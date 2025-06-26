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Новости Отношения Украины и ЕС
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Премьер Бельгии де Вевер: Европа больше не имеет единого мнения относительно Украины и должна стать стратегически сильнее

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа должна извлечь урок из того, что больше не имеет единой точки зрения относительно ситуации в Украине, и укрепить свою стратегическую позицию.

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом саммита Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Ясно, что мы больше не имеем одинаковой точки зрения на Украину, и я думаю, что Европа должна вынести из этого урок, что она должна стратегически стать сильнее. Если вы говорите о мире через силу, вам нужна сила, и это то, чего не хватает Европе, - отметил Де Вевер.

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Он также подчеркнул, что ЕС остается зависимым от военной поддержки Соединенных Штатов. "Мы надеемся удержать их на борту как можно дольше, но очевидно, что проукраинская позиция является более откровенной в Европе, чем в Соединенных Штатах, к сожалению", - добавил премьер.

Оценивая результаты саммита НАТО в Гааге, Де Вевер отметил, что Бельгия добилась необходимых условий по гибкости оборонного финансирования. "Мы просили больше времени для увеличения наших оборонных расходов, немного больше гибкости, отсутствие фиксированного пути постепенного роста, а также оценку в 2029 году того, где мы находимся", - отметил он.

В то же время он признал, что Брюссель "не очень доволен" ростом расходов, но понимает его необходимость.

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Автор: 

Европа (1941) де Вевер Барт (10)


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говорите про мир через силу, вам потрібна сила

На сьогодні колективний захід намагається досягти миру не через силу, а скоріше через дупу. То ж тоді для цього потрібна дупа. Але вона, на відміну від сили, вже є - бо досить скоро цивілізований світ таки порапить у дупу через небажання бачити очевидне - буде велика війна з тоталітарними країнами, війна цивілізацій. Але ж як не хочеться виходити із зони комфорту....
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26.06.2025 14:15 Ответить
Проше пана. Я відмовляюся розуміти як такий потужний коментар з комфортом у кінці корелюється з втечею від війни.....
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26.06.2025 14:31 Ответить
Дарма відмовляєтеся розуміти. Спробуйте - і Ви все зрозумієте...
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26.06.2025 14:56 Ответить
Європа хоче і рибку з'їсти....і вудку не придбати...
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26.06.2025 14:24 Ответить
Натовп переляканих нікчем ...((
А ще ж не так давно Європа була великою !
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26.06.2025 14:32 Ответить
Всім світом заправляла колись...
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26.06.2025 17:33 Ответить
Єдине що всі європейські очільники без винятку розуміють але соромляться озвучити це час скільки ще Україна зможе тримати фронт. Як тільки ми впадемо це початок кінця східної Європи.
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26.06.2025 14:51 Ответить
Воно каже що ЄВРОПА НЕ ЄДИНА - ще одна кремлівська консерва ся вскрила?
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26.06.2025 15:18 Ответить
"Ми просили більше часу для збільшення наших оборонних витрат, трохи більше гнучкості, відсутність фіксованого шляху поступового зростання, а також оцінку в 2029 році того, де ми знаходимося"

це промова керівника європейської країни

в Україні час міряють тижнями та днями... життя людей

.
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26.06.2025 15:23 Ответить
 
 