Новини Удар Ізраїлю по Ірану
4 180 44

Прагнути зміни режиму в Ірані військовим шляхом є найбільшою помилкою, - Макрон

Макрон проти зміни режиму в Ірані військовим шляхом

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від спроб змінити іранський режим шляхом військового втручання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я вважаю, що найбільша помилка сьогодні - це прагнути зміни режиму в Ірані військовим шляхом, бо це призведе до хаосу" ,- сказав він у Кананаскісі, де проходить щорічний саміт G7.

Раніше Макрон припустив, що Трамп зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході.

Згодом Трамп різко відповів лідеру Франції щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7.

Читайте: У Білому домі обговорюють участь США в ударах по Ірану, - ЗМІ

Іран (2336) Макрон Емманюель (1608)
Топ коментарі
+8
А яким ще шляхом це можливо після 46 років диктатури? І всі пам'ятають що саме у Франції ці бородачі з рушниками на голові сиділи і пакостили тодішньому Ірану.
показати весь коментар
18.06.2025 08:28 Відповісти
+7
В США немає президента.На сьогодні в США ПРИ ВЛАДІ "БАЗАРНА ТЬОТЯ" З ФСБЕШНОГО РИНКУ.ДИРЕКТОРОМ КОТРОГО ,Є КУЙЛО,ОКУПАНТ УКРАЇНИ І ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показати весь коментар
18.06.2025 09:03 Відповісти
+6
Трамп такий розумний що навіть від себе приховав причини відʼїзду з саміту. Ось він знайде записничок і точно всім скаже в чому саме неправий Макрон
показати весь коментар
18.06.2025 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Telegraph пише про таємничі авіарейси з Китаю до Ірану

Наступного дня після нападу Ізраїлю на Іран у п'ятницю, 13 червня, з Китаю вилетів вантажний літак. Наступного дня - ще один. Потім 16 червня - ще один, цього разу з Шанхая, зазначає британське видання The Telegraph.

Згідно з даними моніторингу польотів, щоразу це були вантажні Boeing 747, які зазвичай використовуються для перевезення військової техніки та зброї і наймаються для виконання державних замовлень.

Усі ці літаки спочатку летіли на захід уздовж північного Китаю, перетинаючи Казахстан, потім на південь через Узбекистан і Туркменістан - після чого зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Причому кінцевим пунктом призначення завжди був вказаний Люксембург, хоча до Європи ці літаки не долітали.

Експерти не виключають, що йдеться про постачання Ірану зброї з Китаю.
показати весь коментар
18.06.2025 08:26 Відповісти
Через Афганистан или даже Пакистан Иран можно накачать оружием. У Ирана соседи не такие уж враги, которые откажутся им помогать.
показати весь коментар
18.06.2025 08:37 Відповісти
Ірану це не допоможе. Тому що наземної операції не буде. А головні об'єкти ядерної програми знищені. А далі піде нафтова інфраструктура.
показати весь коментар
18.06.2025 08:46 Відповісти
Есть два но.
1. Иран может начать сносить американские военные базы.
2. Иран может продолжать палить по Израилю.

Если через месяц у Ирана будет возможность это делать, то США начнет рассматривать вариант вторжение. Если через три, то точно вторгнется. Можно, конечно, верить что Иран пойдет на попятную и выкинет белый флаг. Я как бы их вообще не понимаю.
Но чисто теоретически, если нет, то война эскалирует в полномасштабное вторжение с кучей трупов с обеих сторон. Сейчас число жертв дошло до тысячи, но это цветочки.
показати весь коментар
18.06.2025 08:53 Відповісти
Факт лише в тому що Китай євакуював своє посольство в громадян з Тегерану
показати весь коментар
18.06.2025 10:22 Відповісти
раша те саме у нас хоче зробити
показати весь коментар
18.06.2025 08:26 Відповісти
Не те саме! московія хоче згеноцидити повністю Русь/Ураїну і зайняти всі території своїми метастазами
показати весь коментар
18.06.2025 08:41 Відповісти
А як там можливо ще змінити?
показати весь коментар
18.06.2025 08:26 Відповісти
А як упоротих привести до тями?
показати весь коментар
18.06.2025 08:29 Відповісти
А як він висловився щодо зміни режиму на росії? Ета другоє, чи такоє же?
показати весь коментар
18.06.2025 08:35 Відповісти
чергова боягузлева маячня "цівілізованного" свту. Бояться рашки, північної Кореї, Ірака. Хаос їх лякає? Досвід світових війн іх лякає. Проте поблажливе ставлення до ман'яків до добра не призведе
показати весь коментар
18.06.2025 08:52 Відповісти
Видно що не тямить Макрон,що такий шанс є раз в 50 років і ним треба скористатися за любої ціни)При Абамі ж в Польщі та Румунії робили бази для "захисту від можливого нападу з боку Ірану")через ці ж бази і ***** собі підхопив,що це мовляв проти нього))Ну ,Макрон в ті часи ще насолоджувався жінкою бальзавкоського віку і йому було не до того)Як і Трампон ,пропустив причину виключення рашки з Джі8)
показати весь коментар
18.06.2025 08:55 Відповісти
Хай Макрон засудить Наполеона, який хотів змінити режим в російській імперії...
показати весь коментар
18.06.2025 08:58 Відповісти
помилка так вважати
показати весь коментар
18.06.2025 09:09 Відповісти
"Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від спроб змінити іранський режим..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558516

Не забуваймо, хто викохав режим аятолл...
показати весь коментар
18.06.2025 09:13 Відповісти
Спочатку дають диктатору прийти до влади, потім його вихваляють, а потім з ним воюють.
показати весь коментар
18.06.2025 09:18 Відповісти
Макрон: якби я був президентом США, війни на сході не сталося б. Трамп своїми незграбними діями може втягнути нас усіх в третю світову.
показати весь коментар
18.06.2025 09:24 Відповісти
Тільки ідіоти вважають що косметичні авіаудари змінять десь владу. А наземного вторгнення не буде бо нікому. Швидше Іран вторгнуться в Ізраїль...
показати весь коментар
18.06.2025 09:27 Відповісти
Яка би влада там не була був порядок, там навіть зараз евреї живуть, в ось на безвладі прийде якась алькаїда чі ісламська держава, там тих терористичних угруповань як піску, наврядчи якась демократична партія вийгає в них боротьбу за владу, тобто буде ще радикальніше
показати весь коментар
18.06.2025 10:27 Відповісти
Тобто нехай дали панують, бо прийде хтось гірший ? Ти щось про Ирак після смерті Саддама щось згинається, в Сирії влада змінилась на главаря Іллі і що, нам стало гірше ? Навіть таліби сидять в своїй дирі і не вилазять. Якщо в кацапії влада зміниться теж будешь против ?
показати весь коментар
18.06.2025 12:13 Відповісти
Саме так, в Іраку прийшов ігіл, в Афганістані прийшов талібан, нинішній президент Сирії спочатку воював за ігіл потім став одним із лідерів алькаїди, так крові на руках скільки гітлеру не снилось
показати весь коментар
18.06.2025 18:35 Відповісти
Макрон каже все вірно.
В Ірані не диктатура - а всезагальна ненависть до Ізраїлю.
Військове вторгнення лише посилить агресію 90 000 000 народу. Там кожен аятола.
Ізраїль зробив велику помилку думаючи як ліліпутін що ракетними ударами зломить народ... не зломить - а тепер лише укріпив іх віру і дав привід на відповідь.
показати весь коментар
18.06.2025 12:05 Відповісти
Який народ ? Той що живе в аулах на пару баксів на тиждень ? Зміни відбуваються в столицях, всі інші потім мовчать і пристосовуються.
показати весь коментар
18.06.2025 12:17 Відповісти
Народ що живе в Ірані.
Хватить вірити в пропаганду, що всі можуть жити як в США чи Європі за межами США чи Європи - не можуть...
... тому що США чи Європа збагатилися за рахунок грабунку інших - читай історію.
Чесною працею мільярди не заробиш.
В Ірані хоть сто раз поміняй верхушку - а Іранці що живуть в аулі в бідноті так і будуть такими ж жити.
показати весь коментар
18.06.2025 12:37 Відповісти
Ну тоді так, нехай різні уроди панують далі.
показати весь коментар
18.06.2025 12:44 Відповісти
Чому панують? Чому уроди?
Іранці вважають себе дітьми Аллаха та праведниками від пророка - а тебе вважають невірним.
Правда у кожного своя.
Основна проблема - це те що Ізраїлю некомфортно жити серед арабського світу - із за кардинально-різного світосприйняття. Поки в арабському світі не виник Ізраїль в 1948 році - якось там було тихо та мирно.
показати весь коментар
18.06.2025 12:56 Відповісти
А кацапи називають себе «народом богоносцем» і тому їм можна вбивати українців. Так в тебе виходить ?
показати весь коментар
18.06.2025 17:40 Відповісти
Це виходить в тебе і в кацапській пропаганді.
кацапи це стадо - куди вожак покрутить и накого нацькує туди вони і побіжать та накинуться.
І Бога в росії давно нема крім ЗеленогоДолара.
показати весь коментар
19.06.2025 00:20 Відповісти
Тобто, кацапи це стадо а іранці ні ?
показати весь коментар
19.06.2025 07:12 Відповісти
Сам собі вирішуй. На кацапів Ізраїль та США чомусь не напали? Чому?
показати весь коментар
19.06.2025 11:24 Відповісти
Ізраїль на кацапів ? Ти серйозно ? А чому ми не напали на Бурунді ?
показати весь коментар
19.06.2025 11:52 Відповісти
Бо ми взагалі нінакого ніколи не нападали - ти щось попутав...
... на відміну від кацапів та Ізраїлю що постійно на когось нападають
показати весь коментар
19.06.2025 12:03 Відповісти
Зʼїхав з теми доцільності нападу Ізраїлю на кацапів
показати весь коментар
19.06.2025 12:23 Відповісти
Такаж сама доцільність - як нападати на Іран - яка доцільність Ізраїлю нападати на Іран?
росія стратегічний союзник Ірану.
І Ізраїлю лише одна ціль - знищити довкола себе весь арабський світ.
показати весь коментар
19.06.2025 12:31 Відповісти
То чому не почали з найближчих сусідів ?
показати весь коментар
19.06.2025 13:21 Відповісти
Їх спитай.
показати весь коментар
20.06.2025 00:15 Відповісти
Це ж ти написав: «Основна проблема - це те що Ізраїлю некомфортно жити серед арабського світу - із за кардинально-різного світосприйняття. Поки в арабському світі не виник Ізраїль в 1948 році - якось там було тихо та мирно.»
Тихо мирно там не було ніколи, а Ізраїль намагаються знищити від самого його створення.
показати весь коментар
20.06.2025 06:30 Відповісти
Що в арабському світі була Перша чи Друга Світова?
Ізраїль не вилупився з яйця - як ти пишеш "від самого створення" - а танками вигриз собі частину Палестіни...
... ось тобі і причина намагання його знищити. І тут немає нічого дивного.
Для чого я тобі це розказую? Це всім відомий факт.
показати весь коментар
20.06.2025 12:14 Відповісти
Доречі таким же самим способом прутін намагається створити "новоросію" - танками вигризти частину Держава України - і "заселити" туди міфічних "новоросів".
прутін нічого нового не видумує - а йде по накатаних сценаріях.
показати весь коментар
20.06.2025 12:17 Відповісти
Така заява Макрона може мати дві мети - змусити трампа зробити навпаки (з огляду на їх стосунки) і створити "алібі" всередині власної країни, де чи не найбільша в Європі частка мігрантів з мусульманських країн.
показати весь коментар
18.06.2025 12:09 Відповісти
 
 