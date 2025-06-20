Постійні масштабні атаки РФ на Україну підривають надії на припинення вогню, - помічник Генсека ООН Єнча

Постійні масштабні атаки РФ на Україну спричиняють зростання жертв серед цивільного населення й підривають надії на встановлення миру.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив помічник Генсека у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Єнча розповів, що в ніч на 17 червня російські дрони й ракети уразили сім районів Києва. Унаслідок атаки загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 отримали поранення.

"Багато людей досі вважаються зниклими безвісти під завалами 35 квартир, зруйнованих тієї ночі", - сказав Єнча.

За його словами, такі масштаби жертв та руйнувань через російські обстріли можуть підірвати надію на негайне припинення вогню й ускладнити перспективи встановлення сталого миру.

За оцінками помічника Генсека ООН, з лютого 2022 року, в Україні загинули щонайменше 13 438 цивільних осіб, зокрема 713 дітей. Ще 33 279 чоловік, включаючи 2092 дитини, були поранені. Він додав, що лише за перші п’ять місяців 2025 року в Україні зафіксовано 859 випадків загибелі й 4285 поранень.

Окрім цього, Єнча наголосив, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Ми засуджуємо всі такі атаки. Вони мають припинитися негайно", - заявив помічник генсека.

Він також нагадав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню як важливого першого кроку до досягнення справедливого та сталого миру".

"Ми вітаємо продовження всіх значущих дипломатичних зусиль, включаючи нещодавні переговори в Стамбулі. Ми наполегливо закликаємо сторони досягти відчутного прогресу на шляху до припинення вогню і міцного врегулювання", - заявив представник ООН.

Також Єнча вкотре підкреслив принципову позицію ООН щодо підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали. Станом на 16.00 18 червня у Києві 28 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

