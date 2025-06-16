Европа превзошла США по объему помощи Украине, - отчет

Впервые с июня 2022 года страны Европы превзошли США по объему предоставления военной помощи Украине - 72 миллиарда евро против 65 миллиардов.

Об этом пишет DW со ссылкой на отчет немецкого Кильского института мировой экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны Европы существенно возросла в марте и апреле 2025 года. За два месяца европейские страны выделили 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро гуманитарной и финансовой помощи. Это самый большой совокупный показатель за любой двухмесячный период с начала полномасштабной войны России против Украины, говорится в отчете.

Недавний рост помощи Украине со стороны Европы обусловлен небольшой группой стран.

Среди них выделяются страны Северной Европы: Швеция выделила 1,6 миллиарда евро в марте, а Норвегия - 670 миллионов евро в апреле. Это рекордные месячные показатели для обеих стран.

Великобритания выделила Украине 4,5 миллиарда евро в этом году, в том числе 1,8 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Франция выделила 2,2 миллиарда евро, включая почти 195 миллионов евро за счет процентов от замороженных активов РФ.

Тогда как Испания и Италия выделили Украине в 2025 году только 10 и 20 миллионов евро соответственно. Германия выделила 650 миллионов евро - примерно на 70% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчете также упоминается, что США - ранее крупнейший донор Украины - не объявляли новой помощи Киеву с начала января нынешнего года.

Авторы отчета отмечают, что европейские страны в определенной степени компенсируют прекращение помощи от США, по крайней мере в финансовом плане.

Ранее издание The Telegraph писало, что Вашингтон фактически прекращает военную помощь Украине.

