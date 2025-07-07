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Новини Допомога від Нідерландів
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Нідерландські F-35 патрулюватимуть небо НАТО для захисту допомоги Україні, - Міноборони країни

НАТО вперше задіяло норвезькі F-35 у Польщі під час масованої атаки по Україні

З 1 вересня нідерландські винищувачі F-35 охоронятимуть повітряний простір НАТО над Східною Європою, щоб гарантувати безпечне постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, операція триватиме до 1 грудня й відбуватиметься у співпраці з Норвегією. Обидві країни задіють літаки п’ятого покоління у рамках режиму швидкого реагування (Quick Reaction Alert), що передбачає цілодобову готовність перехоплювати можливі загрози в зоні відповідальності НАТО.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підкреслив, що участь F-35 у патрулюванні є внеском у стримування Росії та зміцнення європейської безпеки. За його словами, F-35 не лише забезпечуватимуть захист допомоги Україні, а й демонструватимуть здатність оперативно реагувати на будь-які порушення повітряного простору НАТО.

"Ми знову використовуємо наші найсучасніші можливості для захисту східного флангу НАТО...Таким чином, ми буквально тримаємо російську загрозу на відстані. Нещодавно в Естонії також стало очевидним, що розгортання наших F-35 дуже ефективне проти цього", - заявив Брекельманс.

Операцію координує Верховне головне командування об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE).

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Автор: 

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А кацапи хоч одну допомогу🤣🤣 знищили на території нато??? Відповідь--НІ...тоді питається навіщо???
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07.07.2025 13:58 Відповісти
це, типу для того що б побачити кацапське іржаве літаюче корито, і першим як найшвидше здриснути?
у чому сенс "патрулювання"?
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07.07.2025 14:01 Відповісти
Потужно
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07.07.2025 14:04 Відповісти
Яким чином теріторія NATO стосується України? яка тут допомога? х"єм помахати, ніби ми "тут"?
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07.07.2025 14:05 Відповісти
Привєти будуть передавати чи що
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07.07.2025 14:07 Відповісти
Ну проти крилатих ракет і дронів така штука спрацює. А от якщо відморозки спробують балістикою вдарити? Петріоти вони (еуропейці) не побояться задіяти?
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07.07.2025 14:18 Відповісти
Будут только польских расслабленных летчиков нервировать..
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07.07.2025 15:29 Відповісти
 
 