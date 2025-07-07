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Новости Помощь от Нидерландов
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Нидерландские F-35 будут патрулировать небо НАТО для защиты помощи Украине, - Минобороны страны

НАТО впервые задействовало норвежские F-35 в Польше во время массированной атаки по Украине

С 1 сентября нидерландские истребители F-35 будут охранять воздушное пространство НАТО над Восточной Европой, чтобы гарантировать безопасные поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, операция продлится до 1 декабря и будет проходить в сотрудничестве с Норвегией. Обе страны задействуют самолеты пятого поколения в рамках режима быстрого реагирования (Quick Reaction Alert), что предусматривает круглосуточную готовность перехватывать возможные угрозы в зоне ответственности НАТО.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что участие F-35 в патрулировании является вкладом в сдерживание России и укрепление европейской безопасности. По его словам, F-35 не только будут обеспечивать защиту помощи Украине, но и демонстрировать способность оперативно реагировать на любые нарушения воздушного пространства НАТО.

"Мы снова используем наши самые современные возможности для защиты восточного фланга НАТО ... Таким образом, мы буквально держим российскую угрозу на расстоянии. Недавно в Эстонии также стало очевидным, что развертывание наших F-35 очень эффективно против этого", - заявил Брекельманс.

Операцию координирует Верховное главное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

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Автор: 

Минобороны (9470) Нидерланды (1617)


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А кацапи хоч одну допомогу🤣🤣 знищили на території нато??? Відповідь--НІ...тоді питається навіщо???
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07.07.2025 13:58 Ответить
це, типу для того що б побачити кацапське іржаве літаюче корито, і першим як найшвидше здриснути?
у чому сенс "патрулювання"?
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07.07.2025 14:01 Ответить
Потужно
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07.07.2025 14:04 Ответить
Яким чином теріторія NATO стосується України? яка тут допомога? х"єм помахати, ніби ми "тут"?
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07.07.2025 14:05 Ответить
Привєти будуть передавати чи що
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07.07.2025 14:07 Ответить
Ну проти крилатих ракет і дронів така штука спрацює. А от якщо відморозки спробують балістикою вдарити? Петріоти вони (еуропейці) не побояться задіяти?
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07.07.2025 14:18 Ответить
 
 