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Путін хоче, щоб увага світу змістилася з України на Близький Схід, - Гілі

міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники по НАТО повинні на саміті в Гаазі надіслати Росії чіткий сигнал про те, що підтримка України буде продовжуватися, попри загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Зараз всі зосередили погляди на Близькому Сході, але це справді важливо продовжувати підтримувати Україну. Путін хоче, щоб наша увага змістилася на Близький Схід", - наголосив Гілі.

"І саміт НАТО мусить показати йому, що цього не станеться", - додав він.

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За словами британського міністра, союзники повинні продовжувати підтримувати Україну, реагуючи на її оборонні потреби й підтримуючи її оборонну промисловість.

Гілі також зазначив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається дуже високою: три чверті британців виступають за збереження або збільшення існуючої підтримки.

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Автор: 

путін володимир (24218) Близький Схід (57) Гілі Джон (54) війна в Україні (5008)


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Трамп же все порішав - ти не в курсі - Венс не в курсі
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24.06.2025 16:33 Відповісти
А Большая у него хотелка в стоячем?
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24.06.2025 16:34 Відповісти
путин *****, завалить его суку.
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24.06.2025 16:34 Відповісти
вже давно змістилася, відкрийте новини світових змі
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24.06.2025 16:37 Відповісти
А йому і хотіти не треба. Ви самі зміщуєте, довбойоби. Наприклад,рудий уї@ан трампон, так просто щасливий буде,якщо Україна завтра щезне. Не кацапстан,*****. А Україна. Ось в чому пи₴дець. Але хрен він вгадав.
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24.06.2025 16:46 Відповісти
Украине нужно оружие, а не внимание.
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24.06.2025 17:05 Відповісти
 
 