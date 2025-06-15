Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні, - The Telegraph

Вашингтон фактично припиняє військову допомогу Україні. Під час слухань щодо оборонного бюджету США у Конгресі цього тижня міністр оборони Піт Гегсет заявив, що команда Трампа має принципово інший погляд на війну в Україні, аніж попередня адміністрація. На його думку, врегулювання шляхом переговорів відповідає "інтересам обох сторін" та інтересам США.

Про це йдеться у статті The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що послання Гегсета, озвучене в Конгресі, свідчить про явну зміну пріоритетів: війна РФ проти України вважається тепер проблемою Європи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року США вже надали Україні допомоги майже на 74 млрд доларів, включаючи критично важливі системи ППО Patriot, далекобійну артилерію, танки, бронетехніку та мільйони снарядів. Деякі закупівлі ще тривають, але загалом Київ залишився без підтримки головного стратегічного союзника, сказано в матеріалі.

Тепер в України залишається три варіанти: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво за рахунок коштів європейських союзників.

"На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов'язання та виконати те, за що Україні потрібно боротися. Менш радісно, ​​але на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж робить реальні кроки", - пише видання.

У березні Кая Каллас запропонувала виділити 40 млрд євро на зброю для України, однак цю ініціативу відхилила низка країн, включаючи Угорщину, Словаччину, Хорватію, Іспанію та Італію. Згодом ЄС спрямував перший мільярд євро з заморожених російських активів на підтримку українського ОПК.

Як зазначає видання, Україна ефективно використовує отримані кошти. Власне виробництво озброєння зараз задовольняє 50 % військових потреб України

Зокрема, The Telegraph пише, що САУ "Богдана" випускається у кількості 20 одиниць щомісяця і випереджає французькі "Цезарі". На 2025 рік в країні планують виготовити п’ять мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч дронів-камікадзе та 3 тисячі крилатих ракет.

Деяке українське обладнання насправді краще за зброю з іноземних поставок, оскільки воно точніше адаптоване для потреб фронту. Зокрема, українська система радіоелектронної боротьби Limma перевершує російські та західні технології у глушінні російських бомб, сказано в статті.

Однак, попри технологічну й тактичну перевагу, ЗСУ стикаються з браком снарядів, пального, запчастин та нестачею людей у війську.

Наостанок The Telegraph додає, що найгірша іронія полягає в тому, що Європа витрачає щороку понад 20 млрд євро на закупівлю російських енергоносіїв - і таким способом фактично фінансує військову машину Путіна більше, ніж оборону України.

Нагадаємо, що раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

