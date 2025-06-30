Посилення тиску та ізоляція: Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують рішучої реакції міжнародної спільноти, - МЗС

Міністерство закордонних справ прокоментувало 42-гу періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Коментар опубліковано на сайті МЗС 30 червня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, МЗС України вітає публікацію 42-ї періодичної доповіді УВКПЛ щодо становища у сфері прав людини в нашій державі, підготовленої Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ). Документ охоплює період з 1 грудня 2024 по 31 травня 2025 року та відображає значну ескалацію російських обстрілів по всій території України, що призвели до численних жертв серед цивільних людей та руйнування цивільної інфраструктури. Місія підтвердила загибель 968 та поранення 4 807 цивільних людей. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Удари РФ по медзакладах

"Особливо ганебною є російська практика прямих ударів по медичних закладах - щонайменше п’ять лікарень були обстріляні за цей час, в деякі з них - неодноразово. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини", - наголосили в МЗС.

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Вербування Росією українських дітей

Моніторингова місія звертає увагу на тривожну тенденцію вербування Росією дітей у соціальних мережах і залучення їх до диверсійної діяльності на території України. Йдеться про підбурювання до підпалів та закладання вибухових пристроїв, спрямоване як проти військових обʼєктів, так і проти цивільних. Деякі з дітей загинули, інші були затримані. Це ще один прояв цинічної війни Росії проти цивільних людей, що підриває основи захисту дітей у збройних конфліктах.

Катування та страти українських військовополонених

Доповідь також фіксує продовження масових порушень Російською Федерацією прав українських військовополонених і цивільних заручників. Задокументовано щонайменше 35 випадків позасудових страт українських військових, а також численні свідчення тортур, жорстокого поводження, сексуального насильства та нелюдських умов утримання, що вказують на системний характер цих злочинів.

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Окупація українських територій

Не менш важливою є інформація про цілеспрямовані зусилля російської влади з придушення української культури та ідентичності на тимчасово окупованих територіях. Задокументовано факти масової незаконної експропріації майна українських внутрішньо переміщених осіб. Це порушення міжнародного права, яке підтверджує навмисну політику РФ зі зміни демографічного складу на тимчасово окупованих територіях України.

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"МЗС наголошує, що задокументовані УВКПЛ жахливі злочини Росії вимагають рішучої реакції міжнародного співтовариства. Закликаємо до посилення тиску на Росію та її ізоляції, зміцнення підтримки України та зусиль із захисту цивільних людей, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб. Наголошуємо на необхідності притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні злочини.

Державні органи України уважно вивчають висловлені Моніторинговою місією пропозиції та рекомендації з метою забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань у сфері прав людини", - підсумували в МЗС.