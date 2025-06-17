За добу на фронті понад 180 боєзіткнень, найбільше ворожих атак на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 16 червня 2025 року, на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по Україні

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3226 дронів-камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотінь, Кияниця, Яблунівка Сумської області; Шахове Донецької області; Маліївка Дніпропетровської області; Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Березове, Мала Токмачка, Кам’янське, Новоселівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Читайте також: Сили оборони відбили 31 атаку росіян на Сумщині та Курщині, - Генштаб

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню,

177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Також читайте: На фронті зафіксовано 99 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Генштаб ЗСУ формує мобілізаційні плани відповідно до потреб конкретних частин, - Сухопутні війська

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 175 боєзіткнень. Понад третину з них на Покровському та Новопавліському напрямках, - Генштаб

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.