28 ворожих атак відбито на Покровському напрямку. Триває бій, - Генштаб

З початку цієї доби, 17 червня 2025 року, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Берилівка, Сеньківка, Гасичівка, Хрінівка, Миколаївка, Архипівка, Леонівка Чернігівської області; Чернацьке, Бачівськ, Вільна Слобода, Біла Береза, Старикове, Бояро-Лежачі, Миропільське, Проходи, Тур’я, Грабовське Сумської області; Відродженівське, Тимофіївка Харківської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті понад 180 боєзіткнень, найбільше ворожих атак на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу населеного пункту Довгеньке.

На Куп’янському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу Липового та в бік Ольгівки, Шандриголового та Серебрянського лісу. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім атак противника в районі Курдюмівки та в бік Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Щербинівки та Яблунівки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, один бій триває досі. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Коптєве, Разіне.

Також читайте: Сили оборони відбили 31 атаку росіян на Сумщині та Курщині, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Сили оборони успішно відбили 10 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивають ворожу атаку поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін.