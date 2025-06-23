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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Ворог минулої доби найбільше атакував на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За добу на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області; Приколотне Харківської області; Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 257 обстрілів, 8 із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Мапи бойових дій

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.

Мапи бойових дій

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

Мапи бойових дій

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

Мапи бойових дій

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Мапи бойових дій

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори.

Мапи бойових дій

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

Мапи бойових дій

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

Мапи бойових дій

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив десять атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле.

Мапи бойових дій

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагалися йти вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки.

Мапи бойових дій

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

Мапи бойових дій

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 138 безпілотних літальних апаратів, 127 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог контролює південну частину та центр Торецька. Намагається прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, - ОСУВ "Хортиця"

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@ "У селищі Шевченко, східніше якого розташоване відоме однойменне родовище літієвих руд, противник просунувся у його східній частині та продовжує штурмувати центральну та південну частини.
Також російські піхотні підрозділи роблять спроби просунутися в лісосмузі на південний схід від Шевченко."
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23.06.2025 08:49 Відповісти
 
 