Управління держохорони президента закупило Volkswagen Touareg на майже 7 млн грн, - ЗМІ
Управління державної охорони, підпорядковане президенту, за результатами тендеру 24 червня 2025 року замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 6,94 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це свідчать дані у системі "Прозорро".
Так, до осені у Київ поставлять два авто спеціалізованого призначення СКС-VWTG-ПС на базі чорного позашляховика Volkswagen Touareg 2025 року випуску по 3,47 млн грн. У назві СКС вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".
Авто має бензиновий двигун потужністю 250 кВт, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, шторки безпеки, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, камеру з круговим оглядом і асистентом паркування, підігрів лобового скла та дзеркал з електроприводом тощо.
Додатково там передбачено захисну сітку радіатора, захист моторного відсіку, зимову гуму, тонування, килимки, захисну плівку, два противідкатні башмаки та дорожній набір, а зі спеціалізованого – 15 різних проблискових маячків і сигнальний гучномовний пристрій.
"Характеристики двигуна – бензин, 340 к. с. – можуть вказувати на найвищу комплектацію R-Line Platinum+. У салонах вона коштує від 3,61 млн грн без додаткового і спецобладнання. За даними з відкритих джерел, ця комплектація R-Line Platinum+ має різні системи безпеки, перемикання швидкостей під кермом, оздоблений шкірою салон, чотирьохзонний клімат-контроль, систему нічного бачення Night Vision, 13 динаміків, електроприводи дзеркал, багажника і передніх сидінь, передні сидіння з підігрівом і масажем та задні з підігрівом", - пише видання.
Журналісти відзначили, що фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
"Автомобільний дім Атлант" є офіційним дилером Volkswagen, він зареєстрований на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану Павло Нємитов.
За даними системи "YouControl", до 2022 року він називався "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року ним володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський. Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 190,90 млн грн.
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Я взагалі вимагаю усіх українських військових возити на новому транспорту. ‼️ вони мають бути головними в Україні
смерть москалям ‼️ слава Нації ‼️
А Словаччина кишить агентами ФСБ зараз
Люблю свою жену
Люблю свою собаку
Я, всего на свете член
Почти что Супермен
Но редко лезу в драку
Знает весь двор
Мой приговор, слуга народу
У меня почти всё есть
Достоинства и честь
И даже крики, браво
Персональный самолет
Мне выделил народ
А что? имею право
На животу (вот тут)
Набью тату, слуга народу
Всьго на 7 млн, якiсь нiщеброди.
й не забувайте - в усьому винен трамп!!
Під час війни проти москальських окупантів - найголовніше в Україні це - максимальний комфорт задниці Зеленського при транспортуванні.