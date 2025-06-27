РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости
2 577 33

Управление госохраны президента закупило Volkswagen Touareg почти на 7 млн грн, - СМИ

УДО закупило внедорожники на 7 млн грн. Что известно

Управление государственной охраны, подчиненное президенту, по результатам тендера 24 июня 2025 года заказало ООО "Автомобильный дом Атлант" легковых автомобилей на 6,94 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро".

Так, до осени в Киев поставят два авто специализированного назначения СКС-VWTG-ПС на базе черного внедорожника Volkswagen Touareg 2025 года выпуска по 3,47 млн грн. В названии СКС указывает на производителя ООО "Спец-Ком-Сервис".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину в этом году завезли более 130 роскошных авто. Это втрое меньше, чем в прошлом году

Авто имеет бензиновый двигатель мощностью 250 кВт, автоматическую коробку передач, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камеру с круговым обзором и ассистентом парковки, подогрев лобового стекла и зеркал с электроприводом и тому подобное.

Дополнительно там предусмотрены защитная сетка радиатора, защита моторного отсека, зимняя резина, тонировка, коврики, защитная пленка, два противооткатных башмака и дорожный набор, а из специализированного - 15 различных проблесковых маячков и сигнальное громкоговорящее устройство.

"Характеристики двигателя - бензин, 340 л.с. - могут указывать на самую высокую комплектацию R-Line Platinum+. В салонах она стоит от 3,61 млн грн без дополнительного и спецоборудования. По данным из открытых источников, эта комплектация R-Line Platinum+ имеет различные системы безопасности, переключение скоростей под рулем, отделанный кожей салон, четырехзонный климат-контроль, систему ночного видения Night Vision, 13 динамиков, электроприводы зеркал, багажника и передних сидений, передние сиденья с подогревом и массажем и задние с подогревом", - пишет издание.

Читайте также: Управление госохраны купило элитные внедорожники Lexus по 3,3 миллиона гривен

Журналисты отметили, что фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

"Автомобильный дом Атлант" является официальным дилером Volkswagen, он зарегистрирован на кипрскую компанию "Хойру Холдингз Лимитед", а конечным бенефициаром является гражданин Казахстана Павел Немитов.

По данным системы "YouControl", до 2022 года он назывался "Автомобильный дом Атлант-М". Еще раньше, до 2021 года им владели кипрская компания "Курума Холдингз Лимитед" и гражданин России Сергей Савицкий. Директором фирмы является Петр Метельский. С 2017 года фирма получила государственных подрядов на 190,90 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Управление государственной охраны накупило новых элитных минивэнов Volkswagen по 4 миллиона за штуку

Автор: 

авто (4221) тендер (672) УГО (179)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
шикує шпана зелена.....
показать весь комментарий
27.06.2025 13:31 Ответить
+16
Тим часом умєров катається по вухах 4 мільйонами дронів. Всі при справах.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:34 Ответить
+14
Где-то рядом будет очередная просьба Юсуповой помочь бойцам кто сколько может. Сравнивать будет непатриотично. Действительно.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шикує шпана зелена.....
показать весь комментарий
27.06.2025 13:31 Ответить
Мабуть з благословення недопрезидента)
показать весь комментарий
27.06.2025 13:32 Ответить
А "Волинець" їм шо - в носа коле?
показать весь комментарий
27.06.2025 13:33 Ответить
Згадав великого харківського генія: кому в зоопаркє ананаси?)))

Що поробиш. Схема працює ...
показать весь комментарий
27.06.2025 13:34 Ответить
Тим часом умєров катається по вухах 4 мільйонами дронів. Всі при справах.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:34 Ответить
країна багата,не заздріть,хоть у когось срака прикрита буде
показать весь комментарий
27.06.2025 13:48 Ответить
посилюють охорону президента після останньої серії замахів.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:35 Ответить
навіть вже і не смішно
показать весь комментарий
27.06.2025 13:50 Ответить
хіба ви бачите у моєму коменті смайлик?
показать весь комментарий
27.06.2025 15:50 Ответить
До осені .... до осені і соняхи дозріють .
показать весь комментарий
27.06.2025 13:36 Ответить
а **** , треба ж на чомусь "красіво" звалювати з країни якщо кацапня підійде ближче до столиці
показать весь комментарий
27.06.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2025 13:46 Ответить
*******************!ВОШОЛ В ИСТОРИЮ Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!
показать весь комментарий
27.06.2025 13:51 Ответить
та хоби шину проколов чи ***** у об якусь канаву
показать весь комментарий
27.06.2025 13:59 Ответить
Та шоб він вже здох скоріше цей виродок....
показать весь комментарий
27.06.2025 16:52 Ответить
Где-то рядом будет очередная просьба Юсуповой помочь бойцам кто сколько может. Сравнивать будет непатриотично. Действительно.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:47 Ответить
Так це позашляховик - вони їх на фронт купили
показать весь комментарий
27.06.2025 13:48 Ответить
Ага ща на фронт!новый!!!
показать весь комментарий
27.06.2025 13:49 Ответить
Це в вас говорит кацапська жаба. ОПУ нових не жалко - усе для перемоги
Я взагалі вимагаю усіх українських військових возити на новому транспорту. ‼️ вони мають бути головними в Україні
смерть москалям ‼️ слава Нації ‼️
показать весь комментарий
27.06.2025 13:54 Ответить
Шо ти пишеш макитрой подумай!
показать весь комментарий
27.06.2025 14:39 Ответить
ВЛПРОС!ВОЙНЫ НЕТ?А МОЖЕТ Б/У?!) А?ТВАРИ!!!
показать весь комментарий
27.06.2025 13:48 Ответить
Якщо на цьому авто москалі ******* зеленського - я не заперечую, хоча краще було надати йому пожиттєвий строк. Я не здивований цією закупкою, бо усі знають хто привів до влади зеленського - москалі через 73% ********* і усі знають хто сидить на банкової - москальські посіпаки.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:48 Ответить
Цікаво , ось Ізраїль: на грузив пейджерами
показать весь комментарий
27.06.2025 13:50 Ответить
а цей пейджер на колесах
показать весь комментарий
27.06.2025 14:00 Ответить
Цікаво . Тоуреги виробляють на заводі Фольксваген у Братиславі ( СЛОВАЧЧИНА)
А Словаччина кишить агентами ФСБ зараз
показать весь комментарий
27.06.2025 14:03 Ответить
Я, люблю свою страну
Люблю свою жену
Люблю свою собаку

Я, всего на свете член
Почти что Супермен
Но редко лезу в драку
Знает весь двор
Мой приговор, слуга народу

У меня почти всё есть
Достоинства и честь
И даже крики, браво

Персональный самолет
Мне выделил народ
А что? имею право

На животу (вот тут)
Набью тату, слуга народу
показать весь комментарий
27.06.2025 13:57 Ответить
Жирують скоти, поки військові їздять на задрипаних корчах придбані та ремонтовані за волонтерські та власні кошти.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:58 Ответить
Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 190,90 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3560280
Всьго на 7 млн, якiсь нiщеброди.
показать весь комментарий
27.06.2025 14:06 Ответить
..походу на велосипеди гроші вже скінчилися на цей рік..
показать весь комментарий
27.06.2025 14:23 Ответить
іще пару днів тому в уряді зеленого покидька ламали голову над тим, де знайти грошву на заповнення дефіциту бюджету та фінансування війська. виходить кошти знайшли. ну, трохи не на військо, але, зрештою, каккая разніца?
й не забувайте - в усьому винен трамп!!
показать весь комментарий
27.06.2025 14:37 Ответить
Мабуть для поїздки на передок. Інакше як пояснити ці витрати в період війни. За незаконне нарахування боєвих возбуждают справи, а якщо так витрачати гроші, то це можливо
показать весь комментарий
27.06.2025 14:38 Ответить
Коли в Україні не вистачає грошей на ********** і безпілотники для опору москальським окупантам - банда Єрмака-Зеленського вирішила оновити автопарк для перевезення ''суперцінної'' задниці Зеленського.
Під час війни проти москальських окупантів - найголовніше в Україні це - максимальний комфорт задниці Зеленського при транспортуванні.
показать весь комментарий
27.06.2025 17:16 Ответить
 
 