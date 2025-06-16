РФ перегружает нефть в открытом море вблизи Греции, - ГУР МО

Украинские разведчики установили, что с июля 2024 года танкер типа "Афрамакс" ИМО 9247443 незаконно перегружает нефть между танкерами прямо в открытом море вблизи побережья Греции и Кипра.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Это представляет экологическую угрозу, позволяя агрессору скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Россию нужно оказывать большее давление. Страны G7 должны усилить санкции против РФ, - фон дер Ляйен

На платформе War&Sanctions обнародованы данные о судне ИМО 9247443, которое Россия использует как плавучий перегрузочный хаб для поставки подсанкционной нефти.

Также ГУР МО публикует данные о 159 нефтяных танкеров, большинство из которых входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также информацию о 55 капитанах этого флота.

"Теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, включая отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций, а также регистрацию подставных компаний.

Читайте: Сенаторы Грэм и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

Эти действия создают серьезные угрозы для экологической безопасности, особенно учитывая техническое состояние старых судов "теневого флота" и отсутствие страхования. Они могут привести к масштабным авариям и экологическим катастрофам вблизи берегов стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Россия использует "теневой флот" как элемент гибридной войны, установлены случаи участия таких судов в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и другими критическими объектами.

Читайте: Прибыли нефтегазовых компаний России обвалились вдвое. Производители нефтепродуктов заработали в 23 раза меньше, чем в прошлом году