Усиление давления и изоляция: Задокументированные миссией ООН преступления РФ требуют решительной реакции международного сообщества, - МИД

Министерство иностранных дел прокомментировало 42-й периодический доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Комментарий опубликован на сайте МИД 30 июня, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, МИД Украины приветствует публикацию 42-го периодического доклада УВКПЧ о положении в области прав человека в нашем государстве, подготовленного Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Документ охватывает период с 1 декабря 2024 по 31 мая 2025 года и отражает значительную эскалацию российских обстрелов по всей территории Украины, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц и разрушению гражданской инфраструктуры. Миссия подтвердила гибель 968 и ранения 4 807 гражданских лиц. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удары РФ по медучреждениям

"Особенно позорной является российская практика прямых ударов по медицинским учреждениям - по меньшей мере пять больниц были обстреляны за это время, в некоторые из них - неоднократно. Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военные преступления", - отметили в МИД.

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Вербовка Россией украинских детей

Мониторинговая миссия обращает внимание на тревожную тенденцию вербовки Россией детей в социальных сетях и привлечения их к диверсионной деятельности на территории Украины. Речь идет о подстрекательстве к поджогам и закладке взрывных устройств, направленное как против военных объектов, так и против гражданских. Некоторые из детей погибли, другие были задержаны. Это еще одно проявление циничной войны России против гражданских людей, что подрывает основы защиты детей в вооруженных конфликтах.

Пытки и казни украинских военнопленных

Доклад также фиксирует продолжение массовых нарушений Российской Федерацией прав украинских военнопленных и гражданских заложников. Задокументировано не менее 35 случаев внесудебных казней украинских военных, а также многочисленные свидетельства пыток, жестокого обращения, сексуального насилия и нечеловеческих условий содержания, указывающие на системный характер этих преступлений.

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Оккупация украинских территорий

Не менее важна информация о целенаправленных усилиях российских властей по подавлению украинской культуры и идентичности на временно оккупированных территориях. Задокументированы факты массовой незаконной экспроприации имущества украинских внутренне перемещенных лиц. Это нарушение международного права, которое подтверждает преднамеренную политику РФ по изменению демографического состава на временно оккупированных территориях Украины.

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"МИД отмечает, что задокументированные УВКПЧ ужасные преступления России требуют решительной реакции международного сообщества. Призываем к усилению давления на Россию и ее изоляции, укреплению поддержки Украины и усилий по защите гражданских людей, освобождению всех незаконно удерживаемых лиц. Подчеркиваем необходимость привлечения России к ответственности за все совершенные преступления.

Государственные органы Украины внимательно изучают высказанные Мониторинговой миссией предложения и рекомендации с целью обеспечения соблюдения международных обязательств в области прав человека", - подытожили в МИД.