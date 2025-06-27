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Новини
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Управління держохорони президента закупило Volkswagen Touareg на майже 7 млн грн, - ЗМІ

УДО закупило позашляховики на 7 млн грн. Що відомо

Управління державної охорони, підпорядковане президенту, за результатами тендеру 24 червня 2025 року замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 6,94 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це свідчать дані у системі "Прозорро".

Так, до осені у Київ поставлять два авто спеціалізованого призначення СКС-VWTG-ПС на базі чорного позашляховика Volkswagen Touareg 2025 року випуску по 3,47 млн грн. У назві СКС вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

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Авто має бензиновий двигун потужністю 250 кВт, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, шторки безпеки, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, камеру з круговим оглядом і асистентом паркування, підігрів лобового скла та дзеркал з електроприводом тощо.

Додатково там передбачено захисну сітку радіатора, захист моторного відсіку, зимову гуму, тонування, килимки, захисну плівку, два противідкатні башмаки та дорожній набір, а зі спеціалізованого – 15 різних проблискових маячків і сигнальний гучномовний пристрій.

"Характеристики двигуна – бензин, 340 к. с. – можуть вказувати на найвищу комплектацію R-Line Platinum+. У салонах вона коштує від 3,61 млн грн без додаткового і спецобладнання. За даними з відкритих джерел, ця комплектація R-Line Platinum+ має різні системи безпеки, перемикання швидкостей під кермом, оздоблений шкірою салон, чотирьохзонний клімат-контроль, систему нічного бачення Night Vision, 13 динаміків, електроприводи дзеркал, багажника і передніх сидінь, передні сидіння з підігрівом і масажем та задні з підігрівом", - пише видання.

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Журналісти відзначили, що фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Автомобільний дім Атлант" є офіційним дилером Volkswagen, він зареєстрований на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану Павло Нємитов. 

За даними системи "YouControl", до 2022 року він називався "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року ним володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський. Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 190,90 млн грн.

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Автор: 

авто (6253) тендер (2436) УДО (110)


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Топ коментарі
+20
шикує шпана зелена.....
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27.06.2025 13:31 Відповісти
+17
Тим часом умєров катається по вухах 4 мільйонами дронів. Всі при справах.
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27.06.2025 13:34 Відповісти
+14
Где-то рядом будет очередная просьба Юсуповой помочь бойцам кто сколько может. Сравнивать будет непатриотично. Действительно.
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27.06.2025 13:47 Відповісти
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шикує шпана зелена.....
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27.06.2025 13:31 Відповісти
Мабуть з благословення недопрезидента)
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27.06.2025 13:32 Відповісти
А "Волинець" їм шо - в носа коле?
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27.06.2025 13:33 Відповісти
Згадав великого харківського генія: кому в зоопаркє ананаси?)))

Що поробиш. Схема працює ...
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27.06.2025 13:34 Відповісти
Тим часом умєров катається по вухах 4 мільйонами дронів. Всі при справах.
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27.06.2025 13:34 Відповісти
країна багата,не заздріть,хоть у когось срака прикрита буде
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27.06.2025 13:48 Відповісти
посилюють охорону президента після останньої серії замахів.
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27.06.2025 13:35 Відповісти
навіть вже і не смішно
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27.06.2025 13:50 Відповісти
хіба ви бачите у моєму коменті смайлик?
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27.06.2025 15:50 Відповісти
До осені .... до осені і соняхи дозріють .
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27.06.2025 13:36 Відповісти
а **** , треба ж на чомусь "красіво" звалювати з країни якщо кацапня підійде ближче до столиці
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27.06.2025 13:37 Відповісти
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27.06.2025 13:46 Відповісти
*******************!ВОШОЛ В ИСТОРИЮ Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!
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27.06.2025 13:51 Відповісти
та хоби шину проколов чи ***** у об якусь канаву
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27.06.2025 13:59 Відповісти
Та шоб він вже здох скоріше цей виродок....
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27.06.2025 16:52 Відповісти
Где-то рядом будет очередная просьба Юсуповой помочь бойцам кто сколько может. Сравнивать будет непатриотично. Действительно.
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27.06.2025 13:47 Відповісти
Так це позашляховик - вони їх на фронт купили
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27.06.2025 13:48 Відповісти
Ага ща на фронт!новый!!!
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27.06.2025 13:49 Відповісти
Це в вас говорит кацапська жаба. ОПУ нових не жалко - усе для перемоги
Я взагалі вимагаю усіх українських військових возити на новому транспорту. ‼️ вони мають бути головними в Україні
смерть москалям ‼️ слава Нації ‼️
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27.06.2025 13:54 Відповісти
Шо ти пишеш макитрой подумай!
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27.06.2025 14:39 Відповісти
ВЛПРОС!ВОЙНЫ НЕТ?А МОЖЕТ Б/У?!) А?ТВАРИ!!!
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27.06.2025 13:48 Відповісти
Якщо на цьому авто москалі ******* зеленського - я не заперечую, хоча краще було надати йому пожиттєвий строк. Я не здивований цією закупкою, бо усі знають хто привів до влади зеленського - москалі через 73% ********* і усі знають хто сидить на банкової - москальські посіпаки.
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27.06.2025 13:48 Відповісти
Цікаво , ось Ізраїль: на грузив пейджерами
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27.06.2025 13:50 Відповісти
а цей пейджер на колесах
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27.06.2025 14:00 Відповісти
Цікаво . Тоуреги виробляють на заводі Фольксваген у Братиславі ( СЛОВАЧЧИНА)
А Словаччина кишить агентами ФСБ зараз
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27.06.2025 14:03 Відповісти
Я, люблю свою страну
Люблю свою жену
Люблю свою собаку

Я, всего на свете член
Почти что Супермен
Но редко лезу в драку
Знает весь двор
Мой приговор, слуга народу

У меня почти всё есть
Достоинства и честь
И даже крики, браво

Персональный самолет
Мне выделил народ
А что? имею право

На животу (вот тут)
Набью тату, слуга народу
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27.06.2025 13:57 Відповісти
Жирують скоти, поки військові їздять на задрипаних корчах придбані та ремонтовані за волонтерські та власні кошти.
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27.06.2025 13:58 Відповісти
Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 190,90 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3560280
Всьго на 7 млн, якiсь нiщеброди.
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27.06.2025 14:06 Відповісти
..походу на велосипеди гроші вже скінчилися на цей рік..
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27.06.2025 14:23 Відповісти
іще пару днів тому в уряді зеленого покидька ламали голову над тим, де знайти грошву на заповнення дефіциту бюджету та фінансування війська. виходить кошти знайшли. ну, трохи не на військо, але, зрештою, каккая разніца?
й не забувайте - в усьому винен трамп!!
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27.06.2025 14:37 Відповісти
Мабуть для поїздки на передок. Інакше як пояснити ці витрати в період війни. За незаконне нарахування боєвих возбуждают справи, а якщо так витрачати гроші, то це можливо
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27.06.2025 14:38 Відповісти
Коли в Україні не вистачає грошей на ********** і безпілотники для опору москальським окупантам - банда Єрмака-Зеленського вирішила оновити автопарк для перевезення ''суперцінної'' задниці Зеленського.
Під час війни проти москальських окупантів - найголовніше в Україні це - максимальний комфорт задниці Зеленського при транспортуванні.
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27.06.2025 17:16 Відповісти
 
 