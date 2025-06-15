Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні, - The Telegraph
Вашингтон фактично припиняє військову допомогу Україні. Під час слухань щодо оборонного бюджету США у Конгресі цього тижня міністр оборони Піт Гегсет заявив, що команда Трампа має принципово інший погляд на війну в Україні, аніж попередня адміністрація. На його думку, врегулювання шляхом переговорів відповідає "інтересам обох сторін" та інтересам США.
Про це йдеться у статті The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що послання Гегсета, озвучене в Конгресі, свідчить про явну зміну пріоритетів: війна РФ проти України вважається тепер проблемою Європи.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року США вже надали Україні допомоги майже на 74 млрд доларів, включаючи критично важливі системи ППО Patriot, далекобійну артилерію, танки, бронетехніку та мільйони снарядів. Деякі закупівлі ще тривають, але загалом Київ залишився без підтримки головного стратегічного союзника, сказано в матеріалі.
Тепер в України залишається три варіанти: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво за рахунок коштів європейських союзників.
"На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов'язання та виконати те, за що Україні потрібно боротися. Менш радісно, але на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж робить реальні кроки", - пише видання.
У березні Кая Каллас запропонувала виділити 40 млрд євро на зброю для України, однак цю ініціативу відхилила низка країн, включаючи Угорщину, Словаччину, Хорватію, Іспанію та Італію. Згодом ЄС спрямував перший мільярд євро з заморожених російських активів на підтримку українського ОПК.
Як зазначає видання, Україна ефективно використовує отримані кошти. Власне виробництво озброєння зараз задовольняє 50 % військових потреб України
Зокрема, The Telegraph пише, що САУ "Богдана" випускається у кількості 20 одиниць щомісяця і випереджає французькі "Цезарі". На 2025 рік в країні планують виготовити п’ять мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч дронів-камікадзе та 3 тисячі крилатих ракет.
Деяке українське обладнання насправді краще за зброю з іноземних поставок, оскільки воно точніше адаптоване для потреб фронту. Зокрема, українська система радіоелектронної боротьби Limma перевершує російські та західні технології у глушінні російських бомб, сказано в статті.
Однак, попри технологічну й тактичну перевагу, ЗСУ стикаються з браком снарядів, пального, запчастин та нестачею людей у війську.
Наостанок The Telegraph додає, що найгірша іронія полягає в тому, що Європа витрачає щороку понад 20 млрд євро на закупівлю російських енергоносіїв - і таким способом фактично фінансує військову машину Путіна більше, ніж оборону України.
Нагадаємо, що раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі розуміли, що саме так це буде.
Нагадую - трамп грався в "ображенку" ("обіженку") за те, що з боку України було підтримано Хіларі Клінтон.
А джавеліни заборонив застосовувати в зоні АТО (ООС). Нічого не нагадує? Так само заборонив застосовувати ATACMS по росії, після нього британці і французи заборонили те саме з Storm Shadow/SCALP.
А Конгрес йому навіщо заборонив визнавати Крим російським ще за його першої каденції? Може, тому що він ще тоді дуже багато теревенив про вєлікую расію і вєлікого *уйла?
Це пздць, ви тоді взагалі політикою не цікавились?
...до того ж, щоб не зазнати поразки і не допустити, адекватних визовам, поставок захід.зброї, пу став лякати світ своєю ядеркою... і зараз під цю пісню, а на віщо нам цей світ, вимагає від Західа і навіть ООН визнати оккупацію України законной.
Ну что помогли вам ваши реднеки/респы/маго'лубцы
та інші вороги України..
від медведчуків, шарія, опзж, люсі ..
тільки зброю, запчастини та інше
тепер і необхідну зброю не дадуть для перемоги..?
Бо ще років 5 такої війни і з такими обсягами міжнародної допомоги які були попередні 3 - і будуть переговори замість зброї без Лівобережжя.
Якщо поміняють закони - то швидко нашкребуть ще 1-2 мільйони.
Але це, коли квартал вже дуже припече.
Зейло що зробив?
Ні? А якщо надам посилання на зворотнє? Задовбали цією х уйнею про джавеліни.
16.06.24
нaдо было дружить с китaем, китaй нaдежный пaртнер
Він завжди казав, що росію неможливо перемогти, бо та має ядерну зброю, і що не можна допомагати Україні, бо росія розізлиться і буде Третя світова.
Він робить саме так, як казав - не дає Україні нічого.
Нічого, "вода камєнь точіт" - сказали кацапи, і почали масовану інформаційну кампанію по насадженню капітуляції. Наприклад, почитайте в телеграмі секцію коментарів до будь-якої новини про влучні кацапські авіаудари, українські жертви або, власне, перемовини - обов'язково буде кілька коментарів, частіше українською, мовляв, час припинити війну, домовитись, і що війна вигідна чи то Заходу, чи то євреям, а "українцям потрібен мир" (через поступки агресору, так). При чому, коментарів таких небагато, але боти накручують їм "лайки" так, ніби 95% українців - таки за капітуляцію.
А трамп тягне час. Він собі вирішив, що Україна все одно не витримає, ще півроку - максимум рік, і вже самі українці скажуть "досить, йдіть на поступки, ми вже усталі ат вайни", тим більше, це ж не вперше - у 2019 теж усталі. Так що, путін таки всєх пєрєіграл, достатньо було допомогти своєму сукину сину трампу виграти вибори.
Что нового в статье?
А не вилизували б - ти б сказав, що у всьому винна недолуга українська дипломатія, типу з агентом КДБ Красновим можна було про щось домовитись. Давай подивимось, чи продадуть нам зброю за угодою про копалини, якщо так - Зеленський правильно її уклав, якщо ні - напевно, час йому забиратись, бо без американської зброї нам все одно гаплик.
отношения между США и Израилем прочны, подкреплены более чем
3 МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ иностранного военного финансирования ЕЖЕГОДНО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Американо-израильские_отношения
Новость о выдаче МУС ордера на арест Нетаньяху вызвала резко противоположные реакции в мире - одни политики обвиняют суд в https://x.com/michaelgwaltz/status/1859589936967512244 антисемитизме
другие приветствуют https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83/3402271 «смелое решение»
РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ https://x.com/MZEZ_RS/status/1792559107506892969 ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО ИХ СОВЕРШИЛ.
https://www.bbc.com/russian/articles/c77jn6l5y61o
список из 100 случаев, когда Дональд Трамп поддержал Израиль
https://ru.wikipedia.org/wiki//Первое_президенство_Дональда _Трампа
17,9 млрд дол