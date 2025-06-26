Премьер Бельгии де Вевер: Европа больше не имеет единого мнения относительно Украины и должна стать стратегически сильнее

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа должна извлечь урок из того, что больше не имеет единой точки зрения относительно ситуации в Украине, и укрепить свою стратегическую позицию.

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом саммита Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Ясно, что мы больше не имеем одинаковой точки зрения на Украину, и я думаю, что Европа должна вынести из этого урок, что она должна стратегически стать сильнее. Если вы говорите о мире через силу, вам нужна сила, и это то, чего не хватает Европе, - отметил Де Вевер.

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Он также подчеркнул, что ЕС остается зависимым от военной поддержки Соединенных Штатов. "Мы надеемся удержать их на борту как можно дольше, но очевидно, что проукраинская позиция является более откровенной в Европе, чем в Соединенных Штатах, к сожалению", - добавил премьер.

Оценивая результаты саммита НАТО в Гааге, Де Вевер отметил, что Бельгия добилась необходимых условий по гибкости оборонного финансирования. "Мы просили больше времени для увеличения наших оборонных расходов, немного больше гибкости, отсутствие фиксированного пути постепенного роста, а также оценку в 2029 году того, где мы находимся", - отметил он.

В то же время он признал, что Брюссель "не очень доволен" ростом расходов, но понимает его необходимость.

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