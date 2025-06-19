РУС
Американец Фред Гранди погиб во время атаки РФ на Киев 17 июня: он приехал в Украину волонтером, - NYT

Фред Гранди погиб от атаки РФ на Киев 17 июня

В Киеве вследствие массированного удара России 17 июня погиб гражданин США Фред Гранди, который приехал в страну как волонтер. Он был подавлен изменением политики Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом относительно помощи Украине.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказала его семья, американский деятель искуства Фред Гранди, разочарованный изменениями в позиции США, прибыл в столицу Украины в конце мая - незадолго до своего 62-го дня рождения - и решил разбирать завалы после российских обстрелов.

"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь", - рассказала его 75-летняя сестра Сиецкая Рид, которая живет вблизи города Бэнд в штате Орегон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дан передал в посольство письмо с соболезнованиями после удара РФ по Киеву: "Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо"

NYT пишет, что Фред Гранди, похоже, стал первым гражданским американцем, который погиб вследствие российского удара по Киеву. По данным украинских властей, мужчина умер от осколочных ранений.

Госдепартамент США подтвердил смерть гражданина США.

По словам его старшей сестры, Гранди поехал в Украину в основном из-за изменения позиции США в войне. При президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты были главным союзником Украины. Но Дональд Трамп публично поддержал российского диктатора Владимира Путина, повторял тезисы Кремля и публично критиковал президента Украины Владимира Зеленского. Как отметила Рид, это глубоко возмущало ее брата.

"Он думал, что хулигану просто нельзя позволить такое делать и людей нельзя просто бросить. Потом он увидел, как тяжело они боролись за спасение своей страны и сражаются до сих пор. Было просто трудно понять, как можно просто уйти, понимаете? И он просто верил, что людям нужна помощь", - отметила женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Личности пятерых погибших в Соломенском районе Киева идентифицировать пока не удалось, - МВД

По ее словам, он работал волонтером в одной из благотворительных организаций в Киеве. Гранди рассказывал сестре, что остановился в отеле, и шутил, что бросал вешалки для одежды в дроны, которые пролетали рядом.

Погибший американец родился в Грантс-Пасс, что в Орегоне, и рос вместе с пятью сестрами и братом. Гранди был женат один раз, однако брак не сложился. Он также не имел детей и врал о своем возрасте, потому что считал себя вечно 39-летним.

Гранди работал и барменом, и вышибалой, но в последние годы он зарабатывал на жизнь, строя разные вещи. Он использовал переработанную древесину для изготовления скворечников, горшков для растений и вывесок, а еще - делал красочные цветы из металла.

Родные рассказывают, что он много путешествовал. Перед поездкой в Украину успел посетить Францию, Германию и Польшу. В ноябре продал дом в штате Вирджиния и недолго проживал у родных в Ванкувере.

Также читайте: В одном из домов Киева, который был поврежден из-за вражеской атаки, упал пролет на лестнице

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве вследствие этой атаки 28 погибших, еще 142 человека - ранены.

+51
Світла пам'ять світлій людині Фреду Гранді та співчуття його родині.
19.06.2025 23:03 Ответить
+41
В цієї людини було більше совісті чим у всьому Пентагоні і Білому домі разом взятих. Спочивай з миром, Фреде.
19.06.2025 23:20 Ответить
+33
R.I.P. Фреде!
земля пухом і щира пам'ять українців.
дякуємо за добре серце і допомогу Україні в лиху годину.

знайомий рятувальник описав що було на Соломьянці під час нальоту - пекло в декілька заходів шахедів.

.
19.06.2025 23:16 Ответить
Яка, в звізду, "опєрація"? Орки просто шмальнули по місту куда попало. Вибирають нежитлові приміщення між житлової забудови і тупо кладуть снаряди по навколишніх будинках - типу цілились у "воєнні об'єкти"...
19.06.2025 23:18 Ответить
Я особисто думаю що варто цій людині дати Державну Відзнаку. У вигляді Медалі чи Ордену.
Написав з великих літер щоб наголосити що ця віідзнака була справжньою а не просто брязкальцем.
19.06.2025 23:05 Ответить
доповню себе.
І пояснюю:
Мені дуже буде цікаво дивитися як палає дупа у трапа.
Бо звичайний американець отримав Відому Відзнаку
від України за те що був просто емпатичною людиною.
А от самий надзвичайний і геніальний президент король
всія америк і взагалі світу, і тут він не має Відзнаки України.
Відзнаки в тому що він захищав Україну. І, ніт, немає.
Та там до останього бункеру пропалить вогонь зі сраки.
19.06.2025 23:27 Ответить
Нагорода, чи відзнака потрібна, а ще добре було б максимально оприлюднити цю інформацію серед народу США. Як це зробити? Нехай думають.
20.06.2025 09:59 Ответить
Повірте мені що варто передати нагороду офіційно батькам а американська преса сама все зробить.
20.06.2025 12:38 Ответить
А Доня сказал - мы разберемся через две недели.
19.06.2025 23:06 Ответить
Доні такі люди не подобаються...
19.06.2025 23:08 Ответить
та що там пентагон і білий дім - у нього совісті більше, ніж у наших 73% какая разница и просто перестать стрелять
20.06.2025 00:18 Ответить
Мы будем помнить Фреда Гранди....
Достойный американец....
19.06.2025 23:30 Ответить
Дуже шкода…, його обурювало те, що можна взяти й піти, залишивши союзника зрадженим й покинутим…, слава богу, що є американці, які не хочуть просто заробляти гроші, на біді, на скруті, на відчаї інших…, що вони не такі, як їх президент та його довбана адміністрація…., на жаль, такі світлі люди гинуть…., ми вдячні тобі, Фред, світла тобі памʼять, співчуття рідним та близьким…
20.06.2025 00:05 Ответить
Трамп з Путлєром його вбили як і тисячі других людей.
20.06.2025 00:12 Ответить
а скільки десятків тисяч вбили шашлики, розмінований чонгар, беззахисний гостомель та Харків?
20.06.2025 00:21 Ответить
Щоб не сотні тисяч....
20.06.2025 16:05 Ответить
За Президента Байдена, Американець був живим!!
20.06.2025 00:30 Ответить
Фред Амеріканець , Велика Людина Совісті 🙏 🇺🇸 🇺🇦
20.06.2025 01:06 Ответить
Світла душа! Дякую за відношення до України! Вічна тобі пам'ять!!
20.06.2025 07:21 Ответить
Доречі, значна кількість американців пішла воювати на нашому боку з початку війни, частина з них загинула. За статистикою більшість народу США за Україну і не проти допомоги нам. Але є позиція особиста диктатора трампа.
20.06.2025 10:03 Ответить
Дуже жалкую, що не здох Зеленський і його папасаша і мамаріма.
20.06.2025 10:27 Ответить
 
 