5 429 69
Умєров сьогодні не прийде до Ради із доповіддю про фортифікації, - Железняк
Міністр оборони Рустем Умєров не прибуде до Ради з доповіддю про фортифікації.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони теж не буде сьогодні на виклик Ради приходити по фортифікаціям", - зазначив він.
Напередодні Верховна Рада викликала міністра оборони Рустема Умєрова з доповіддю про фортифікації.
Раніше аналітики DeepState повідомили, що перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота.
Топ коментарі
+38 Олександр Дніпро
показати весь коментар19.06.2025 10:38 Відповісти Посилання
+31 YU ST
показати весь коментар19.06.2025 10:27 Відповісти Посилання
+19 Виталий #548501
показати весь коментар19.06.2025 10:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
правильно розставив пріоритети так би мовити
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного безкарного царювання.
Йому як і більшості при владі по...й, що буде з народом😡
Хто візьме на себе ризики і відповідальність?
Крім тих, хто давав Присягу - нікому..
А коли там "картель-95", то в управлінні державою хаос, як у голові ортодоксального ухилянта!
Ще йдуть та ніяк дійти не можуть.