Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні, - звіт

Європа перевершила США в обсягах допомоги Україні

Вперше з червня 2022 року країни Європи перевершили США за обсягом надання військової допомоги Україні - 72 мільярди євро проти 65 мільярдів.

Про це пише DW з посиланням на звіт німецького Кільського інституту світової економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підтримка України з боку Європи суттєво зросла у березні та квітні 2025 року. За два місяці європейські країни виділили 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільший сукупний показник за будь-який двомісячний період з початку повномасштабної війни Росії проти України, сказано у звіті.

Нещодавнє зростання допомоги Україні з боку Європи зумовлене невеликою групою країн.

Серед них виділяються країни Північної Європи: Швеція виділила 1,6 мільярда євро в березні, а Норвегія - 670 мільйонів євро в квітні. Це рекордні місячні показники для обох країн.

Великобританія виділила Україні 4,5 мільярда євро цього року, у тому числі 1,8 мільярда євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Франція виділила 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро за рахунок відсотків від заморожених активів РФ.

Читайте також: Додаткові 900 млн євро виділить ЄС на закупівлю озброєння для України

Тоді як Іспанія та Італія виділили Україні в 2025 році лише 10 та 20 мільйонів євро відповідно. Німеччина виділила 650 мільйонів євро - приблизно на 70% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У звіті також згадується, що США - раніше найбільший донор України - не оголошували нової допомоги Києву з початку січня нинішнього року.

Автори звіту зазначають, що європейські країни певною мірою компенсують припинення допомоги від США, принаймні у фінансовому плані.

Раніше видання The Telegraph писало, що Вашингтон фактично припиняє військову допомогу Україні.

Читайте також: Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ

+3
Ви гадаєте це якось збентежить Трампа?
Завтра він скаже, що НАСПРАВДІ... США дали 165 мільярди!
І ще й "потужно захистили" договором про надра...
показати весь коментар
16.06.2025 23:41 Відповісти
+3
Перевершити нуль неважко...
показати весь коментар
16.06.2025 23:56 Відповісти
+2
От псина рыжая, *********** гребаный.
показати весь коментар
17.06.2025 00:25 Відповісти
Ви гадаєте це якось збентежить Трампа?
Завтра він скаже, що НАСПРАВДІ... США дали 165 мільярди!
І ще й "потужно захистили" договором про надра...
показати весь коментар
16.06.2025 23:41 Відповісти
А що би було - якщо би банда Єрмака-Зеленського не крала.?
показати весь коментар
16.06.2025 23:49 Відповісти
ЄС під час повномасштабної війни заплатив Росії понад 200 млрд євро за паливо, - FT
показати весь коментар
16.06.2025 23:49 Відповісти
Це виручка рашистів від продажу палива, а який був прибуток? Адже паливо в рашистів має собівартість?
показати весь коментар
17.06.2025 00:12 Відповісти
Ну,за одним маленьким винятком (США збивають все,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе(((
показати весь коментар
16.06.2025 23:55 Відповісти
Перевершити нуль неважко...
показати весь коментар
16.06.2025 23:56 Відповісти
А чим вони замінять військову допомогу США? Патріоти, хаймарси? Здається, в них аналогів немає.
показати весь коментар
17.06.2025 00:01 Відповісти
Так штати роками нищили європейську оборонку, а потім прийшов Трамп і почав свої ігри з "дам-не дам"
показати весь коментар
17.06.2025 06:23 Відповісти
НЕБУТЕТ ВОЙН!!!НЕБУДЕТ ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ!КОТОРОЕ МИЛЛИАРДЫ ПРИНОСИТ!!!ЭТА СИСТЕМА НЕПОКОЛЕБИМА!ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!ЖАЛЬ!!!ВЛАЖИВАЛИБЫ В ЖИЗНЬ А НЕ СМЕРТЬ!!!И ВЫ ДУМАЕТЕ ОНИ ВЕРЯТ В БОГА?????ФУХ ЭТО УТОПИЯ!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:08 Відповісти
Церковь любая ПУСТОТА!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:09 Відповісти
Ну, це краще ніж нічого.
показати весь коментар
17.06.2025 00:24 Відповісти
От псина рыжая, *********** гребаный.
показати весь коментар
17.06.2025 00:25 Відповісти
У старого банкрота з США, геть погано з розумінням причино-наслідкових зв'язків щодо подій у Світі!!
Тільки його речення, більше 5-6 слів, як втрачається, геть весь логічний зміст, його ж думки!
Біологічна старість Трампа, це вам не той час, коли він у совдепію їздив, «па дєфачкам» від КДБ і трохи дєньог для проживання після банкроств!
показати весь коментар
17.06.2025 01:16 Відповісти
Трампло такий непредсказуемий, все щк може змінитися🤣
показати весь коментар
17.06.2025 01:51 Відповісти
 
 