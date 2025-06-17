За сутки на фронте более 180 боестолкновений, больше всего вражеских атак на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 16 июня 2025 года, на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и осуществили 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хотень, Кияница, Яблоновка Сумской области; Шахово Донецкой области; Малиновка Днепропетровской области; Малиновка, Ольговское, Гуляйполе, Березовое, Малая Токмачка, Каменское, Новоселовка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Читайте также: Силы обороны отразили 31 атаку россиян на Сумщине и Курщине, - Генштаб

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня,

177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 32 управляемые бомбы, а также совершил 225 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Также читайте: На фронте зафиксировано 99 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Долгенького и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Грековка, Редкодуб и Колодязи.

На Северском направлении в районе Григорьевки противник один раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах Часова Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русина Яра и Яблоновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка", - говорится в сообщении.

Также читайте: Генштаб ВСУ формирует мобилизационные планы в соответствии с потребностями конкретных частей, - Сухопутные войска

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 175 боестолкновений. Более трети из них на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.