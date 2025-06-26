Премьер Бельгии де Вевер: Европа больше не имеет единого мнения относительно Украины и должна стать стратегически сильнее
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа должна извлечь урок из того, что больше не имеет единой точки зрения относительно ситуации в Украине, и укрепить свою стратегическую позицию.
Об этом он сказал в Брюсселе перед началом саммита Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Ясно, что мы больше не имеем одинаковой точки зрения на Украину, и я думаю, что Европа должна вынести из этого урок, что она должна стратегически стать сильнее. Если вы говорите о мире через силу, вам нужна сила, и это то, чего не хватает Европе, - отметил Де Вевер.
Он также подчеркнул, что ЕС остается зависимым от военной поддержки Соединенных Штатов. "Мы надеемся удержать их на борту как можно дольше, но очевидно, что проукраинская позиция является более откровенной в Европе, чем в Соединенных Штатах, к сожалению", - добавил премьер.
Оценивая результаты саммита НАТО в Гааге, Де Вевер отметил, что Бельгия добилась необходимых условий по гибкости оборонного финансирования. "Мы просили больше времени для увеличения наших оборонных расходов, немного больше гибкости, отсутствие фиксированного пути постепенного роста, а также оценку в 2029 году того, где мы находимся", - отметил он.
В то же время он признал, что Брюссель "не очень доволен" ростом расходов, но понимает его необходимость.
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На сьогодні колективний захід намагається досягти миру не через силу, а скоріше через дупу. То ж тоді для цього потрібна дупа. Але вона, на відміну від сили, вже є - бо досить скоро цивілізований світ таки порапить у дупу через небажання бачити очевидне - буде велика війна з тоталітарними країнами, війна цивілізацій. Але ж як не хочеться виходити із зони комфорту....
А ще ж не так давно Європа була великою !
це промова керівника європейської країни
в Україні час міряють тижнями та днями... життя людей
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