весь коментар
16.06.2025 10:23 Відповісти
Израиль и Соединенные Штаты тесно связаны историческими и культурными связями, а также общими интересами. Двусторонние

отношения между США и Израилем прочны, подкреплены более чем

3 МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ иностранного военного финансирования ЕЖЕГОДНО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Американо-израильские_отношения
показати весь коментар
16.06.2025 12:07 Відповісти
Гаага уравняла Нетаньяху с Путиным? Двойные стандарты для Палестины и Украины

Новость о выдаче МУС ордера на арест Нетаньяху вызвала резко противоположные реакции в мире - одни политики обвиняют суд в https://x.com/michaelgwaltz/status/1859589936967512244 антисемитизме

другие приветствуют https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83/3402271 «смелое решение»

РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ https://x.com/MZEZ_RS/status/1792559107506892969 ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО ИХ СОВЕРШИЛ.

https://www.bbc.com/russian/articles/c77jn6l5y61o
показати весь коментар
16.06.2025 12:08 Відповісти
За шо боролась влада України... на те і напоролась.
показати весь коментар
16.06.2025 11:06 Відповісти
Президентство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) республиканца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа отличалось дружественным отношением к Израилю; газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Times_of_Israel The Times of Israel опубликовала

список из 100 случаев, когда Дональд Трамп поддержал Израиль

https://ru.wikipedia.org/wiki//Первое_президенство_Дональда _Трампа
показати весь коментар
16.06.2025 12:06 Відповісти
США с 7 октября 2023 года предоставил Израилю военную помощь на сумму

17,9 млрд дол
показати весь коментар
16.06.2025 12:10 Відповісти
Ось тепер, шановнi , будь ласочка, i вiдгадайте, хто вилитий поц, за царювання пынi?
показати весь коментар
16.06.2025 14:45 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 