Умеров сегодня не придет в Раду с докладом о фортификациях, - Железняк
Министр обороны Рустем Умеров не прибудет в Раду с докладом о фортификации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр обороны тоже не будет сегодня на вызов Рады приходить по фортификациям", - отметил он.
Накануне Верховная Рада вызвала министра обороны Рустема Умерова с докладом о фортификациях.
Ранее аналитики DeepState сообщили, что перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота.
Топ комментарии
Олександр Дніпро
19.06.2025 10:38
YU ST
19.06.2025 10:27
Виталий #548501
19.06.2025 10:32
правильно розставив пріоритети так би мовити
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного безкарного царювання.
Йому як і більшості при владі по...й, що буде з народом😡
Хто візьме на себе ризики і відповідальність?
Крім тих, хто давав Присягу - нікому..
А коли там "картель-95", то в управлінні державою хаос, як у голові ортодоксального ухилянта!
Ще йдуть та ніяк дійти не можуть.