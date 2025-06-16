РУС
Европа превзошла США по объему помощи Украине, - отчет

Европа превзошла США по объемам помощи Украине

Впервые с июня 2022 года страны Европы превзошли США по объему предоставления военной помощи Украине - 72 миллиарда евро против 65 миллиардов.

Об этом пишет DW со ссылкой на отчет немецкого Кильского института мировой экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны Европы существенно возросла в марте и апреле 2025 года. За два месяца европейские страны выделили 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро гуманитарной и финансовой помощи. Это самый большой совокупный показатель за любой двухмесячный период с начала полномасштабной войны России против Украины, говорится в отчете.

Недавний рост помощи Украине со стороны Европы обусловлен небольшой группой стран.

Среди них выделяются страны Северной Европы: Швеция выделила 1,6 миллиарда евро в марте, а Норвегия - 670 миллионов евро в апреле. Это рекордные месячные показатели для обеих стран.

Великобритания выделила Украине 4,5 миллиарда евро в этом году, в том числе 1,8 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Франция выделила 2,2 миллиарда евро, включая почти 195 миллионов евро за счет процентов от замороженных активов РФ.

Читайте также: Дополнительные 900 млн евро выделит ЕС на закупку вооружения для Украины дополнительные 900 млн евро

Тогда как Испания и Италия выделили Украине в 2025 году только 10 и 20 миллионов евро соответственно. Германия выделила 650 миллионов евро - примерно на 70% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчете также упоминается, что США - ранее крупнейший донор Украины - не объявляли новой помощи Киеву с начала января нынешнего года.

Авторы отчета отмечают, что европейские страны в определенной степени компенсируют прекращение помощи от США, по крайней мере в финансовом плане.

Ранее издание The Telegraph писало, что Вашингтон фактически прекращает военную помощь Украине.

Читайте также: Конгресс США не проголосовал за помощь для Украины на $300 млн в оборонном бюджете, - СМИ

Топ комментарии
+3
Ви гадаєте це якось збентежить Трампа?
Завтра він скаже, що НАСПРАВДІ... США дали 165 мільярди!
І ще й "потужно захистили" договором про надра...
16.06.2025 23:41 Ответить
+3
Перевершити нуль неважко...
16.06.2025 23:56 Ответить
+2
От псина рыжая, *********** гребаный.
17.06.2025 00:25 Ответить
Ви гадаєте це якось збентежить Трампа?
Завтра він скаже, що НАСПРАВДІ... США дали 165 мільярди!
І ще й "потужно захистили" договором про надра...
16.06.2025 23:41 Ответить
А що би було - якщо би банда Єрмака-Зеленського не крала.?
16.06.2025 23:49 Ответить
ЄС під час повномасштабної війни заплатив Росії понад 200 млрд євро за паливо, - FT
16.06.2025 23:49 Ответить
Це виручка рашистів від продажу палива, а який був прибуток? Адже паливо в рашистів має собівартість?
17.06.2025 00:12 Ответить
Ну,за одним маленьким винятком (США збивають все,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе(((
16.06.2025 23:55 Ответить
Перевершити нуль неважко...
16.06.2025 23:56 Ответить
А чим вони замінять військову допомогу США? Патріоти, хаймарси? Здається, в них аналогів немає.
17.06.2025 00:01 Ответить
Так штати роками нищили європейську оборонку, а потім прийшов Трамп і почав свої ігри з "дам-не дам"
17.06.2025 06:23 Ответить
НЕБУТЕТ ВОЙН!!!НЕБУДЕТ ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ!КОТОРОЕ МИЛЛИАРДЫ ПРИНОСИТ!!!ЭТА СИСТЕМА НЕПОКОЛЕБИМА!ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!ЖАЛЬ!!!ВЛАЖИВАЛИБЫ В ЖИЗНЬ А НЕ СМЕРТЬ!!!И ВЫ ДУМАЕТЕ ОНИ ВЕРЯТ В БОГА?????ФУХ ЭТО УТОПИЯ!!!!
17.06.2025 00:08 Ответить
Церковь любая ПУСТОТА!!!!!!!!!!!!!!
17.06.2025 00:09 Ответить
Ну, це краще ніж нічого.
17.06.2025 00:24 Ответить
От псина рыжая, *********** гребаный.
17.06.2025 00:25 Ответить
У старого банкрота з США, геть погано з розумінням причино-наслідкових зв'язків щодо подій у Світі!!
Тільки його речення, більше 5-6 слів, як втрачається, геть весь логічний зміст, його ж думки!
Біологічна старість Трампа, це вам не той час, коли він у совдепію їздив, «па дєфачкам» від КДБ і трохи дєньог для проживання після банкроств!
17.06.2025 01:16 Ответить
Трампло такий непредсказуемий, все щк може змінитися🤣
17.06.2025 01:51 Ответить
 
 