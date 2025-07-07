Ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю, є руйнування, щонайменше 10 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 7 липня 2025 року у Запорізькій області лунають вибухи. Ворог атакує область ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
"Працює наша ППО", - також додав Федоров.
"Повторні вибухи у Запорізькій області", - пізніше повідомив очільник області.
"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо, є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!", - поінформував згодом Федоров.
Наслідки атаки
За даними ОВА, шість ударів шахедами ворог завдав по Запоріжжю.
"Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру", - йдеться у повідомленні.
"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя", - додав очільник області.
"Влучання у будівлю університету", - прокоментував опубліковану світлину Федоров.
"Медики надають допомогу шістьом постраждалим від ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості", - додав Федоров.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували Пологівський район на Запоріжжі: поранено водія комбайна.
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