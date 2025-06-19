УКР
Будівництво фортифікацій
5 429 69

Умєров сьогодні не прийде до Ради із доповіддю про фортифікації, - Железняк

Міністр оборони Рустем Умєров не прибуде до Ради з доповіддю про фортифікації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони теж не буде сьогодні на виклик Ради приходити по фортифікаціям", - зазначив він.

Напередодні Верховна Рада викликала міністра оборони Рустема Умєрова з доповіддю про фортифікації.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота.

Читайте: ОП планує відставку Шмигаля та заміну всього Кабміну, - Железняк

Автор: 

ВР (15237) Железняк Ярослав (604) Умєров Рустем (733)
Топ коментарі
+38
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного безкарного царювання.
показати весь коментар
19.06.2025 10:38 Відповісти
+31
показати весь коментар
19.06.2025 10:27 Відповісти
+19
Якщо б в Умєрова родичі жили б Сумах, а не в США, або батьки Боневтіка, а не в Ізраїлі, то може б там і були фортифікації і міни. (с)
показати весь коментар
19.06.2025 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо їх Просто Немає...🤬🤬🤬
показати весь коментар
19.06.2025 10:24 Відповісти
Прохавали в баньках!
показати весь коментар
19.06.2025 15:11 Відповісти
ви впевнені, що кримські татари-за Україну? Ау, Чубаров Рефат Абдурахманович, ви де?? Це ваш висуванець??
показати весь коментар
19.06.2025 10:25 Відповісти
Взагалі то це висуванець фракції голос! Устінової, жєлєзняка та радіної з «воїном-костенко»
показати весь коментар
19.06.2025 10:53 Відповісти
ва всьом вінават АбамаПарашенкаБайден
показати весь коментар
19.06.2025 11:13 Відповісти
""Усі етапи та успішні результати професійної та політичної діяльності Рустема Умєрова, його людські якості та принципи, що їм поділяються, дозволяють нам висловити підтримку пропозиції президента України Володимира Зеленського та закликати народних депутатів України ухвалити рішення щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України", - зазначив Чубаров і опублікував відповідну заяву Меджлісу." https://lb.ua/news/2023/09/05/573487_zelenskiy_podav_kandidaturu.html А тепер Умеров поклав бо"т на Чубарова. Так і живемо.
показати весь коментар
19.06.2025 11:13 Відповісти
Пі..дар
показати весь коментар
19.06.2025 10:25 Відповісти
Нєт тєла, нєт дєла.
показати весь коментар
19.06.2025 10:25 Відповісти
у цієї небритої татарської чепухи від факту що повинні бути якісь фортефікації взагалі глибокий шок та онеміння,це чучело мабуть і в армії не служило а тут доповідати про те що навіть не чув
показати весь коментар
19.06.2025 10:47 Відповісти
він в дєцтвє, в узбекістанє, іграл в салдатіков
показати весь коментар
19.06.2025 11:05 Відповісти
так собі досвід🤣🤣
показати весь коментар
19.06.2025 11:56 Відповісти
Скоріше іграл с ішаком,або ішак грав його.
показати весь коментар
19.06.2025 12:07 Відповісти
Окунь
показати весь коментар
19.06.2025 10:26 Відповісти
Омар
показати весь коментар
19.06.2025 10:54 Відповісти
Піда́р.
показати весь коментар
19.06.2025 10:59 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:27 Відповісти
Він поїхав особисто переконувати кожного, а це так просто не робиться. Ви не розумієте.
показати весь коментар
19.06.2025 10:47 Відповісти
Це ж Потужно і Незламно, міністр Єдності!!! дає приклад для пересічних - от так треба "єднатись", як і Головнокомандувач що в свій час 4 рази проігнорував виклик в воєнкомат
показати весь коментар
19.06.2025 10:54 Відповісти
а шо не так, він обєднався з біженцями-емігрантами.
правильно розставив пріоритети так би мовити
показати весь коментар
19.06.2025 11:16 Відповісти
Це ставлення Всесвіту до цієї "влади" . Глобальна іронія)
показати весь коментар
19.06.2025 11:44 Відповісти
Бо йому " впадлу мазу тянуть за всю ОПу"...)
показати весь коментар
19.06.2025 10:28 Відповісти
Действітєльно то не на часі якісь там фортифікації.
показати весь коментар
19.06.2025 10:29 Відповісти
му*ило умеров...засц* в...
показати весь коментар
19.06.2025 10:29 Відповісти
Ще вчора писав, що це мурло проїгнорує виклик. Це черговий доказ того, що ВР давно вже ні на що не впливає.
показати весь коментар
19.06.2025 10:30 Відповісти
Як не впливає? Той, хто його призначав, проаналізував, чому і як кримські татари без бою здали свою країну Потьомкіну і Суворову.
показати весь коментар
19.06.2025 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ECc07Q9AAoY Рафик был ни в чём не виноват
показати весь коментар
19.06.2025 11:38 Відповісти
А він в цій країні за щось відповідає ?таке враження що це не міністр оборони заступник Єрмака по так званій дипломатії.
показати весь коментар
19.06.2025 10:31 Відповісти
за дерибан грошей та ресурсів в МО
показати весь коментар
19.06.2025 10:50 Відповісти
Якщо б в Умєрова родичі жили б Сумах, а не в США, або батьки Боневтіка, а не в Ізраїлі, то може б там і були фортифікації і міни. (с)
показати весь коментар
19.06.2025 10:32 Відповісти
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного безкарного царювання.
показати весь коментар
19.06.2025 10:38 Відповісти
колекція мерзотних виродків сторіччя??
показати весь коментар
19.06.2025 10:52 Відповісти
Ыліта!
показати весь коментар
19.06.2025 13:25 Відповісти
Підори конкретні,без слів.
показати весь коментар
19.06.2025 11:03 Відповісти
Не в кращому розумінні цього слова
показати весь коментар
19.06.2025 11:20 Відповісти
І не вірити теорії теорія Ломброзо.
показати весь коментар
19.06.2025 12:12 Відповісти
Все це кодло під ніж.
показати весь коментар
19.06.2025 12:18 Відповісти
Та правильно, хто така для нього Верховна Рада при Зе, щоб турбувати його ефективного менеджера? Там ніхто його не буде сварити, там своя монобільшість, скрізь при владі свої і роби, що бажаєш,
показати весь коментар
19.06.2025 10:38 Відповісти
....а хто для нього такий народ України?
Йому як і більшості при владі по...й, що буде з народом😡
показати весь коментар
19.06.2025 10:42 Відповісти
А хтось сподівався, що прийде?
показати весь коментар
19.06.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:51 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
19.06.2025 10:56 Відповісти
Знищувати кагал95. Що робити...
Хто візьме на себе ризики і відповідальність?
Крім тих, хто давав Присягу - нікому..
показати весь коментар
19.06.2025 11:47 Відповісти
їх призначали за принципом "аби не українець"
показати весь коментар
19.06.2025 10:51 Відповісти
немає фортифікацій - нема про що доповідати
показати весь коментар
19.06.2025 10:54 Відповісти
Якби у нас був Президент, а не "Янєтряпка", то після провалу будівництва і неявки до парламенту цей чебурек був би звільнений і мобілізований за один день, солдатом на сумський напрямок !

А коли там "картель-95", то в управлінні державою хаос, як у голові ортодоксального ухилянта!
показати весь коментар
19.06.2025 10:58 Відповісти
А як там з викликом до Ради щодо угоди по мінералам Шмигаля,потім виклик Сибіги по результатам Джидди в березні?
Ще йдуть та ніяк дійти не можуть.
показати весь коментар
19.06.2025 10:58 Відповісти
Колишнього генпрокурора (Костіна) також викликали. З передбачуваним результатом...
показати весь коментар
19.06.2025 13:28 Відповісти
Ловлять?
показати весь коментар
19.06.2025 11:00 Відповісти
Він і завтра не прийде. У Раду. Він - альтернативщик, ходить у ОПу. Щодня.
показати весь коментар
19.06.2025 11:02 Відповісти
Он сейчас лихорадочно собирает чемоданы и готовится бежать из страны💯
показати весь коментар
19.06.2025 11:06 Відповісти
А що, так можна було?
показати весь коментар
19.06.2025 11:09 Відповісти
Невстигає чемодани перераховуваии того що намародерив сортирує що лідору що завхозу ,йому ніколи
показати весь коментар
19.06.2025 11:14 Відповісти
Він туди вже ніколи не приїде
показати весь коментар
19.06.2025 11:15 Відповісти
рада це скупчення никчем, кловунів та іншої мразоти.....
показати весь коментар
19.06.2025 11:24 Відповісти
Монобільшість, однако. Кінець війни відміняються(поки ще не всі доларові мільонери)
показати весь коментар
19.06.2025 11:31 Відповісти
Дивні люди. Умєров що, має прийти в Раду і сказати, що він всі гроші на фортифікації вкрав??? І вже відчитавсь про це пуйлу?? Ну, як діти...
показати весь коментар
19.06.2025 11:29 Відповісти
Може він теж втік як міністер єдності і повернення в Країну Мрій
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Ну, якщо в Україні не знайдеться такого, як Устим Кармелюка, то яка тоді доля самої України !
показати весь коментар
19.06.2025 12:15 Відповісти
я ж казав в попередньому повідомлення що він ложив болт
показати весь коментар
19.06.2025 12:15 Відповісти
Злодій не прийде бо немає оборонних споруд, немає грошей, які були виділені на ці споруди. Зато появилися гроші на рахунках і маєтки за кордоном.
показати весь коментар
19.06.2025 12:15 Відповісти
один не прийшов звітувати, інший взагалі з'їбався за кордон, аби не одержувати підозру від набу!! заєдісь!! але головне - не сплутайте, що винен у всьому трамп!!
показати весь коментар
19.06.2025 13:12 Відповісти
які нах фортифікації, на пукіна і тампона діють тільки ракети, може вже досить крєпості будувати та гроші красти, а зайнятися своєю зброєю, тоді і розмова з цими маразматиками інша буде.
показати весь коментар
19.06.2025 13:16 Відповісти
А чому не прийде? Болт забив?
показати весь коментар
19.06.2025 14:12 Відповісти
 
 