Нидерландские F-35 будут патрулировать небо НАТО для защиты помощи Украине, - Минобороны страны

С 1 сентября нидерландские истребители F-35 будут охранять воздушное пространство НАТО над Восточной Европой, чтобы гарантировать безопасные поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, операция продлится до 1 декабря и будет проходить в сотрудничестве с Норвегией. Обе страны задействуют самолеты пятого поколения в рамках режима быстрого реагирования (Quick Reaction Alert), что предусматривает круглосуточную готовность перехватывать возможные угрозы в зоне ответственности НАТО.

Читайте также: 600 тысяч БПЛА в 2025 году: Нидерланды заказали дроны для ВСУ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что участие F-35 в патрулировании является вкладом в сдерживание России и укрепление европейской безопасности. По его словам, F-35 не только будут обеспечивать защиту помощи Украине, но и демонстрировать способность оперативно реагировать на любые нарушения воздушного пространства НАТО.

"Мы снова используем наши самые современные возможности для защиты восточного фланга НАТО ... Таким образом, мы буквально держим российскую угрозу на расстоянии. Недавно в Эстонии также стало очевидным, что развертывание наших F-35 очень эффективно против этого", - заявил Брекельманс.

Операцию координирует Верховное главное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды объявили о новом пакете помощи для Украины на 175 млн евро: радары для обнаружения дронов, модульные машины для эвакуации раненых