Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні, - звіт

Вперше з червня 2022 року країни Європи перевершили США за обсягом надання військової допомоги Україні - 72 мільярди євро проти 65 мільярдів.

Про це пише DW з посиланням на звіт німецького Кільського інституту світової економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підтримка України з боку Європи суттєво зросла у березні та квітні 2025 року. За два місяці європейські країни виділили 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільший сукупний показник за будь-який двомісячний період з початку повномасштабної війни Росії проти України, сказано у звіті.

Нещодавнє зростання допомоги Україні з боку Європи зумовлене невеликою групою країн.

Серед них виділяються країни Північної Європи: Швеція виділила 1,6 мільярда євро в березні, а Норвегія - 670 мільйонів євро в квітні. Це рекордні місячні показники для обох країн.

Великобританія виділила Україні 4,5 мільярда євро цього року, у тому числі 1,8 мільярда євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Франція виділила 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро за рахунок відсотків від заморожених активів РФ.

Тоді як Іспанія та Італія виділили Україні в 2025 році лише 10 та 20 мільйонів євро відповідно. Німеччина виділила 650 мільйонів євро - приблизно на 70% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У звіті також згадується, що США - раніше найбільший донор України - не оголошували нової допомоги Києву з початку січня нинішнього року.

Автори звіту зазначають, що європейські країни певною мірою компенсують припинення допомоги від США, принаймні у фінансовому плані.

Раніше видання The Telegraph писало, що Вашингтон фактично припиняє військову допомогу Україні.

