Умєров сьогодні не прийде до Ради із доповіддю про фортифікації, - Железняк

Міністр оборони Рустем Умєров не прибуде до Ради з доповіддю про фортифікації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони теж не буде сьогодні на виклик Ради приходити по фортифікаціям", - зазначив він.

Напередодні Верховна Рада викликала міністра оборони Рустема Умєрова з доповіддю про фортифікації.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота.

