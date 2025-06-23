Зеленский и Стармер обсудят совместное оборонное производство и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Прежде всего благодарен за поддержку и солидарность Британии с Украиной и помощь в защите жизни. Благодаря нашему сотрудничеству тысячи жизней наших людей спасены от российских ударов. Сегодня именно в этом главная цель. Сохранить как можно больше жизней. Остановить российский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи", - отметил Зеленский.

Президент назвал три темы, которые будут обсуждаться с премьером Великобритании:

"Первое - максимум политической и дипломатической координации.

Второе - развитие наших совместных оборонных проектов и производства оружия. Увеличиваем инвестиции в производство и готовим дальнейшее развитие оборонного взаимодействия.

Третье - санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия".

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Зеленский сообщил, что Украина передает партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора.

"Все компании и физические лица, которые задействованы в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия - это преступление против мира. Именно так и стоит это трактовать", - отметил он.

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