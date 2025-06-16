РФ перевантажує нафту у відкритому морі поблизу Греції, - ГУР МО

Українські розвідники встановили, що із липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443 незаконно перевантажує нафту між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Це становить екологічну загрозу, дозволяючи агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.

На платформі War&Sanctions оприлюднено дані про судно ІМО 9247443, яке Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти.

Також ГУР МО публікує дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого "тіньового флоту" РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

"Тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній.

Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Росія використовує "тіньовий флот" як елемент гібридної війни.Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами.

