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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Враг нанес 6 ударов по Запорожью, есть разрушения, 17 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 7 июля 2025 года в Запорожской области слышны взрывы. Враг атакует область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

"Работает наша ПВО", - также добавил Федоров.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - позже сообщил глава области.

"Враг атакует Запорожье БПЛА. Предварительно, есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности!" - проинформировал впоследствии Федоров.

"Предварительно, по меньшей мере, десять человек пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!" - позже уточнил он.

Последствия атаки

По данным ОВА, шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью.

"Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра", – говорится в сообщении.

університет у Запоріжжі після обстрілу

"Попадание в здание университета", - прокомментировал опубликованное фото Федоров.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

"Медики оказывают помощь шестерым пострадавшим от вражеской атаки на Запорожье. Их состояние оценивают как средней тяжести", - добавил Федоров.

Позже в ОВА отметили, что количество пострадавших от вражеского удара возросло до 17 человек.

"Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Николаеве и Запорожской области на фоне атаки российских БПЛА

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали Пологовский район в Запорожье: ранен водитель комбайна.

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взрыв (6845) ПВО (2919) Запорожская область (3281)


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