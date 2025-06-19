РУС
Умеров сегодня не придет в Раду с докладом о фортификациях, - Железняк

Умерова не будет в Раде с докладом о фортификации

Министр обороны Рустем Умеров не прибудет в Раду с докладом о фортификации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны тоже не будет сегодня на вызов Рады приходить по фортификациям", - отметил он.

Накануне Верховная Рада вызвала министра обороны Рустема Умерова с докладом о фортификациях.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота.

Умерова не будет в Раде с докладом о фортификации

Автор: 

ВР (29428) Железняк Ярослав (469) Умеров Рустем (647)
Топ комментарии
+38
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного безкарного царювання.
19.06.2025 10:38 Ответить
+31
19.06.2025 10:27 Ответить
+19
Якщо б в Умєрова родичі жили б Сумах, а не в США, або батьки Боневтіка, а не в Ізраїлі, то може б там і були фортифікації і міни. (с)
19.06.2025 10:32 Ответить
Бо їх Просто Немає...🤬🤬🤬
19.06.2025 10:24 Ответить
Прохавали в баньках!
19.06.2025 15:11 Ответить
ви впевнені, що кримські татари-за Україну? Ау, Чубаров Рефат Абдурахманович, ви де?? Це ваш висуванець??
19.06.2025 10:25 Ответить
Взагалі то це висуванець фракції голос! Устінової, жєлєзняка та радіної з «воїном-костенко»
19.06.2025 10:53 Ответить
ва всьом вінават АбамаПарашенкаБайден
19.06.2025 11:13 Ответить
""Усі етапи та успішні результати професійної та політичної діяльності Рустема Умєрова, його людські якості та принципи, що їм поділяються, дозволяють нам висловити підтримку пропозиції президента України Володимира Зеленського та закликати народних депутатів України ухвалити рішення щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України", - зазначив Чубаров і опублікував відповідну заяву Меджлісу." https://lb.ua/news/2023/09/05/573487_zelenskiy_podav_kandidaturu.html А тепер Умеров поклав бо"т на Чубарова. Так і живемо.
19.06.2025 11:13 Ответить
Пі..дар
19.06.2025 10:25 Ответить
Нєт тєла, нєт дєла.
19.06.2025 10:25 Ответить
у цієї небритої татарської чепухи від факту що повинні бути якісь фортефікації взагалі глибокий шок та онеміння,це чучело мабуть і в армії не служило а тут доповідати про те що навіть не чув
19.06.2025 10:47 Ответить
він в дєцтвє, в узбекістанє, іграл в салдатіков
19.06.2025 11:05 Ответить
так собі досвід🤣🤣
19.06.2025 11:56 Ответить
Скоріше іграл с ішаком,або ішак грав його.
19.06.2025 12:07 Ответить
Окунь
19.06.2025 10:26 Ответить
Омар
19.06.2025 10:54 Ответить
Піда́р.
19.06.2025 10:59 Ответить
19.06.2025 10:27 Ответить
Він поїхав особисто переконувати кожного, а це так просто не робиться. Ви не розумієте.
19.06.2025 10:47 Ответить
Це ж Потужно і Незламно, міністр Єдності!!! дає приклад для пересічних - от так треба "єднатись", як і Головнокомандувач що в свій час 4 рази проігнорував виклик в воєнкомат
19.06.2025 10:54 Ответить
а шо не так, він обєднався з біженцями-емігрантами.
правильно розставив пріоритети так би мовити
19.06.2025 11:16 Ответить
Це ставлення Всесвіту до цієї "влади" . Глобальна іронія)
19.06.2025 11:44 Ответить
Бо йому " впадлу мазу тянуть за всю ОПу"...)
19.06.2025 10:28 Ответить
Действітєльно то не на часі якісь там фортифікації.
19.06.2025 10:29 Ответить
му*ило умеров...засц* в...
19.06.2025 10:29 Ответить
Ще вчора писав, що це мурло проїгнорує виклик. Це черговий доказ того, що ВР давно вже ні на що не впливає.
19.06.2025 10:30 Ответить
Як не впливає? Той, хто його призначав, проаналізував, чому і як кримські татари без бою здали свою країну Потьомкіну і Суворову.
19.06.2025 10:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ECc07Q9AAoY Рафик был ни в чём не виноват
19.06.2025 11:38 Ответить
А він в цій країні за щось відповідає ?таке враження що це не міністр оборони заступник Єрмака по так званій дипломатії.
19.06.2025 10:31 Ответить
за дерибан грошей та ресурсів в МО
19.06.2025 10:50 Ответить
Якщо б в Умєрова родичі жили б Сумах, а не в США, або батьки Боневтіка, а не в Ізраїлі, то може б там і були фортифікації і міни. (с)
19.06.2025 10:32 Ответить
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного безкарного царювання.
19.06.2025 10:38 Ответить
колекція мерзотних виродків сторіччя??
19.06.2025 10:52 Ответить
Ыліта!
19.06.2025 13:25 Ответить
Підори конкретні,без слів.
19.06.2025 11:03 Ответить
Не в кращому розумінні цього слова
19.06.2025 11:20 Ответить
І не вірити теорії теорія Ломброзо.
19.06.2025 12:12 Ответить
Все це кодло під ніж.
19.06.2025 12:18 Ответить
Та правильно, хто така для нього Верховна Рада при Зе, щоб турбувати його ефективного менеджера? Там ніхто його не буде сварити, там своя монобільшість, скрізь при владі свої і роби, що бажаєш,
19.06.2025 10:38 Ответить
....а хто для нього такий народ України?
Йому як і більшості при владі по...й, що буде з народом😡
19.06.2025 10:42 Ответить
А хтось сподівався, що прийде?
19.06.2025 10:46 Ответить
19.06.2025 10:51 Ответить
😢😢😢
19.06.2025 10:56 Ответить
Знищувати кагал95. Що робити...
Хто візьме на себе ризики і відповідальність?
Крім тих, хто давав Присягу - нікому..
19.06.2025 11:47 Ответить
їх призначали за принципом "аби не українець"
19.06.2025 10:51 Ответить
немає фортифікацій - нема про що доповідати
19.06.2025 10:54 Ответить
Якби у нас був Президент, а не "Янєтряпка", то після провалу будівництва і неявки до парламенту цей чебурек був би звільнений і мобілізований за один день, солдатом на сумський напрямок !

А коли там "картель-95", то в управлінні державою хаос, як у голові ортодоксального ухилянта!
19.06.2025 10:58 Ответить
А як там з викликом до Ради щодо угоди по мінералам Шмигаля,потім виклик Сибіги по результатам Джидди в березні?
Ще йдуть та ніяк дійти не можуть.
19.06.2025 10:58 Ответить
Колишнього генпрокурора (Костіна) також викликали. З передбачуваним результатом...
19.06.2025 13:28 Ответить
Ловлять?
19.06.2025 11:00 Ответить
Він і завтра не прийде. У Раду. Він - альтернативщик, ходить у ОПу. Щодня.
19.06.2025 11:02 Ответить
Он сейчас лихорадочно собирает чемоданы и готовится бежать из страны💯
19.06.2025 11:06 Ответить
А що, так можна було?
19.06.2025 11:09 Ответить
Невстигає чемодани перераховуваии того що намародерив сортирує що лідору що завхозу ,йому ніколи
19.06.2025 11:14 Ответить
Він туди вже ніколи не приїде
19.06.2025 11:15 Ответить
рада це скупчення никчем, кловунів та іншої мразоти.....
19.06.2025 11:24 Ответить
Монобільшість, однако. Кінець війни відміняються(поки ще не всі доларові мільонери)
19.06.2025 11:31 Ответить
Дивні люди. Умєров що, має прийти в Раду і сказати, що він всі гроші на фортифікації вкрав??? І вже відчитавсь про це пуйлу?? Ну, як діти...
19.06.2025 11:29 Ответить
Може він теж втік як міністер єдності і повернення в Країну Мрій
19.06.2025 11:54 Ответить
Ну, якщо в Україні не знайдеться такого, як Устим Кармелюка, то яка тоді доля самої України !
19.06.2025 12:15 Ответить
я ж казав в попередньому повідомлення що він ложив болт
19.06.2025 12:15 Ответить
Злодій не прийде бо немає оборонних споруд, немає грошей, які були виділені на ці споруди. Зато появилися гроші на рахунках і маєтки за кордоном.
19.06.2025 12:15 Ответить
один не прийшов звітувати, інший взагалі з'їбався за кордон, аби не одержувати підозру від набу!! заєдісь!! але головне - не сплутайте, що винен у всьому трамп!!
19.06.2025 13:12 Ответить
які нах фортифікації, на пукіна і тампона діють тільки ракети, може вже досить крєпості будувати та гроші красти, а зайнятися своєю зброєю, тоді і розмова з цими маразматиками інша буде.
19.06.2025 13:16 Ответить
А чому не прийде? Болт забив?
19.06.2025 14:12 Ответить
 
 