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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський і Стармер обговорять спільне оборонне виробництво і санкції проти РФ

Зустріч Зеленського і Стармера у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Перш за все вдячний за підтримку та солідарність Британії з Україною та допомогу в захисті життя. Завдяки нашій співпраці тисячі життів наших людей врятовані від російських ударів. Сьогодні саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання", - зазначив Зеленський.

Президент назвав три теми, які обговорюватимуться із прем’єром Британії:

  • "Перше – максимум політичної та дипломатичної координації.
  • Друге – розвиток наших спільних оборонних проєктів та виробництва зброї. Збільшуємо інвестиції у виробництво та готуємо подальший розвиток оборонної взаємодії.
  • Третє – санкції проти Росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї".

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Зеленський повідомив, що Україна передає партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору.

"Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати", - зазначив він.

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Автор: 

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Ну теперка дєло пайдьот!
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23.06.2025 19:05 Відповісти
І у чому тут новина? ОБГОВОРЯТЬ.
Зеленський тільки тим і зайнятий, що намагається щось обговорювати - а результат зелений пшик.
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23.06.2025 19:51 Відповісти
Два роки хмарахіон с мосійчучкою про угоди які лідор напопідписував розповідав , а воно виявляються с тої серії що міліард дерев
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23.06.2025 20:49 Відповісти
А що там з приводу санкцій на жумаділова, родина якого веде бізнес в Криму, сплачуючи податки на росію?
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23.06.2025 21:44 Відповісти
 
 