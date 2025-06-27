Управління держохорони президента закупило Volkswagen Touareg на майже 7 млн грн, - ЗМІ

Управління державної охорони, підпорядковане президенту, за результатами тендеру 24 червня 2025 року замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 6,94 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це свідчать дані у системі "Прозорро".

Так, до осені у Київ поставлять два авто спеціалізованого призначення СКС-VWTG-ПС на базі чорного позашляховика Volkswagen Touareg 2025 року випуску по 3,47 млн грн. У назві СКС вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україну цього року завезли понад 130 розкішних авто. Це втричі менше, ніж торік

Авто має бензиновий двигун потужністю 250 кВт, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, шторки безпеки, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, камеру з круговим оглядом і асистентом паркування, підігрів лобового скла та дзеркал з електроприводом тощо.

Додатково там передбачено захисну сітку радіатора, захист моторного відсіку, зимову гуму, тонування, килимки, захисну плівку, два противідкатні башмаки та дорожній набір, а зі спеціалізованого – 15 різних проблискових маячків і сигнальний гучномовний пристрій.

"Характеристики двигуна – бензин, 340 к. с. – можуть вказувати на найвищу комплектацію R-Line Platinum+. У салонах вона коштує від 3,61 млн грн без додаткового і спецобладнання. За даними з відкритих джерел, ця комплектація R-Line Platinum+ має різні системи безпеки, перемикання швидкостей під кермом, оздоблений шкірою салон, чотирьохзонний клімат-контроль, систему нічного бачення Night Vision, 13 динаміків, електроприводи дзеркал, багажника і передніх сидінь, передні сидіння з підігрівом і масажем та задні з підігрівом", - пише видання.

Читайте також: Управління держохорони купило елітні позашляховики Lexus по 3,3 мільйона гривень

Журналісти відзначили, що фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Автомобільний дім Атлант" є офіційним дилером Volkswagen, він зареєстрований на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану Павло Нємитов.

За даними системи "YouControl", до 2022 року він називався "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року ним володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський. Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 190,90 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Управління державної охорони накупило нових елітних мінівенів Volkswagen по 4 мільйони за штуку