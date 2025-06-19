УКР
Американець Фред Гранді загинув під час атаки РФ на Київ 17 червня: він приїхав до України волонтером, - NYT

Фред Гранді загинув від атаки РФ на Київ 17 червня

У Києві внаслідок масованого удару Росії 17 червня загинув громадянин США Фред Гранді, який приїхав до країни як волонтер. Він був пригнічений зміною політики Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом щодо допомоги Україні.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіла його родина, американський митець Фред Гранді, розчарований змінами в позиції США, прибув до столиці України наприкінці травня — незадовго до свого 62-го дня народження — і вирішив розбирати завали після російських обстрілів.

"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти", 0 розповіла його 75-річна сестра Сієцька Рід, яка живе поблизу міста Бенд у штаті Орегон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дан передав до посольства листа зі співчуттями після удару РФ по Києву: "Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно"

NYT пише, що Фред Гранді, схоже, став першим цивільним американцем, який загинув унаслідок російського удару по Києву. За даними української влади, чоловік помер від осколкових поранень.

Держдепартамент США підтвердив смерть громадянина США.

За словами його старшої сестри, Гранді поїхав до України переважно через зміну позиції США у війні. За президентства Джо Байдена Сполучені Штати були головним союзником України. Але Дональд Трамп публічно підтримав російського диктатора Володимира Путіна, повторював тези Кремля й публічно критикував президента України Володимира Зеленського. Як зауважила Рід, це глибоко обурювало її брата.

"Він думав, що хулігану просто не можна дозволити таке робити й людей не можна просто покинути. Потім він побачив, як важко вони боролися за порятунок своєї країни та борються досі. Було просто важко зрозуміти, як можна просто піти, розумієте? І він просто вірив, що людям потрібна допомога", - зауважила жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи п’ятьох загиблих у Солом’янському районі Києва ідентифікувати поки не вдалося, - МВС

За її словами, він працював волонтером в одній із благодійних організацій у Києві. Гранді розповідав сестрі, що зупинився в готелі, та жартував, що кидав вішаки для одягу у дрони, які пролітали поруч.

Загиблий американець народився в Ґрантс-Пасс, що в Орегоні, та зростав разом із п'ятьма сестрами й братом. Гранді був одружений один раз, однак шлюб не склався. Він також не мав дітей і брехав про свій вік, бо вважав себе вічно 39-річним.

Гранді працював і барменом, і викидайлом, але останніми роками він заробляв на життя, будуючи різні речі. Він використовував перероблену деревину для виготовлення шпаківень, горщиків для рослин та вивісок, а ще — робив барвисті квіти з металу.

Рідні розповідають, що він багато подорожував. Перед поїздкою до України встиг відвідати Францію, Німеччину та Польщу. У листопаді продав будинок у штаті Вірджинія та недовго проживав у рідних у Ванкувері.

Також читайте: В одному з будинків Києва, що був пошкоджений через ворожу атаку, впав проліт на сходах

Атака на Київ у ніч проти 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києвубезпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 16.00 18 червня у Києві внаслідок цієї атаки 28 загиблих, ще 142 особи – поранені.

Світла пам'ять світлій людині Фреду Гранді та співчуття його родині.
В цієї людини було більше совісті чим у всьому Пентагоні і Білому домі разом взятих. Спочивай з миром, Фреде.
R.I.P. Фреде!
земля пухом і щира пам'ять українців.
дякуємо за добре серце і допомогу Україні в лиху годину.

знайомий рятувальник описав що було на Соломьянці під час нальоту - пекло в декілька заходів шахедів.

.
Яка, в звізду, "опєрація"? Орки просто шмальнули по місту куда попало. Вибирають нежитлові приміщення між житлової забудови і тупо кладуть снаряди по навколишніх будинках - типу цілились у "воєнні об'єкти"...
Я особисто думаю що варто цій людині дати Державну Відзнаку. У вигляді Медалі чи Ордену.
Написав з великих літер щоб наголосити що ця віідзнака була справжньою а не просто брязкальцем.
доповню себе.
І пояснюю:
Мені дуже буде цікаво дивитися як палає дупа у трапа.
Бо звичайний американець отримав Відому Відзнаку
від України за те що був просто емпатичною людиною.
А от самий надзвичайний і геніальний президент король
всія америк і взагалі світу, і тут він не має Відзнаки України.
Відзнаки в тому що він захищав Україну. І, ніт, немає.
Та там до останього бункеру пропалить вогонь зі сраки.
Нагорода, чи відзнака потрібна, а ще добре було б максимально оприлюднити цю інформацію серед народу США. Як це зробити? Нехай думають.
Повірте мені що варто передати нагороду офіційно батькам а американська преса сама все зробить.
А Доня сказал - мы разберемся через две недели.
Доні такі люди не подобаються...
R.I.P. Фреде!
земля пухом і щира пам'ять українців.
дякуємо за добре серце і допомогу Україні в лиху годину.

знайомий рятувальник описав що було на Соломьянці під час нальоту - пекло в декілька заходів шахедів.

.
та що там пентагон і білий дім - у нього совісті більше, ніж у наших 73% какая разница и просто перестать стрелять
Мы будем помнить Фреда Гранди....
Достойный американец....
Дуже шкода…, його обурювало те, що можна взяти й піти, залишивши союзника зрадженим й покинутим…, слава богу, що є американці, які не хочуть просто заробляти гроші, на біді, на скруті, на відчаї інших…, що вони не такі, як їх президент та його довбана адміністрація…., на жаль, такі світлі люди гинуть…., ми вдячні тобі, Фред, світла тобі памʼять, співчуття рідним та близьким…
Трамп з Путлєром його вбили як і тисячі других людей.
а скільки десятків тисяч вбили шашлики, розмінований чонгар, беззахисний гостомель та Харків?
Щоб не сотні тисяч....
За Президента Байдена, Американець був живим!!
Фред Амеріканець , Велика Людина Совісті 🙏 🇺🇸 🇺🇦
Світла душа! Дякую за відношення до України! Вічна тобі пам'ять!!
Доречі, значна кількість американців пішла воювати на нашому боку з початку війни, частина з них загинула. За статистикою більшість народу США за Україну і не проти допомоги нам. Але є позиція особиста диктатора трампа.
Дуже жалкую, що не здох Зеленський і його папасаша і мамаріма.
