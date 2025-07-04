Очільник МЗС Данії Расмуссен закликав збільшити інвестиції в українську оборонну промисловість після масованого обстрілу РФ

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав збільшити інвестиції в українську оборонну промисловість у відповідь на масовану атаку РФ 4 липня.

Про це він сказав у коментарі DR, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш очевидною стартовою точкою є збільшення інвестицій в Україну. Вони (українці, - ред.), ймовірно, змогли б виробляти вдвічі більше військової техніки, ніж зараз, якби мали на це кошти", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Данії.

За словами Расмуссена, кошти на інвестиції в українську оборонку можуть надійти з заморожених російських активів. Він додав, що це питання Данія зараз конкретно розглядає в зв'язку з переходом до головування в ЄС.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.

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