РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7722 посетителя онлайн
Новости Визит Зеленского в Британию
370 4

Зеленский и Стармер обсудят совместное оборонное производство и санкции против РФ

Встреча Зеленского и Стармера в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Прежде всего благодарен за поддержку и солидарность Британии с Украиной и помощь в защите жизни. Благодаря нашему сотрудничеству тысячи жизней наших людей спасены от российских ударов. Сегодня именно в этом главная цель. Сохранить как можно больше жизней. Остановить российский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи", - отметил Зеленский.

Президент назвал три темы, которые будут обсуждаться с премьером Великобритании:

  • "Первое - максимум политической и дипломатической координации.
  • Второе - развитие наших совместных оборонных проектов и производства оружия. Увеличиваем инвестиции в производство и готовим дальнейшее развитие оборонного взаимодействия.
  • Третье - санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия".

Также читайте: Зеленский прибыл в Британию, где встретился с королем Чарльзом III. ФОТО

Зеленский сообщил, что Украина передает партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора.

"Все компании и физические лица, которые задействованы в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия - это преступление против мира. Именно так и стоит это трактовать", - отметил он.

Также читайте: Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064) санкции (11569) Стармер Кир (228)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну теперка дєло пайдьот!
показать весь комментарий
23.06.2025 19:05 Ответить
І у чому тут новина? ОБГОВОРЯТЬ.
Зеленський тільки тим і зайнятий, що намагається щось обговорювати - а результат зелений пшик.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:51 Ответить
Два роки хмарахіон с мосійчучкою про угоди які лідор напопідписував розповідав , а воно виявляються с тої серії що міліард дерев
показать весь комментарий
23.06.2025 20:49 Ответить
А що там з приводу санкцій на жумаділова, родина якого веде бізнес в Криму, сплачуючи податки на росію?
показать весь комментарий
23.06.2025 21:44 Ответить
 
 