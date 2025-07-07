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Новини Фото Атака безпілотників на Запоріжжя
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Ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю, є руйнування, 17 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 7 липня 2025 року у Запорізькій області лунають вибухи. Ворог атакує область ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

"Працює наша ППО", - також додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Миколаєві та Запорізькій області на тлі атаки російських БпЛА

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - пізніше повідомив очільник області.

"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо, є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!", - поінформував згодом Федоров.

Наслідки атаки 

За даними ОВА, шість ударів шахедами ворог завдав по Запоріжжю.

"Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру", - йдеться у повідомленні.

"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя", - додав очільник області.

університет у Запоріжжі після обстрілу

"Влучання у будівлю університету", - прокоментував опубліковану світлину Федоров.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

"Медики надають допомогу шістьом постраждалим від ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості", - додав Федоров.

Пізніше в ОВА зазначили, що кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 17 осіб.

"Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували Пологівський район на Запоріжжі: поранено водія комбайна.

Автор: 

вибух (4557) Запоріжжя (2325) ППО (3364) Запорізька область (3812) Запорізький район (170)


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