РФ перевантажує нафту у відкритому морі поблизу Греції, - ГУР МО

РФ перевантажує нафту біля Греції

Українські розвідники встановили, що із липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443 незаконно перевантажує нафту між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Це становить екологічну загрозу, дозволяючи агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.

На платформі War&Sanctions оприлюднено дані про судно ІМО 9247443, яке Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти.

Також ГУР МО публікує дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого "тіньового флоту" РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

"Тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній.

Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Росія використовує "тіньовий флот" як елемент гібридної війни.Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами.

Так шо там поруч ніхто не може пакуріть?
16.06.2025 09:20
Якась Магура, яка мирно проплива поряд?
16.06.2025 10:07
ЯК УЖЕ ВЕСЬ СВІТ задовбала гребана РФ. Як показує практика - всього лише треба найняти Ізраїльські ВВС на 3-5 днів - я не думаю що це має бути дорого
16.06.2025 09:22
А навіщо нам Ізраїльска ВВС, ми вибрали мальчіка з ізраїльським корінням, який обіцяв не тільки ВВС "будємо всєх бамбіть", а і світле майбутнє дітей, які будуть отритмувати по 20 штук баксів від корисних копалин(вчителі вже отримали по 4 штуки), пенсіонери не знають куди дівати безкоштовні смартфони... Боневтік Потужно-Брехливий годен тільки для брехні, обіцянок і здачі інтересів України. Що в економіці, що в зовнішній політиці він мінус нуль, але з марафоном і монобільшістю у Раді.
16.06.2025 10:05
А де РФ перевантажує нафту, що тече «Дружбою» до Угорщини та Словаччини?
16.06.2025 09:26
УКРАЇНА знає, а Греція та Кіпр навіть не підозрюють. А можливо вся Європа в долі?
16.06.2025 09:48
І всі зелені в тому числі Європа роблять вигляд що нічого не бачать допоки ще й це море а то і океани не засруть. Зато як зелені вимагають кожен рік підвищувати екологічні норми на авто що вже до маразму дійшло що екологія коштує дорожче самого автомобіля. Це ще один доказ того що насправді всім срати на екологію і на планету а всі ці крикуни просто заробляють бабки і будуть кричати те за що їм заплатять
16.06.2025 10:16
До речі скажіть, а чому ви впевнені що це контрабанда нафти а не наркотиків чи зброї в Європу? Мене взавжди смішило коли на кордоні прикордонники заглядають кожному в рот в пошуках заборонених речовин чи предметів а поруч йдуть фури, вагони і танкери по зеленому коридору через кордон.
16.06.2025 10:26
Один ,,невідомий сібейбі,, і Середземне море можна засрати на місяці. Можливо, тільки так можна привести до свідомості бажаючих заробити на українській крові.
16.06.2025 12:45
 
 