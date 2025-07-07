Враг нанес 6 ударов по Запорожью, есть разрушения, 17 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 7 июля 2025 года в Запорожской области слышны взрывы. Враг атакует область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

"Работает наша ПВО", - также добавил Федоров.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - позже сообщил глава области.

"Враг атакует Запорожье БПЛА. Предварительно, есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности!" - проинформировал впоследствии Федоров.

"Предварительно, по меньшей мере, десять человек пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!" - позже уточнил он.

Последствия атаки

По данным ОВА, шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью.

"Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра", – говорится в сообщении.

"Попадание в здание университета", - прокомментировал опубликованное фото Федоров.













"Медики оказывают помощь шестерым пострадавшим от вражеской атаки на Запорожье. Их состояние оценивают как средней тяжести", - добавил Федоров.

Позже в ОВА отметили, что количество пострадавших от вражеского удара возросло до 17 человек.

"Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование", - говорится в сообщении.

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