4 180 44
Прагнути зміни режиму в Ірані військовим шляхом є найбільшою помилкою, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від спроб змінити іранський режим шляхом військового втручання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я вважаю, що найбільша помилка сьогодні - це прагнути зміни режиму в Ірані військовим шляхом, бо це призведе до хаосу" ,- сказав він у Кананаскісі, де проходить щорічний саміт G7.
Раніше Макрон припустив, що Трамп зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході.
Згодом Трамп різко відповів лідеру Франції щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7.
Топ коментарі
+8 Vlad Kravets
показати весь коментар18.06.2025 08:28 Відповісти Посилання
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар18.06.2025 09:03 Відповісти Посилання
+6 the FAT
показати весь коментар18.06.2025 08:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наступного дня після нападу Ізраїлю на Іран у п'ятницю, 13 червня, з Китаю вилетів вантажний літак. Наступного дня - ще один. Потім 16 червня - ще один, цього разу з Шанхая, зазначає британське видання The Telegraph.
Згідно з даними моніторингу польотів, щоразу це були вантажні Boeing 747, які зазвичай використовуються для перевезення військової техніки та зброї і наймаються для виконання державних замовлень.
Усі ці літаки спочатку летіли на захід уздовж північного Китаю, перетинаючи Казахстан, потім на південь через Узбекистан і Туркменістан - після чого зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Причому кінцевим пунктом призначення завжди був вказаний Люксембург, хоча до Європи ці літаки не долітали.
Експерти не виключають, що йдеться про постачання Ірану зброї з Китаю.
1. Иран может начать сносить американские военные базы.
2. Иран может продолжать палить по Израилю.
Если через месяц у Ирана будет возможность это делать, то США начнет рассматривать вариант вторжение. Если через три, то точно вторгнется. Можно, конечно, верить что Иран пойдет на попятную и выкинет белый флаг. Я как бы их вообще не понимаю.
Но чисто теоретически, если нет, то война эскалирует в полномасштабное вторжение с кучей трупов с обеих сторон. Сейчас число жертв дошло до тысячи, но это цветочки.
Не забуваймо, хто викохав режим аятолл...
В Ірані не диктатура - а всезагальна ненависть до Ізраїлю.
Військове вторгнення лише посилить агресію 90 000 000 народу. Там кожен аятола.
Ізраїль зробив велику помилку думаючи як ліліпутін що ракетними ударами зломить народ... не зломить - а тепер лише укріпив іх віру і дав привід на відповідь.
Хватить вірити в пропаганду, що всі можуть жити як в США чи Європі за межами США чи Європи - не можуть...
... тому що США чи Європа збагатилися за рахунок грабунку інших - читай історію.
Чесною працею мільярди не заробиш.
В Ірані хоть сто раз поміняй верхушку - а Іранці що живуть в аулі в бідноті так і будуть такими ж жити.
Іранці вважають себе дітьми Аллаха та праведниками від пророка - а тебе вважають невірним.
Правда у кожного своя.
Основна проблема - це те що Ізраїлю некомфортно жити серед арабського світу - із за кардинально-різного світосприйняття. Поки в арабському світі не виник Ізраїль в 1948 році - якось там було тихо та мирно.
кацапи це стадо - куди вожак покрутить и накого нацькує туди вони і побіжать та накинуться.
І Бога в росії давно нема крім ЗеленогоДолара.
... на відміну від кацапів та Ізраїлю що постійно на когось нападають
росія стратегічний союзник Ірану.
І Ізраїлю лише одна ціль - знищити довкола себе весь арабський світ.
Тихо мирно там не було ніколи, а Ізраїль намагаються знищити від самого його створення.
Ізраїль не вилупився з яйця - як ти пишеш "від самого створення" - а танками вигриз собі частину Палестіни...
... ось тобі і причина намагання його знищити. І тут немає нічого дивного.
Для чого я тобі це розказую? Це всім відомий факт.
прутін нічого нового не видумує - а йде по накатаних сценаріях.