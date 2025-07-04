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Новости Производство оружия
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Глава МИД Дании Расмуссен призвал увеличить инвестиции в украинскую оборонную промышленность после массированного обстрела РФ

Расмуссен

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал увеличить инвестиции в украинскую оборонную промышленность в ответ на массированную атаку РФ 4 июля.

Об этом он сказал в комментарии DR, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Наиболее очевидной стартовой точкой является увеличение инвестиций в Украину. Они (украинцы. - Ред.), вероятно, смогли бы производить вдвое больше военной техники, чем сейчас, если бы имели на это средства", - сказал глава внешнеполитического ведомства Дании.

По словам Расмуссена, средства на инвестиции в украинскую оборонку могут поступить из замороженных российских активов. Он добавил, что этот вопрос Дания сейчас конкретно рассматривает в связи с переходом к председательству в ЕС.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

Читайте также: Украинский оборонный бизнес может осенью начать производство в Дании, - министр обороны Поульсен

Автор: 

Дания (610) оружие (10305) производство (497)


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Топ комментарии
+1
Раніше вони проявляли стурбованість а тепер закликають один одного🤣
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04.07.2025 22:15 Ответить
+1
Кого закликав?
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04.07.2025 22:18 Ответить
+1
Не пишите херню, Дания очень сильно помогает Украине
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04.07.2025 22:21 Ответить
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Раніше вони проявляли стурбованість а тепер закликають один одного🤣
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04.07.2025 22:15 Ответить
Тиснути. Не не придушити, не задушити.
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04.07.2025 22:21 Ответить
А Південна й Центральна Європа скромно мовчать, навіть не закликають.
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04.07.2025 22:29 Ответить
Кого закликав?
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04.07.2025 22:18 Ответить
себе)
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04.07.2025 22:20 Ответить
на жаль далі закликів не йде
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04.07.2025 22:19 Ответить
Як там, вже точно і не згадаю.
Два шаги на право, два шаги на лево шаг вперед вперед и два назад.
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04.07.2025 22:26 Ответить
ніхто не хоче витрачати свої гроші на Україну. а українські гроші шмигальня мільярдами розпиха по своїм карманам
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04.07.2025 22:33 Ответить
Казначейство Мерліна кожний доллар відслідковує.
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04.07.2025 22:37 Ответить
Не пишите херню, Дания очень сильно помогает Украине
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04.07.2025 22:21 Ответить
А ніхто проти Даніі нічого непристойного не писав. Данія так, сильно допомагає. Але коли окремі політики звертаються на публіку, що треба тиснути і т. д., це виглядає як піар. Тихо би зібрались, тихі постачання...
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04.07.2025 22:34 Ответить
 
 