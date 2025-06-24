Путин хочет, чтобы внимание мира сместилось с Украины на Ближний Восток, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что союзники по НАТО должны на саммите в Гааге послать России четкий сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Сейчас все сосредоточили взгляды на Ближнем Востоке, но действительно важно продолжать поддерживать Украину. Путин хочет, чтобы наше внимание сместилось на Ближний Восток", - подчеркнул Гилли.

"И саммит НАТО должен показать ему, что этого не произойдет", - добавил он.

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По словам британского министра, союзники должны продолжать поддерживать Украину, реагируя на ее оборонные потребности и поддерживая ее оборонную промышленность.

Гилли также отметил, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается очень высокой: три четверти британцев выступают за сохранение или увеличение существующей поддержки.

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