Путін хоче, щоб увага світу змістилася з України на Близький Схід, - Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники по НАТО повинні на саміті в Гаазі надіслати Росії чіткий сигнал про те, що підтримка України буде продовжуватися, попри загострення конфлікту на Близькому Сході.
Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Зараз всі зосередили погляди на Близькому Сході, але це справді важливо продовжувати підтримувати Україну. Путін хоче, щоб наша увага змістилася на Близький Схід", - наголосив Гілі.
"І саміт НАТО мусить показати йому, що цього не станеться", - додав він.
За словами британського міністра, союзники повинні продовжувати підтримувати Україну, реагуючи на її оборонні потреби й підтримуючи її оборонну промисловість.
Гілі також зазначив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається дуже високою: три чверті британців виступають за збереження або збільшення існуючої підтримки.
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