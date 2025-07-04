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Новини Виробництво зброї
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Очільник МЗС Данії Расмуссен закликав збільшити інвестиції в українську оборонну промисловість після масованого обстрілу РФ

Расмуссен

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав збільшити інвестиції в українську оборонну промисловість у відповідь на масовану атаку РФ 4 липня.

Про це він сказав у коментарі DR, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш очевидною стартовою точкою є збільшення інвестицій в Україну. Вони (українці, - ред.), ймовірно, змогли б виробляти вдвічі більше військової техніки, ніж зараз, якби мали на це кошти", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Данії.

За словами Расмуссена, кошти на інвестиції в українську оборонку можуть надійти з заморожених російських активів. Він додав, що це питання Данія зараз конкретно розглядає в зв'язку з переходом до головування в ЄС.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.

Читайте також: Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен

Автор: 

Данія (800) зброя (7586) виробництво (1681)


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Топ коментарі
+1
Раніше вони проявляли стурбованість а тепер закликають один одного🤣
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04.07.2025 22:15 Відповісти
+1
Кого закликав?
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04.07.2025 22:18 Відповісти
+1
Не пишите херню, Дания очень сильно помогает Украине
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04.07.2025 22:21 Відповісти
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Раніше вони проявляли стурбованість а тепер закликають один одного🤣
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04.07.2025 22:15 Відповісти
Тиснути. Не не придушити, не задушити.
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04.07.2025 22:21 Відповісти
А Південна й Центральна Європа скромно мовчать, навіть не закликають.
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04.07.2025 22:29 Відповісти
Кого закликав?
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04.07.2025 22:18 Відповісти
себе)
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04.07.2025 22:20 Відповісти
на жаль далі закликів не йде
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04.07.2025 22:19 Відповісти
Як там, вже точно і не згадаю.
Два шаги на право, два шаги на лево шаг вперед вперед и два назад.
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04.07.2025 22:26 Відповісти
ніхто не хоче витрачати свої гроші на Україну. а українські гроші шмигальня мільярдами розпиха по своїм карманам
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04.07.2025 22:33 Відповісти
Казначейство Мерліна кожний доллар відслідковує.
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04.07.2025 22:37 Відповісти
Не пишите херню, Дания очень сильно помогает Украине
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04.07.2025 22:21 Відповісти
А ніхто проти Даніі нічого непристойного не писав. Данія так, сильно допомагає. Але коли окремі політики звертаються на публіку, що треба тиснути і т. д., це виглядає як піар. Тихо би зібрались, тихі постачання...
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04.07.2025 22:34 Відповісти
 
 