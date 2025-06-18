Прагнути зміни режиму в Ірані військовим шляхом є найбільшою помилкою, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від спроб змінити іранський режим шляхом військового втручання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я вважаю, що найбільша помилка сьогодні - це прагнути зміни режиму в Ірані військовим шляхом, бо це призведе до хаосу" ,- сказав він у Кананаскісі, де проходить щорічний саміт G7.

Раніше Макрон припустив, що Трамп зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході.

Згодом Трамп різко відповів лідеру Франції щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7.

