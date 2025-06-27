Управление госохраны президента закупило Volkswagen Touareg почти на 7 млн грн, - СМИ

Управление государственной охраны, подчиненное президенту, по результатам тендера 24 июня 2025 года заказало ООО "Автомобильный дом Атлант" легковых автомобилей на 6,94 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро".

Так, до осени в Киев поставят два авто специализированного назначения СКС-VWTG-ПС на базе черного внедорожника Volkswagen Touareg 2025 года выпуска по 3,47 млн грн. В названии СКС указывает на производителя ООО "Спец-Ком-Сервис".

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Авто имеет бензиновый двигатель мощностью 250 кВт, автоматическую коробку передач, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камеру с круговым обзором и ассистентом парковки, подогрев лобового стекла и зеркал с электроприводом и тому подобное.

Дополнительно там предусмотрены защитная сетка радиатора, защита моторного отсека, зимняя резина, тонировка, коврики, защитная пленка, два противооткатных башмака и дорожный набор, а из специализированного - 15 различных проблесковых маячков и сигнальное громкоговорящее устройство.

"Характеристики двигателя - бензин, 340 л.с. - могут указывать на самую высокую комплектацию R-Line Platinum+. В салонах она стоит от 3,61 млн грн без дополнительного и спецоборудования. По данным из открытых источников, эта комплектация R-Line Platinum+ имеет различные системы безопасности, переключение скоростей под рулем, отделанный кожей салон, четырехзонный климат-контроль, систему ночного видения Night Vision, 13 динамиков, электроприводы зеркал, багажника и передних сидений, передние сиденья с подогревом и массажем и задние с подогревом", - пишет издание.

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Журналисты отметили, что фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

"Автомобильный дом Атлант" является официальным дилером Volkswagen, он зарегистрирован на кипрскую компанию "Хойру Холдингз Лимитед", а конечным бенефициаром является гражданин Казахстана Павел Немитов.

По данным системы "YouControl", до 2022 года он назывался "Автомобильный дом Атлант-М". Еще раньше, до 2021 года им владели кипрская компания "Курума Холдингз Лимитед" и гражданин России Сергей Савицкий. Директором фирмы является Петр Метельский. С 2017 года фирма получила государственных подрядов на 190,90 млн грн.

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