Американец Фред Гранди погиб во время атаки РФ на Киев 17 июня: он приехал в Украину волонтером, - NYT

В Киеве вследствие массированного удара России 17 июня погиб гражданин США Фред Гранди, который приехал в страну как волонтер. Он был подавлен изменением политики Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом относительно помощи Украине.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказала его семья, американский деятель искуства Фред Гранди, разочарованный изменениями в позиции США, прибыл в столицу Украины в конце мая - незадолго до своего 62-го дня рождения - и решил разбирать завалы после российских обстрелов.

"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь", - рассказала его 75-летняя сестра Сиецкая Рид, которая живет вблизи города Бэнд в штате Орегон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дан передал в посольство письмо с соболезнованиями после удара РФ по Киеву: "Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо"

NYT пишет, что Фред Гранди, похоже, стал первым гражданским американцем, который погиб вследствие российского удара по Киеву. По данным украинских властей, мужчина умер от осколочных ранений.

Госдепартамент США подтвердил смерть гражданина США.

По словам его старшей сестры, Гранди поехал в Украину в основном из-за изменения позиции США в войне. При президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты были главным союзником Украины. Но Дональд Трамп публично поддержал российского диктатора Владимира Путина, повторял тезисы Кремля и публично критиковал президента Украины Владимира Зеленского. Как отметила Рид, это глубоко возмущало ее брата.

"Он думал, что хулигану просто нельзя позволить такое делать и людей нельзя просто бросить. Потом он увидел, как тяжело они боролись за спасение своей страны и сражаются до сих пор. Было просто трудно понять, как можно просто уйти, понимаете? И он просто верил, что людям нужна помощь", - отметила женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Личности пятерых погибших в Соломенском районе Киева идентифицировать пока не удалось, - МВД

По ее словам, он работал волонтером в одной из благотворительных организаций в Киеве. Гранди рассказывал сестре, что остановился в отеле, и шутил, что бросал вешалки для одежды в дроны, которые пролетали рядом.

Погибший американец родился в Грантс-Пасс, что в Орегоне, и рос вместе с пятью сестрами и братом. Гранди был женат один раз, однако брак не сложился. Он также не имел детей и врал о своем возрасте, потому что считал себя вечно 39-летним.

Гранди работал и барменом, и вышибалой, но в последние годы он зарабатывал на жизнь, строя разные вещи. Он использовал переработанную древесину для изготовления скворечников, горшков для растений и вывесок, а еще - делал красочные цветы из металла.

Родные рассказывают, что он много путешествовал. Перед поездкой в Украину успел посетить Францию, Германию и Польшу. В ноябре продал дом в штате Вирджиния и недолго проживал у родных в Ванкувере.

Также читайте: В одном из домов Киева, который был поврежден из-за вражеской атаки, упал пролет на лестнице

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. По состоянию на 16.00 18 июня в Киеве вследствие этой атаки 28 погибших, еще 142 человека - ранены.