Умеров сегодня не придет в Раду с докладом о фортификациях, - Железняк

Министр обороны Рустем Умеров не прибудет в Раду с докладом о фортификации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны тоже не будет сегодня на вызов Рады приходить по фортификациям", - отметил он.

Накануне Верховная Рада вызвала министра обороны Рустема Умерова с докладом о фортификациях.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота.

Читайте: ОП планирует отставку Шмыгаля и замену всего Кабмина, - Железняк