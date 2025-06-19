Американець Фред Гранді загинув під час атаки РФ на Київ 17 червня: він приїхав до України волонтером, - NYT

У Києві внаслідок масованого удару Росії 17 червня загинув громадянин США Фред Гранді, який приїхав до країни як волонтер. Він був пригнічений зміною політики Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом щодо допомоги Україні.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіла його родина, американський митець Фред Гранді, розчарований змінами в позиції США, прибув до столиці України наприкінці травня — незадовго до свого 62-го дня народження — і вирішив розбирати завали після російських обстрілів.

"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти", 0 розповіла його 75-річна сестра Сієцька Рід, яка живе поблизу міста Бенд у штаті Орегон.

NYT пише, що Фред Гранді, схоже, став першим цивільним американцем, який загинув унаслідок російського удару по Києву. За даними української влади, чоловік помер від осколкових поранень.

Держдепартамент США підтвердив смерть громадянина США.

За словами його старшої сестри, Гранді поїхав до України переважно через зміну позиції США у війні. За президентства Джо Байдена Сполучені Штати були головним союзником України. Але Дональд Трамп публічно підтримав російського диктатора Володимира Путіна, повторював тези Кремля й публічно критикував президента України Володимира Зеленського. Як зауважила Рід, це глибоко обурювало її брата.

"Він думав, що хулігану просто не можна дозволити таке робити й людей не можна просто покинути. Потім він побачив, як важко вони боролися за порятунок своєї країни та борються досі. Було просто важко зрозуміти, як можна просто піти, розумієте? І він просто вірив, що людям потрібна допомога", - зауважила жінка.

За її словами, він працював волонтером в одній із благодійних організацій у Києві. Гранді розповідав сестрі, що зупинився в готелі, та жартував, що кидав вішаки для одягу у дрони, які пролітали поруч.

Загиблий американець народився в Ґрантс-Пасс, що в Орегоні, та зростав разом із п'ятьма сестрами й братом. Гранді був одружений один раз, однак шлюб не склався. Він також не мав дітей і брехав про свій вік, бо вважав себе вічно 39-річним.

Гранді працював і барменом, і викидайлом, але останніми роками він заробляв на життя, будуючи різні речі. Він використовував перероблену деревину для виготовлення шпаківень, горщиків для рослин та вивісок, а ще — робив барвисті квіти з металу.

Рідні розповідають, що він багато подорожував. Перед поїздкою до України встиг відвідати Францію, Німеччину та Польщу. У листопаді продав будинок у штаті Вірджинія та недовго проживав у рідних у Ванкувері.

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києвубезпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.