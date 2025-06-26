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Новини Відносини України та ЄС
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Прем’єр Бельгії де Вевер: Європа більше не має єдиної думки щодо України і має стати стратегічно сильнішою

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Європа повинна винести урок із того, що більше не має єдиної точки зору щодо ситуації в Україні, та зміцнити свою стратегічну позицію.

Про це він сказав у Брюсселі перед початком саміту Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Ясно, що ми більше не маємо однакової точки зору на Україну, і я думаю, що Європа повинна винести з цього урок, що вона повинна стратегічно стати сильнішою. Якщо ви говорите про мир через силу, вам потрібна сила, і це те, чого бракує Європі, - зазначив Де Вевер.

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Він також наголосив, що ЄС залишається залежним від військової підтримки Сполучених Штатів. "Ми сподіваємося утримати їх на борту якомога довше, але очевидно, що проукраїнська позиція є більш відвертою в Європі, ніж у Сполучених Штатах, на жаль", - додав прем’єр.

Оцінюючи результати саміту НАТО в Гаазі, Де Вевер зазначив, що Бельгія добилася необхідних умов щодо гнучкості оборонного фінансування. "Ми просили більше часу для збільшення наших оборонних витрат, трохи більше гнучкості, відсутність фіксованого шляху поступового зростання, а також оцінку в 2029 році того, де ми знаходимося", - зазначив він.

Водночас він визнав, що Брюссель "не дуже задоволений" зростанням витрат, але розуміє його необхідність.

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Автор: 

Європа (1902) Де Вевер Барт (10)


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говорите про мир через силу, вам потрібна сила

На сьогодні колективний захід намагається досягти миру не через силу, а скоріше через дупу. То ж тоді для цього потрібна дупа. Але вона, на відміну від сили, вже є - бо досить скоро цивілізований світ таки порапить у дупу через небажання бачити очевидне - буде велика війна з тоталітарними країнами, війна цивілізацій. Але ж як не хочеться виходити із зони комфорту....
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26.06.2025 14:15 Відповісти
Проше пана. Я відмовляюся розуміти як такий потужний коментар з комфортом у кінці корелюється з втечею від війни.....
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26.06.2025 14:31 Відповісти
Дарма відмовляєтеся розуміти. Спробуйте - і Ви все зрозумієте...
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26.06.2025 14:56 Відповісти
Європа хоче і рибку з'їсти....і вудку не придбати...
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26.06.2025 14:24 Відповісти
Натовп переляканих нікчем ...((
А ще ж не так давно Європа була великою !
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26.06.2025 14:32 Відповісти
Всім світом заправляла колись...
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26.06.2025 17:33 Відповісти
Єдине що всі європейські очільники без винятку розуміють але соромляться озвучити це час скільки ще Україна зможе тримати фронт. Як тільки ми впадемо це початок кінця східної Європи.
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26.06.2025 14:51 Відповісти
Воно каже що ЄВРОПА НЕ ЄДИНА - ще одна кремлівська консерва ся вскрила?
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26.06.2025 15:18 Відповісти
"Ми просили більше часу для збільшення наших оборонних витрат, трохи більше гнучкості, відсутність фіксованого шляху поступового зростання, а також оцінку в 2029 році того, де ми знаходимося"

це промова керівника європейської країни

в Україні час міряють тижнями та днями... життя людей

.
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26.06.2025 15:23 Відповісти
 
 