Ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю, є руйнування, 17 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 7 липня 2025 року у Запорізькій області лунають вибухи. Ворог атакує область ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

"Працює наша ППО", - також додав Федоров.

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"Повторні вибухи у Запорізькій області", - пізніше повідомив очільник області.

"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо, є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!", - поінформував згодом Федоров.

Наслідки атаки

За даними ОВА, шість ударів шахедами ворог завдав по Запоріжжю.

"Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру", - йдеться у повідомленні.

"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя", - додав очільник області.

"Влучання у будівлю університету", - прокоментував опубліковану світлину Федоров.













"Медики надають допомогу шістьом постраждалим від ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості", - додав Федоров.

Пізніше в ОВА зазначили, що кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 17 осіб.

"Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували Пологівський район на Запоріжжі: поранено водія комбайна.