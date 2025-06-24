Путін хоче, щоб увага світу змістилася з України на Близький Схід, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники по НАТО повинні на саміті в Гаазі надіслати Росії чіткий сигнал про те, що підтримка України буде продовжуватися, попри загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Зараз всі зосередили погляди на Близькому Сході, але це справді важливо продовжувати підтримувати Україну. Путін хоче, щоб наша увага змістилася на Близький Схід", - наголосив Гілі.

"І саміт НАТО мусить показати йому, що цього не станеться", - додав він.

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За словами британського міністра, союзники повинні продовжувати підтримувати Україну, реагуючи на її оборонні потреби й підтримуючи її оборонну промисловість.

Гілі також зазначив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається дуже високою: три чверті британців виступають за збереження або збільшення існуючої підтримки.

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