Зеленський і Стармер обговорять спільне оборонне виробництво і санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Перш за все вдячний за підтримку та солідарність Британії з Україною та допомогу в захисті життя. Завдяки нашій співпраці тисячі життів наших людей врятовані від російських ударів. Сьогодні саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання", - зазначив Зеленський.

Президент назвав три теми, які обговорюватимуться із прем’єром Британії:

"Перше – максимум політичної та дипломатичної координації.

Друге – розвиток наших спільних оборонних проєктів та виробництва зброї. Збільшуємо інвестиції у виробництво та готуємо подальший розвиток оборонної взаємодії.

Третє – санкції проти Росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї".

Також читайте: Зеленський прибув до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III. ФОТО

Зеленський повідомив, що Україна передає партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору.

"Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати", - зазначив він.

Також читайте: Велика Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США, - Стармер