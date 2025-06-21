Постоянные масштабные атаки РФ на Украину подрывают надежды на прекращение огня, - помощник Генсека ООН Енча

Постоянные масштабные атаки РФ на Украину вызывают рост жертв среди гражданского населения и подрывают надежды на установление мира.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил помощник Генсека по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Енча рассказал, что в ночь на 17 июня российские дроны и ракеты поразили семь районов Киева. Вследствие атаки погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения.

"Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести под завалами 35 квартир, разрушенных той ночью", - сказал Енча.

По его словам, такие масштабы жертв и разрушений из-за российских обстрелов могут подорвать надежду на немедленное прекращение огня и усложнить перспективы установления устойчивого мира.

По оценкам помощника Генсека ООН, с февраля 2022 года, в Украине погибли по меньшей мере 13 438 гражданских лиц, в том числе 713 детей. Еще 33 279 человек, включая 2092 ребенка, были ранены. Он добавил, что только за первые пять месяцев 2025 года в Украине зафиксировано 859 случаев гибели и 4285 ранений.

Кроме этого, Енча подчеркнул, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

"Мы осуждаем все такие атаки. Они должны прекратиться немедленно", - заявил помощник генсека.

Он также напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня как важному первому шагу к достижению справедливого и устойчивого мира".

"Мы приветствуем продолжение всех значимых дипломатических усилий, включая недавние переговоры в Стамбуле. Мы настоятельно призываем стороны достичь ощутимого прогресса на пути к прекращению огня и прочному урегулированию", - заявил представитель ООН.

Также Енча в очередной раз подчеркнул принципиальную позицию ООН по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. Вследствие вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве 28 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там вспыхнули пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

Вследствие российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

