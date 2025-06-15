Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине, - The Telegraph

Вашингтон фактически прекращает военную помощь Украине. Во время слушаний по оборонному бюджету США в Конгрессе на этой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил, что команда Трампа имеет принципиально иной взгляд на войну в Украине, чем предыдущая администрация. По его мнению, урегулирование путем переговоров отвечает "интересам обеих сторон" и интересам США.

Об этом говорится в статье The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что послание Хегсета, озвученное в Конгрессе, свидетельствует о явной смене приоритетов: война РФ против Украины считается теперь проблемой Европы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года США уже предоставили Украине помощи почти на 74 млрд долларов, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но в целом Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, сказано в материале.

Теперь у Украины остается три варианта: полагаться на усилия Европы, покупать оружие у США за европейские средства или активизировать собственное производство за счет средств европейских союзников.

"К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги", - пишет издание.

В марте Кая Каллас предложила выделить 40 млрд евро на оружие для Украины, однако эту инициативу отклонил ряд стран, включая Венгрию, Словакию, Хорватию, Испанию и Италию. Впоследствии ЕС направил первый миллиард евро из замороженных российских активов на поддержку украинского ОПК.

Как отмечает издание, Украина эффективно использует полученные средства. Собственное производство вооружения сейчас удовлетворяет 50 % военных потребностей Украины.

В частности, The Telegraph пишет, что САУ "Богдана" выпускается в количестве 20 единиц ежемесячно и опережает французские "Цезари". На 2025 год в стране планируют изготовить пять миллионов FPV-дронов, 30 тысяч дронов-камикадзе и 3 тысячи крылатых ракет.

Некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано для нужд фронта. В частности, украинская система радиоэлектронной борьбы Limma превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб, сказано в статье.

Однако, несмотря на технологическое и тактическое преимущество, ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов, топлива, запчастей и нехваткой людей в армии.

Напоследок The Telegraph добавляет, что худшая ирония заключается в том, что Европа тратит ежегодно более 20 млрд евро на закупку российских энергоносителей - и таким способом фактически финансирует военную машину Путина больше, чем оборону Украины.

Напомним, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

