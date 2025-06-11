Прибутки нафтогазових компаній Росії обвалилися вдвічі. Виробники нафтопродуктів заробили в 23 рази менше, ніж торік

Сальдований прибуток російських компаній, що видобувають нафту та газ, у першому кварталі 2025 року впав практично вдвічі. За три місяці нафтогазові корпорації Росії, від яких залежить кожен третій рубль у бюджеті, заробили 789,5 млрд руб. проти 1,45 трлн руб. роком раніше.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на звіт Росстату.

Рентабельність нафтопереробних заводів РФ опустилася майже до нуля. За квартал виробники нафтопродуктів заробили 4,5 млрд руб. – на 95,7%, або в 23 рази менше, ніж роком раніше.

Загалом сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 14% російського ВВП та половину доходів бюджету, втратила 38% сальдованого прибутку: 1,1 трлн руб. проти 1,76 трлн руб. у першому кварталі минулого року.

Рахунки російських нафтових компаній пустіють у міру того, як дешевшає нафта: якщо в січні барель російського сорту Urals продавався за кордон по $66, то до кінця березня ціна опустилася до $59, а до кінця травня – до $52. Це обвалило валютний виторг від нафтового експорту Росії до мінімуму за 2,5 року – $1,2 млрд на тиждень.

При цьому, на думку російських експертів, посилення західних санкцій – із внесенням до "чорних списків" нових танкерів "тіньового флоту" та зниженням "цінової стелі" з $60 до $45 за барель – обіцяє "непрості часи" нафтовим компаніям і "біль для бюджету".

Під санкціями вже перебувають 426 танкерів – половина "тіньового флоту" Кремля, і більшість цих суден виключено зі світової нафтової торгівлі. Але російську нафту, поки вона коштує менше $60, возять грецькі судновласники, які відмовляться від перевезень, якщо "цінова стеля" знизиться. Якщо до європейського рішення знизити обмеження цін на нафту приєднаються США, є ймовірність відчутного скорочення морського експорту нафти з РФ і ще більшого скорочення нафтових доходів уже в другій половині поточного року.

Що відбувається з нафтогазовим сектором Росії

Раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% – відносно квітня цьогоріч.

До того стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже 17, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.

Згодом видання Bloomberg писало, що танкери "тіньового флоту" Росії, які перебувають під санкціями США, продовжують брати участь у транспортуванні російської нафти.