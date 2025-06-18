4 180 44
Стремиться к смене режима в Иране военным путем - самая большая ошибка, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от попыток изменить иранский режим путем военного вмешательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Я считаю, что самая большая ошибка сегодня - это стремиться к изменению режима в Иране военным путем, потому что это приведет к хаосу" ,- сказал он в Кананаскисе, где проходит ежегодный саммит G7.
Ранее Макрон предположил, что Трамп сделал "предложение" о прекращении огня на Ближнем Востоке.
Впоследствии Трамп резко ответил лидеру Франции относительно причин досрочного отъезда с саммита G7.
Топ комментарии
+8 Vlad Kravets
показать весь комментарий18.06.2025 08:28 Ответить Ссылка
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий18.06.2025 09:03 Ответить Ссылка
+6 the FAT
показать весь комментарий18.06.2025 08:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наступного дня після нападу Ізраїлю на Іран у п'ятницю, 13 червня, з Китаю вилетів вантажний літак. Наступного дня - ще один. Потім 16 червня - ще один, цього разу з Шанхая, зазначає британське видання The Telegraph.
Згідно з даними моніторингу польотів, щоразу це були вантажні Boeing 747, які зазвичай використовуються для перевезення військової техніки та зброї і наймаються для виконання державних замовлень.
Усі ці літаки спочатку летіли на захід уздовж північного Китаю, перетинаючи Казахстан, потім на південь через Узбекистан і Туркменістан - після чого зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Причому кінцевим пунктом призначення завжди був вказаний Люксембург, хоча до Європи ці літаки не долітали.
Експерти не виключають, що йдеться про постачання Ірану зброї з Китаю.
1. Иран может начать сносить американские военные базы.
2. Иран может продолжать палить по Израилю.
Если через месяц у Ирана будет возможность это делать, то США начнет рассматривать вариант вторжение. Если через три, то точно вторгнется. Можно, конечно, верить что Иран пойдет на попятную и выкинет белый флаг. Я как бы их вообще не понимаю.
Но чисто теоретически, если нет, то война эскалирует в полномасштабное вторжение с кучей трупов с обеих сторон. Сейчас число жертв дошло до тысячи, но это цветочки.
Не забуваймо, хто викохав режим аятолл...
В Ірані не диктатура - а всезагальна ненависть до Ізраїлю.
Військове вторгнення лише посилить агресію 90 000 000 народу. Там кожен аятола.
Ізраїль зробив велику помилку думаючи як ліліпутін що ракетними ударами зломить народ... не зломить - а тепер лише укріпив іх віру і дав привід на відповідь.
Хватить вірити в пропаганду, що всі можуть жити як в США чи Європі за межами США чи Європи - не можуть...
... тому що США чи Європа збагатилися за рахунок грабунку інших - читай історію.
Чесною працею мільярди не заробиш.
В Ірані хоть сто раз поміняй верхушку - а Іранці що живуть в аулі в бідноті так і будуть такими ж жити.
Іранці вважають себе дітьми Аллаха та праведниками від пророка - а тебе вважають невірним.
Правда у кожного своя.
Основна проблема - це те що Ізраїлю некомфортно жити серед арабського світу - із за кардинально-різного світосприйняття. Поки в арабському світі не виник Ізраїль в 1948 році - якось там було тихо та мирно.
кацапи це стадо - куди вожак покрутить и накого нацькує туди вони і побіжать та накинуться.
І Бога в росії давно нема крім ЗеленогоДолара.
... на відміну від кацапів та Ізраїлю що постійно на когось нападають
росія стратегічний союзник Ірану.
І Ізраїлю лише одна ціль - знищити довкола себе весь арабський світ.
Тихо мирно там не було ніколи, а Ізраїль намагаються знищити від самого його створення.
Ізраїль не вилупився з яйця - як ти пишеш "від самого створення" - а танками вигриз собі частину Палестіни...
... ось тобі і причина намагання його знищити. І тут немає нічого дивного.
Для чого я тобі це розказую? Це всім відомий факт.
прутін нічого нового не видумує - а йде по накатаних сценаріях.