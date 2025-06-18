Стремиться к смене режима в Иране военным путем - самая большая ошибка, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от попыток изменить иранский режим путем военного вмешательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я считаю, что самая большая ошибка сегодня - это стремиться к изменению режима в Иране военным путем, потому что это приведет к хаосу" ,- сказал он в Кананаскисе, где проходит ежегодный саммит G7.

Ранее Макрон предположил, что Трамп сделал "предложение" о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Впоследствии Трамп резко ответил лидеру Франции относительно причин досрочного отъезда с саммита G7.

