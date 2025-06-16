РУС
Новости Теневой флот России
1 884 9

РФ перегружает нефть в открытом море вблизи Греции, - ГУР МО

РФ перегружает нефть у берегов Греции

Украинские разведчики установили, что с июля 2024 года танкер типа "Афрамакс" ИМО 9247443 незаконно перегружает нефть между танкерами прямо в открытом море вблизи побережья Греции и Кипра.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Это представляет экологическую угрозу, позволяя агрессору скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций.

На платформе War&Sanctions обнародованы данные о судне ИМО 9247443, которое Россия использует как плавучий перегрузочный хаб для поставки подсанкционной нефти.

Также ГУР МО публикует данные о 159 нефтяных танкеров, большинство из которых входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также информацию о 55 капитанах этого флота.

"Теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, включая отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций, а также регистрацию подставных компаний.

Эти действия создают серьезные угрозы для экологической безопасности, особенно учитывая техническое состояние старых судов "теневого флота" и отсутствие страхования. Они могут привести к масштабным авариям и экологическим катастрофам вблизи берегов стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Россия использует "теневой флот" как элемент гибридной войны, установлены случаи участия таких судов в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и другими критическими объектами.

Автор: 

россия (97281) флот (833) теневая экономика (4) ГУР (600)
Так шо там поруч ніхто не може пакуріть?
16.06.2025 09:20 Ответить
Якась Магура, яка мирно проплива поряд?
16.06.2025 10:07 Ответить
ЯК УЖЕ ВЕСЬ СВІТ задовбала гребана РФ. Як показує практика - всього лише треба найняти Ізраїльські ВВС на 3-5 днів - я не думаю що це має бути дорого
16.06.2025 09:22 Ответить
А навіщо нам Ізраїльска ВВС, ми вибрали мальчіка з ізраїльським корінням, який обіцяв не тільки ВВС "будємо всєх бамбіть", а і світле майбутнє дітей, які будуть отритмувати по 20 штук баксів від корисних копалин(вчителі вже отримали по 4 штуки), пенсіонери не знають куди дівати безкоштовні смартфони... Боневтік Потужно-Брехливий годен тільки для брехні, обіцянок і здачі інтересів України. Що в економіці, що в зовнішній політиці він мінус нуль, але з марафоном і монобільшістю у Раді.
16.06.2025 10:05 Ответить
А де РФ перевантажує нафту, що тече «Дружбою» до Угорщини та Словаччини?
16.06.2025 09:26 Ответить
УКРАЇНА знає, а Греція та Кіпр навіть не підозрюють. А можливо вся Європа в долі?
16.06.2025 09:48 Ответить
І всі зелені в тому числі Європа роблять вигляд що нічого не бачать допоки ще й це море а то і океани не засруть. Зато як зелені вимагають кожен рік підвищувати екологічні норми на авто що вже до маразму дійшло що екологія коштує дорожче самого автомобіля. Це ще один доказ того що насправді всім срати на екологію і на планету а всі ці крикуни просто заробляють бабки і будуть кричати те за що їм заплатять
16.06.2025 10:16 Ответить
До речі скажіть, а чому ви впевнені що це контрабанда нафти а не наркотиків чи зброї в Європу? Мене взавжди смішило коли на кордоні прикордонники заглядають кожному в рот в пошуках заборонених речовин чи предметів а поруч йдуть фури, вагони і танкери по зеленому коридору через кордон.
16.06.2025 10:26 Ответить
Один ,,невідомий сібейбі,, і Середземне море можна засрати на місяці. Можливо, тільки так можна привести до свідомості бажаючих заробити на українській крові.
16.06.2025 12:45 Ответить
 
 