31 465 285

Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине, - The Telegraph

помощь от США

Вашингтон фактически прекращает военную помощь Украине. Во время слушаний по оборонному бюджету США в Конгрессе на этой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил, что команда Трампа имеет принципиально иной взгляд на войну в Украине, чем предыдущая администрация. По его мнению, урегулирование путем переговоров отвечает "интересам обеих сторон" и интересам США.

Об этом говорится в статье The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что послание Хегсета, озвученное в Конгрессе, свидетельствует о явной смене приоритетов: война РФ против Украины считается теперь проблемой Европы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года США уже предоставили Украине помощи почти на 74 млрд долларов, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но в целом Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, сказано в материале.

Теперь у Украины остается три варианта: полагаться на усилия Европы, покупать оружие у США за европейские средства или активизировать собственное производство за счет средств европейских союзников.

"К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги", - пишет издание.

В марте Кая Каллас предложила выделить 40 млрд евро на оружие для Украины, однако эту инициативу отклонил ряд стран, включая Венгрию, Словакию, Хорватию, Испанию и Италию. Впоследствии ЕС направил первый миллиард евро из замороженных российских активов на поддержку украинского ОПК.

Как отмечает издание, Украина эффективно использует полученные средства. Собственное производство вооружения сейчас удовлетворяет 50 % военных потребностей Украины.

В частности, The Telegraph пишет, что САУ "Богдана" выпускается в количестве 20 единиц ежемесячно и опережает французские "Цезари". На 2025 год в стране планируют изготовить пять миллионов FPV-дронов, 30 тысяч дронов-камикадзе и 3 тысячи крылатых ракет.

Некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано для нужд фронта. В частности, украинская система радиоэлектронной борьбы Limma превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб, сказано в статье.

Однако, несмотря на технологическое и тактическое преимущество, ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов, топлива, запчастей и нехваткой людей в армии.

Напоследок The Telegraph добавляет, что худшая ирония заключается в том, что Европа тратит ежегодно более 20 млрд евро на закупку российских энергоносителей - и таким способом фактически финансирует военную машину Путина больше, чем оборону Украины.

Напомним, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

+56
Добре хоч угоду по мінералам встигли підписать...
Ох і пі'дори...
показать весь комментарий
15.06.2025 22:16 Ответить
+43
Американські 73% вітають українські 73%
показать весь комментарий
15.06.2025 22:15 Ответить
+34
вже злили..ще за Байдена...коли по чарочці давали, переймались щоб кацапи не просрали
показать весь комментарий
15.06.2025 22:18 Ответить
і Smith Wesson в 16.06.2025 00:18 вже сьогодні засвітився.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:46 Ответить
Зауважте, що у ЗЄ було півроку, щоб до цього підготуватися.

Всі розуміли, що саме так це буде.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:42 Ответить
Хто марить про якусь "дипломатію" - трамп з перших своїх висловлювань не приховував підтримку путіну та виключення будь-якої допомоги Україні, скулив як *****, що допомога Україні переросте у Третю світову війну. Якщо ви дійсно вважаєте, що це можна було виправити дипломатією - ви при народженні зустріли головою бетонну підлогу, такі самі ідіоти кажуть, що можна домовитись з путіним на перемовинах - підіть домовтеся з маніяком, та підіть перевербуйте кацапського агента на прізвище трамп!
показать весь комментарий
15.06.2025 22:44 Ответить
Чомусь він при Порошенку так Путіна не підтримував.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:51 Ответить
Яка ж коротка пам'ять у деяких.
Нагадую - трамп грався в "ображенку" ("обіженку") за те, що з боку України було підтримано Хіларі Клінтон.
А джавеліни заборонив застосовувати в зоні АТО (ООС). Нічого не нагадує? Так само заборонив застосовувати ATACMS по росії, після нього британці і французи заборонили те саме з Storm Shadow/SCALP.

А Конгрес йому навіщо заборонив визнавати Крим російським ще за його першої каденції? Може, тому що він ще тоді дуже багато теревенив про вєлікую расію і вєлікого *уйла?

Це пздць, ви тоді взагалі політикою не цікавились?
показать весь комментарий
16.06.2025 06:41 Ответить
Тобто ти ставиш знак рівняння між дипломатією Зеленського та дипломатією Порошенка.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:34 Ответить
Тобто неможливо дипломатією перевербувати ворожого агента.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:25 Ответить
Якщо б в критичний для пу момент іранці і півн.корейці не надали йому немеряне дронів, ракет, пускових і т.д. то дійсно цей "канхфихт" швидко б закінчився.
...до того ж, щоб не зазнати поразки і не допустити, адекватних визовам, поставок захід.зброї, пу став лякати світ своєю ядеркою... і зараз під цю пісню, а на віщо нам цей світ, вимагає від Західа і навіть ООН визнати оккупацію України законной.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:59 Ответить
якої допомоги можна чекати від нинішньої американської шлюхи рашистського вбивці українського народу і окупанта України куйла всія рабсєї...???
показать весь комментарий
15.06.2025 22:47 Ответить
Не переговори замість зброї, а підштовхування до капітуляції.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:50 Ответить
Довбодятли…
показать весь комментарий
15.06.2025 22:50 Ответить
А ти москалячий дебілус.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:59 Ответить
Зелені віддали 50 відсотків надр України, це навіть сроку давності не буде, а трампони їх кинилу, як нелохів якихось.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:51 Ответить
Так все проїбати, це треба ще вміти. Казав ще в 2019 тому що тепер буде не до сміху
показать весь комментарий
15.06.2025 22:52 Ответить
А кто там попу рвал за респов и трумпаса??
Ну что помогли вам ваши реднеки/респы/маго'лубцы
показать весь комментарий
15.06.2025 22:54 Ответить
хло рвало..
та інші вороги України..
від медведчуків, шарія, опзж, люсі ..
показать весь комментарий
15.06.2025 23:01 Ответить
По потужні дипломати МЗС
показать весь комментарий
15.06.2025 22:55 Ответить
Яке ще мзс? То говорячі голови на підхваті ... ніякого мзса не існує де факто
показать весь комментарий
15.06.2025 23:01 Ответить
сша ніколи не давала грошей Україні..
тільки зброю, запчастини та інше

тепер і необхідну зброю не дадуть для перемоги..?
показать весь комментарий
15.06.2025 22:56 Ответить
Вони змушують Україну позбутися шляхетністі та вдатися до терору. Але Україна вистоїть!
показать весь комментарий
15.06.2025 22:57 Ответить
Хто сумнівався? Трумп взагалі то ані долара ще не дав. Це все зараз, що ще надходить - за програмами Байдена
показать весь комментарий
15.06.2025 23:00 Ответить
Трендіти, не мішкі кидати, тим більше, воювати!
показать весь комментарий
15.06.2025 23:00 Ответить
Триндіти треба вміти "у попад", а мішки кидати - розуму не треба
показать весь комментарий
15.06.2025 23:31 Ответить
Говорити, - ось що значить доносити інформацію в попад, а зелені лише трендять. І нічого з того трендіння не в попад!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:01 Ответить
*********...
показать весь комментарий
15.06.2025 23:01 Ответить
Для Трампа Україна це Зе.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:05 Ответить
Ze йому віддав всі надра України, щоб тільки залишитися при владі, ні прояку зброю там навіть не згадували.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:24 Ответить
Переговори замість зброї - це далеко не найгірший варіант.
Бо ще років 5 такої війни і з такими обсягами міжнародної допомоги які були попередні 3 - і будуть переговори замість зброї без Лівобережжя.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:21 Ответить
Ну ви й оптиміст про 5 років, думаю років 2-3. І хай не вводить в оману те, що москалі не можуть взяти Торецьк чи Часів Яр, тому що їх захищають мобілізовані зі всієї країни, якщо вони закінчаться в тих Торецьках, то захищати Дніпро, Київ і Львів буде просто нікому
показать весь комментарий
15.06.2025 23:47 Ответить
не переживай.
Якщо поміняють закони - то швидко нашкребуть ще 1-2 мільйони.
Але це, коли квартал вже дуже припече.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:37 Ответить
Колись Порошенко випросив у Трампа джавеліни, хоча ситуація була зовсім інша.
Зейло що зробив?
показать весь комментарий
15.06.2025 23:23 Ответить
Випросив Хімарси, М 777, Леопарди, Абрамси, Петріоти, Ф16, Міражі 2000, Шторм шедов, Скальпи, Старлінки і тд. Просто війна 2014 і 2022 не йде в порівняння - ***** вирішило, що настав час для окрнчательного решенія українського вопроса
показать весь комментарий
15.06.2025 23:52 Ответить
А точно це все при Трампі смарагдовий випросив, чи при Байдені?
показать весь комментарий
16.06.2025 00:14 Ответить
Хлопче, а нагадай нам, що нам дали до початку повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:03 Ответить
А трамп хіба не заборонив застосовувати передані джавеліни в зоні АТО/ООС?

Ні? А якщо надам посилання на зворотнє? Задовбали цією х уйнею про джавеліни.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:45 Ответить
Надай
показать весь комментарий
16.06.2025 07:01 Ответить
https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [1] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [2] https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [3] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]
показать весь комментарий
16.06.2025 19:29 Ответить
Всегда говорил , в июне 1994 надо было голосовать за настоящего патриота - Ивана Степановича Плюща!
показать весь комментарий
15.06.2025 23:40 Ответить
Цей сором наступному керівнику США доведеться змивати кров'ю.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:58 Ответить
русня всегдa говорилa, что aмерикa дaлеко и aмерикa всегдa кидaнет

нaдо было дружить с китaем, китaй нaдежный пaртнер
показать весь комментарий
16.06.2025 00:06 Ответить
Якби Китаю була цікава Україна, він би зробив те саме, що з Казахстаном у 22-му.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:08 Ответить
казахстан был лоялен китаю задолго до 22 года.
показать весь комментарий
17.06.2025 05:12 Ответить
Знову ніч холодна , хай йому грець. Ще й роса ця ...аж, здається, обпікає наче кислота . А от комарам байдуже на все, в цьому нагадують московитів.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:08 Ответить
не розумію, чому це місцеві невдоволені рішенням амерів?! от чому?! одна істота, яку 2019 року обрали президентом теж декларувала інший підхід до вирішення конфлікту. ця істота казала майже те саме, про що кажуть зараз амери!! при чому нагадаю: в нас президентом працює не трамп і не гегмет, а саме та істота, яка виступала "за сойтісь пасєрєдінє" й замінили видатки на зброю видатками на асфальт!! альо, гупії безмозглі, вже забули?! ну, то нагадую.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:12 Ответить
Обіцяла сойтись, але киданула. І як назло замість обіцяного своїм виборцям - какой разніце воно взяло і закрило кордони і організувало військовий спротив
показать весь комментарий
16.06.2025 00:29 Ответить
Щось ти плутаєш, що воно організувало військовий спротив.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:23 Ответить
Трамп - *****!
показать весь комментарий
16.06.2025 00:20 Ответить
Яке таке в біса ..друге бачення""?! Не може існувати ніякого ,,другого бачення" на базові основи єтики,порядності, моралі і законності Не можу досі повірити що Трамп таке робить! Америка зараз відмовляється від усіх принципів верховенства і сили права, свободи і демократіі, які вона увесь час проголошувала і захищала....А зараз проголошує право сили, і запроваджує принцип ,,закону джунглів" у світових і міжнародних відносинах... Що безумовно наближає світ до хаосу ,збільшення гонки озброєнь і ризику появи найближчим часом нових військових конфліктів на всіх контингентах.... Це ганьба і сором для Америки на довгі роки вперед.......
показать весь комментарий
16.06.2025 02:18 Ответить
До влади в СЩА прийшов Янукович. Говорить одне, робить - інше. Дуже чітко видно на чию користь він працює. Дуже сподіваюся громадяни США зможуть повторити подвиг майдана.
показать весь комментарий
16.06.2025 03:40 Ответить
він тупіший за овоча стократ
показать весь комментарий
16.06.2025 05:43 Ответить
трамп якраз робить те, що обіцяв.
Він завжди казав, що росію неможливо перемогти, бо та має ядерну зброю, і що не можна допомагати Україні, бо росія розізлиться і буде Третя світова.
Він робить саме так, як казав - не дає Україні нічого.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:49 Ответить
еще он говорил что закончит войну за 24 часа. Он много чего врал… но делает как удобно рашистам, но это ожидаемо - мразь к мрази
показать весь комментарий
16.06.2025 10:15 Ответить
Було очевидно, що в його уявленні він би примусив Україну капітулювати, але українці знову зламали всі плани.

Нічого, "вода камєнь точіт" - сказали кацапи, і почали масовану інформаційну кампанію по насадженню капітуляції. Наприклад, почитайте в телеграмі секцію коментарів до будь-якої новини про влучні кацапські авіаудари, українські жертви або, власне, перемовини - обов'язково буде кілька коментарів, частіше українською, мовляв, час припинити війну, домовитись, і що війна вигідна чи то Заходу, чи то євреям, а "українцям потрібен мир" (через поступки агресору, так). При чому, коментарів таких небагато, але боти накручують їм "лайки" так, ніби 95% українців - таки за капітуляцію.
А трамп тягне час. Він собі вирішив, що Україна все одно не витримає, ще півроку - максимум рік, і вже самі українці скажуть "досить, йдіть на поступки, ми вже усталі ат вайни", тим більше, це ж не вперше - у 2019 теж усталі. Так що, путін таки всєх пєрєіграл, достатньо було допомогти своєму сукину сину трампу виграти вибори.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:44 Ответить
Зе надо было тянуть до последнего минералы в обмен на оружие. Что он вообще натворил. Сша открыто сказали будем помогать если будут карты. Либеральный демократический Запад сейчас кроме Украины уже давно ни кто не слушает а делают то что нужно для страны включая создание ядерного оружия любой ценой
показать весь комментарий
16.06.2025 04:45 Ответить
Скоро Трамп допомогу Путину буде слати, хаймерси, джавеліни, безпілотники та томагавки.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:19 Ответить
Трамп не дал ни копейки Украине и даже не собирался.
Что нового в статье?
показать весь комментарий
16.06.2025 08:51 Ответить
Амери підари. Брехуни і зрадники.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:00 Ответить
А хіба це було не очевидно з самого початку? Я взагалі не розумію, навіщо зелена команда активно вилизувала дупу тампона останні кілька місяців. Навіщо підписувала угоду про рідкоземельні метали. Навіщо постійно робила улесливі заяви на адресу рудого клоуна. Сподівалися на диво? Так воно не сталося. І не могло статися...
показать весь комментарий
16.06.2025 09:13 Ответить
Все це робилось задля гарантій безпеки для ригозеленої мразоти,за шанс остатись при владі,бо америкоси збирались оприлюднити висновки розслідування по допомозі,що і куди пішло,на яки рахунки та чиї рахунки,ось за рахунок України ригозелена наволоч і вибила собі подальше керування Україною,безпечне пересування світом.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:47 Ответить
Бо Макрон зі Стармером сказали Зеленському очевидну річ - без американського ВПК "кіна нє будєт", виробничих потужностей в Европі не вистачає й близько і нічого сильно не зміниться. Тому й вилизували, бо коли спробували поводитись жорстко - падляча руда гнида припинила обмін розвідданими і Україна втратила Суджу (у хронології можу трохи помилятись).

А не вилизували б - ти б сказав, що у всьому винна недолуга українська дипломатія, типу з агентом КДБ Красновим можна було про щось домовитись. Давай подивимось, чи продадуть нам зброю за угодою про копалини, якщо так - Зеленський правильно її уклав, якщо ні - напевно, час йому забиратись, бо без американської зброї нам все одно гаплик.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:52 Ответить
Педофіл ху#ло педофіла з дупою розуміє, маск знає більше...
показать весь комментарий
16.06.2025 09:15 Ответить
І заради чого Україна уклала з вами срану угоду по рідкісноземельним металам?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:20 Ответить
А тепер так само важкі санкції проти кацапів, для рівноваги, тоді це буде більше схоже на прагнення миру, нехай і несправедливого. Мир справедливий - це кацапи за кордоном 91 року.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:23 Ответить
Израиль и Соединенные Штаты тесно связаны историческими и культурными связями, а также общими интересами. Двусторонние

отношения между США и Израилем прочны, подкреплены более чем

3 МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ иностранного военного финансирования ЕЖЕГОДНО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Американо-израильские_отношения
показать весь комментарий
16.06.2025 12:07 Ответить
Гаага уравняла Нетаньяху с Путиным? Двойные стандарты для Палестины и Украины

Новость о выдаче МУС ордера на арест Нетаньяху вызвала резко противоположные реакции в мире - одни политики обвиняют суд в https://x.com/michaelgwaltz/status/1859589936967512244 антисемитизме

другие приветствуют https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83/3402271 «смелое решение»

РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ https://x.com/MZEZ_RS/status/1792559107506892969 ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО ИХ СОВЕРШИЛ.

https://www.bbc.com/russian/articles/c77jn6l5y61o
показать весь комментарий
16.06.2025 12:08 Ответить
За шо боролась влада України... на те і напоролась.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:06 Ответить
Президентство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) республиканца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа отличалось дружественным отношением к Израилю; газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Times_of_Israel The Times of Israel опубликовала

список из 100 случаев, когда Дональд Трамп поддержал Израиль

https://ru.wikipedia.org/wiki//Первое_президенство_Дональда _Трампа
показать весь комментарий
16.06.2025 12:06 Ответить
США с 7 октября 2023 года предоставил Израилю военную помощь на сумму

17,9 млрд дол
показать весь комментарий
16.06.2025 12:10 Ответить
Ось тепер, шановнi , будь ласочка, i вiдгадайте, хто вилитий поц, за царювання пынi?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 