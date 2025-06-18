РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
4 180 44

Стремиться к смене режима в Иране военным путем - самая большая ошибка, - Макрон

Макрон против смены режима в Иране военным путем

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от попыток изменить иранский режим путем военного вмешательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я считаю, что самая большая ошибка сегодня - это стремиться к изменению режима в Иране военным путем, потому что это приведет к хаосу" ,- сказал он в Кананаскисе, где проходит ежегодный саммит G7.

Ранее Макрон предположил, что Трамп сделал "предложение" о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Впоследствии Трамп резко ответил лидеру Франции относительно причин досрочного отъезда с саммита G7.

Читайте: В Белом доме обсуждают участие США в ударах по Ирану, - СМИ

Автор: 

Иран (2075) Макрон Эмманюэль (1452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А яким ще шляхом це можливо після 46 років диктатури? І всі пам'ятають що саме у Франції ці бородачі з рушниками на голові сиділи і пакостили тодішньому Ірану.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:28 Ответить
+7
В США немає президента.На сьогодні в США ПРИ ВЛАДІ "БАЗАРНА ТЬОТЯ" З ФСБЕШНОГО РИНКУ.ДИРЕКТОРОМ КОТРОГО ,Є КУЙЛО,ОКУПАНТ УКРАЇНИ І ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:03 Ответить
+6
Трамп такий розумний що навіть від себе приховав причини відʼїзду з саміту. Ось він знайде записничок і точно всім скаже в чому саме неправий Макрон
показать весь комментарий
18.06.2025 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Telegraph пише про таємничі авіарейси з Китаю до Ірану

Наступного дня після нападу Ізраїлю на Іран у п'ятницю, 13 червня, з Китаю вилетів вантажний літак. Наступного дня - ще один. Потім 16 червня - ще один, цього разу з Шанхая, зазначає британське видання The Telegraph.

Згідно з даними моніторингу польотів, щоразу це були вантажні Boeing 747, які зазвичай використовуються для перевезення військової техніки та зброї і наймаються для виконання державних замовлень.

Усі ці літаки спочатку летіли на захід уздовж північного Китаю, перетинаючи Казахстан, потім на південь через Узбекистан і Туркменістан - після чого зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Причому кінцевим пунктом призначення завжди був вказаний Люксембург, хоча до Європи ці літаки не долітали.

Експерти не виключають, що йдеться про постачання Ірану зброї з Китаю.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:26 Ответить
Через Афганистан или даже Пакистан Иран можно накачать оружием. У Ирана соседи не такие уж враги, которые откажутся им помогать.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:37 Ответить
Ірану це не допоможе. Тому що наземної операції не буде. А головні об'єкти ядерної програми знищені. А далі піде нафтова інфраструктура.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:46 Ответить
Есть два но.
1. Иран может начать сносить американские военные базы.
2. Иран может продолжать палить по Израилю.

Если через месяц у Ирана будет возможность это делать, то США начнет рассматривать вариант вторжение. Если через три, то точно вторгнется. Можно, конечно, верить что Иран пойдет на попятную и выкинет белый флаг. Я как бы их вообще не понимаю.
Но чисто теоретически, если нет, то война эскалирует в полномасштабное вторжение с кучей трупов с обеих сторон. Сейчас число жертв дошло до тысячи, но это цветочки.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:53 Ответить
Факт лише в тому що Китай євакуював своє посольство в громадян з Тегерану
показать весь комментарий
18.06.2025 10:22 Ответить
раша те саме у нас хоче зробити
показать весь комментарий
18.06.2025 08:26 Ответить
Не те саме! московія хоче згеноцидити повністю Русь/Ураїну і зайняти всі території своїми метастазами
показать весь комментарий
18.06.2025 08:41 Ответить
А як там можливо ще змінити?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:26 Ответить
А яким ще шляхом це можливо після 46 років диктатури? І всі пам'ятають що саме у Франції ці бородачі з рушниками на голові сиділи і пакостили тодішньому Ірану.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:28 Ответить
А як упоротих привести до тями?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:29 Ответить
А як він висловився щодо зміни режиму на росії? Ета другоє, чи такоє же?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:35 Ответить
Трамп такий розумний що навіть від себе приховав причини відʼїзду з саміту. Ось він знайде записничок і точно всім скаже в чому саме неправий Макрон
показать весь комментарий
18.06.2025 08:37 Ответить
чергова боягузлева маячня "цівілізованного" свту. Бояться рашки, північної Кореї, Ірака. Хаос їх лякає? Досвід світових війн іх лякає. Проте поблажливе ставлення до ман'яків до добра не призведе
показать весь комментарий
18.06.2025 08:52 Ответить
Видно що не тямить Макрон,що такий шанс є раз в 50 років і ним треба скористатися за любої ціни)При Абамі ж в Польщі та Румунії робили бази для "захисту від можливого нападу з боку Ірану")через ці ж бази і ***** собі підхопив,що це мовляв проти нього))Ну ,Макрон в ті часи ще насолоджувався жінкою бальзавкоського віку і йому було не до того)Як і Трампон ,пропустив причину виключення рашки з Джі8)
показать весь комментарий
18.06.2025 08:55 Ответить
Хай Макрон засудить Наполеона, який хотів змінити режим в російській імперії...
показать весь комментарий
18.06.2025 08:58 Ответить
В США немає президента.На сьогодні в США ПРИ ВЛАДІ "БАЗАРНА ТЬОТЯ" З ФСБЕШНОГО РИНКУ.ДИРЕКТОРОМ КОТРОГО ,Є КУЙЛО,ОКУПАНТ УКРАЇНИ І ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:03 Ответить
помилка так вважати
показать весь комментарий
18.06.2025 09:09 Ответить
"Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від спроб змінити іранський режим..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558516

Не забуваймо, хто викохав режим аятолл...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:13 Ответить
Спочатку дають диктатору прийти до влади, потім його вихваляють, а потім з ним воюють.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:18 Ответить
Макрон: якби я був президентом США, війни на сході не сталося б. Трамп своїми незграбними діями може втягнути нас усіх в третю світову.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:24 Ответить
Тільки ідіоти вважають що косметичні авіаудари змінять десь владу. А наземного вторгнення не буде бо нікому. Швидше Іран вторгнуться в Ізраїль...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:27 Ответить
Яка би влада там не була був порядок, там навіть зараз евреї живуть, в ось на безвладі прийде якась алькаїда чі ісламська держава, там тих терористичних угруповань як піску, наврядчи якась демократична партія вийгає в них боротьбу за владу, тобто буде ще радикальніше
показать весь комментарий
18.06.2025 10:27 Ответить
Тобто нехай дали панують, бо прийде хтось гірший ? Ти щось про Ирак після смерті Саддама щось згинається, в Сирії влада змінилась на главаря Іллі і що, нам стало гірше ? Навіть таліби сидять в своїй дирі і не вилазять. Якщо в кацапії влада зміниться теж будешь против ?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:13 Ответить
Саме так, в Іраку прийшов ігіл, в Афганістані прийшов талібан, нинішній президент Сирії спочатку воював за ігіл потім став одним із лідерів алькаїди, так крові на руках скільки гітлеру не снилось
показать весь комментарий
18.06.2025 18:35 Ответить
Макрон каже все вірно.
В Ірані не диктатура - а всезагальна ненависть до Ізраїлю.
Військове вторгнення лише посилить агресію 90 000 000 народу. Там кожен аятола.
Ізраїль зробив велику помилку думаючи як ліліпутін що ракетними ударами зломить народ... не зломить - а тепер лише укріпив іх віру і дав привід на відповідь.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:05 Ответить
Який народ ? Той що живе в аулах на пару баксів на тиждень ? Зміни відбуваються в столицях, всі інші потім мовчать і пристосовуються.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:17 Ответить
Народ що живе в Ірані.
Хватить вірити в пропаганду, що всі можуть жити як в США чи Європі за межами США чи Європи - не можуть...
... тому що США чи Європа збагатилися за рахунок грабунку інших - читай історію.
Чесною працею мільярди не заробиш.
В Ірані хоть сто раз поміняй верхушку - а Іранці що живуть в аулі в бідноті так і будуть такими ж жити.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:37 Ответить
Ну тоді так, нехай різні уроди панують далі.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:44 Ответить
Чому панують? Чому уроди?
Іранці вважають себе дітьми Аллаха та праведниками від пророка - а тебе вважають невірним.
Правда у кожного своя.
Основна проблема - це те що Ізраїлю некомфортно жити серед арабського світу - із за кардинально-різного світосприйняття. Поки в арабському світі не виник Ізраїль в 1948 році - якось там було тихо та мирно.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:56 Ответить
А кацапи називають себе «народом богоносцем» і тому їм можна вбивати українців. Так в тебе виходить ?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:40 Ответить
Це виходить в тебе і в кацапській пропаганді.
кацапи це стадо - куди вожак покрутить и накого нацькує туди вони і побіжать та накинуться.
І Бога в росії давно нема крім ЗеленогоДолара.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:20 Ответить
Тобто, кацапи це стадо а іранці ні ?
показать весь комментарий
19.06.2025 07:12 Ответить
Сам собі вирішуй. На кацапів Ізраїль та США чомусь не напали? Чому?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:24 Ответить
Ізраїль на кацапів ? Ти серйозно ? А чому ми не напали на Бурунді ?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:52 Ответить
Бо ми взагалі нінакого ніколи не нападали - ти щось попутав...
... на відміну від кацапів та Ізраїлю що постійно на когось нападають
показать весь комментарий
19.06.2025 12:03 Ответить
Зʼїхав з теми доцільності нападу Ізраїлю на кацапів
показать весь комментарий
19.06.2025 12:23 Ответить
Такаж сама доцільність - як нападати на Іран - яка доцільність Ізраїлю нападати на Іран?
росія стратегічний союзник Ірану.
І Ізраїлю лише одна ціль - знищити довкола себе весь арабський світ.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:31 Ответить
То чому не почали з найближчих сусідів ?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:21 Ответить
Їх спитай.
показать весь комментарий
20.06.2025 00:15 Ответить
Це ж ти написав: «Основна проблема - це те що Ізраїлю некомфортно жити серед арабського світу - із за кардинально-різного світосприйняття. Поки в арабському світі не виник Ізраїль в 1948 році - якось там було тихо та мирно.»
Тихо мирно там не було ніколи, а Ізраїль намагаються знищити від самого його створення.
показать весь комментарий
20.06.2025 06:30 Ответить
Що в арабському світі була Перша чи Друга Світова?
Ізраїль не вилупився з яйця - як ти пишеш "від самого створення" - а танками вигриз собі частину Палестіни...
... ось тобі і причина намагання його знищити. І тут немає нічого дивного.
Для чого я тобі це розказую? Це всім відомий факт.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:14 Ответить
Доречі таким же самим способом прутін намагається створити "новоросію" - танками вигризти частину Держава України - і "заселити" туди міфічних "новоросів".
прутін нічого нового не видумує - а йде по накатаних сценаріях.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:17 Ответить
Така заява Макрона може мати дві мети - змусити трампа зробити навпаки (з огляду на їх стосунки) і створити "алібі" всередині власної країни, де чи не найбільша в Європі частка мігрантів з мусульманських країн.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:09 Ответить
 
 