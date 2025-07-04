Глава МИД Дании Расмуссен призвал увеличить инвестиции в украинскую оборонную промышленность после массированного обстрела РФ
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал увеличить инвестиции в украинскую оборонную промышленность в ответ на массированную атаку РФ 4 июля.
Об этом он сказал в комментарии DR, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Наиболее очевидной стартовой точкой является увеличение инвестиций в Украину. Они (украинцы. - Ред.), вероятно, смогли бы производить вдвое больше военной техники, чем сейчас, если бы имели на это средства", - сказал глава внешнеполитического ведомства Дании.
По словам Расмуссена, средства на инвестиции в украинскую оборонку могут поступить из замороженных российских активов. Он добавил, что этот вопрос Дания сейчас конкретно рассматривает в связи с переходом к председательству в ЕС.
Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Два шаги на право, два шаги на лево шаг вперед вперед и два назад.