28 вражеских атак отбито на Покровском направлении. Бой продолжается, - Генштаб

С начала этих суток, 17 июня 2025 года, на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Бериловка, Сеньковка, Гасичевка, Хреновка, Николаевка, Архиповка, Леоновка Черниговской области; Чернацкое, Бачевск, Вольная Слобода, Белая Береза, Стариково, Бояро-Лежачи, Миропольское, Проходы, Турья, Грабовское Сумской области; Возрожденовское, Тимофеевка Харьковской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи населенного пункта Долгенькое.

На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Липового и в сторону Ольговки, Шандриголового и Серебрянского леса. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Сиверском направлении Силы обороны отбивают атаку противника в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Курдюмовки и в сторону Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Щербиновки и Яблоневки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Коптево, Разино.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Багатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Силы обороны успешно отбили 10 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отражают вражескую атаку вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка и Полтавка.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.