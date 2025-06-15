Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине, - The Telegraph
Вашингтон фактически прекращает военную помощь Украине. Во время слушаний по оборонному бюджету США в Конгрессе на этой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил, что команда Трампа имеет принципиально иной взгляд на войну в Украине, чем предыдущая администрация. По его мнению, урегулирование путем переговоров отвечает "интересам обеих сторон" и интересам США.
Об этом говорится в статье The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что послание Хегсета, озвученное в Конгрессе, свидетельствует о явной смене приоритетов: война РФ против Украины считается теперь проблемой Европы.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года США уже предоставили Украине помощи почти на 74 млрд долларов, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но в целом Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, сказано в материале.
Теперь у Украины остается три варианта: полагаться на усилия Европы, покупать оружие у США за европейские средства или активизировать собственное производство за счет средств европейских союзников.
"К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги", - пишет издание.
В марте Кая Каллас предложила выделить 40 млрд евро на оружие для Украины, однако эту инициативу отклонил ряд стран, включая Венгрию, Словакию, Хорватию, Испанию и Италию. Впоследствии ЕС направил первый миллиард евро из замороженных российских активов на поддержку украинского ОПК.
Как отмечает издание, Украина эффективно использует полученные средства. Собственное производство вооружения сейчас удовлетворяет 50 % военных потребностей Украины.
В частности, The Telegraph пишет, что САУ "Богдана" выпускается в количестве 20 единиц ежемесячно и опережает французские "Цезари". На 2025 год в стране планируют изготовить пять миллионов FPV-дронов, 30 тысяч дронов-камикадзе и 3 тысячи крылатых ракет.
Некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано для нужд фронта. В частности, украинская система радиоэлектронной борьбы Limma превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб, сказано в статье.
Однако, несмотря на технологическое и тактическое преимущество, ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов, топлива, запчастей и нехваткой людей в армии.
Напоследок The Telegraph добавляет, что худшая ирония заключается в том, что Европа тратит ежегодно более 20 млрд евро на закупку российских энергоносителей - и таким способом фактически финансирует военную машину Путина больше, чем оборону Украины.
Напомним, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".
Всі розуміли, що саме так це буде.
Нагадую - трамп грався в "ображенку" ("обіженку") за те, що з боку України було підтримано Хіларі Клінтон.
А джавеліни заборонив застосовувати в зоні АТО (ООС). Нічого не нагадує? Так само заборонив застосовувати ATACMS по росії, після нього британці і французи заборонили те саме з Storm Shadow/SCALP.
А Конгрес йому навіщо заборонив визнавати Крим російським ще за його першої каденції? Може, тому що він ще тоді дуже багато теревенив про вєлікую расію і вєлікого *уйла?
Це пздць, ви тоді взагалі політикою не цікавились?
...до того ж, щоб не зазнати поразки і не допустити, адекватних визовам, поставок захід.зброї, пу став лякати світ своєю ядеркою... і зараз під цю пісню, а на віщо нам цей світ, вимагає від Західа і навіть ООН визнати оккупацію України законной.
Ну что помогли вам ваши реднеки/респы/маго'лубцы
та інші вороги України..
від медведчуків, шарія, опзж, люсі ..
тільки зброю, запчастини та інше
тепер і необхідну зброю не дадуть для перемоги..?
Бо ще років 5 такої війни і з такими обсягами міжнародної допомоги які були попередні 3 - і будуть переговори замість зброї без Лівобережжя.
Якщо поміняють закони - то швидко нашкребуть ще 1-2 мільйони.
Але це, коли квартал вже дуже припече.
Зейло що зробив?
Ні? А якщо надам посилання на зворотнє? Задовбали цією х уйнею про джавеліни.
16.06.24
нaдо было дружить с китaем, китaй нaдежный пaртнер
Він завжди казав, що росію неможливо перемогти, бо та має ядерну зброю, і що не можна допомагати Україні, бо росія розізлиться і буде Третя світова.
Він робить саме так, як казав - не дає Україні нічого.
Нічого, "вода камєнь точіт" - сказали кацапи, і почали масовану інформаційну кампанію по насадженню капітуляції. Наприклад, почитайте в телеграмі секцію коментарів до будь-якої новини про влучні кацапські авіаудари, українські жертви або, власне, перемовини - обов'язково буде кілька коментарів, частіше українською, мовляв, час припинити війну, домовитись, і що війна вигідна чи то Заходу, чи то євреям, а "українцям потрібен мир" (через поступки агресору, так). При чому, коментарів таких небагато, але боти накручують їм "лайки" так, ніби 95% українців - таки за капітуляцію.
А трамп тягне час. Він собі вирішив, що Україна все одно не витримає, ще півроку - максимум рік, і вже самі українці скажуть "досить, йдіть на поступки, ми вже усталі ат вайни", тим більше, це ж не вперше - у 2019 теж усталі. Так що, путін таки всєх пєрєіграл, достатньо було допомогти своєму сукину сину трампу виграти вибори.
Что нового в статье?
А не вилизували б - ти б сказав, що у всьому винна недолуга українська дипломатія, типу з агентом КДБ Красновим можна було про щось домовитись. Давай подивимось, чи продадуть нам зброю за угодою про копалини, якщо так - Зеленський правильно її уклав, якщо ні - напевно, час йому забиратись, бо без американської зброї нам все одно гаплик.
