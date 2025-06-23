Враг за прошедшие сутки больше всего атаковал на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных удара, применил десять ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 6132 обстрела, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3416 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ястребиное, Новая Сечь, Садки Сумской области; Приколотное Харьковской области; Мирное Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка.

На Купянском направлении вчера состоялось три вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязи.

На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часова Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Делиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Богатырь и Свободное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1010 человек. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 138 беспилотных летательных аппаратов, 127 единиц автомобильной техники оккупантов.

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