УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10244 відвідувача онлайн
Новини Фото Розкрадання коштів
1 770 17

Розкрадання 90 млн грн на закупівлі непридатного протитанкового озброєння для ЗСУ: викрито експосадовця Міноборони, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили колишнього посадовця Міністерства оборони, який разом зі спільниками привласнив понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі протитанкових ракетних комплексів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ викрила розкрадання 90 млн грн на закупівлі ПТРК для ЗСУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ оголосила у розшук власника виробника чаю Lovare і "Мономах" у справі про пособництво Росії

За даними слідства, упродовж 2022-2023 років ексочільник одного з департаментів Міноборони уклав державний контракт із київською оборонною компанією на постачання ПТРК для фронту. Замість боєздатного озброєння, компанія поставила армії непридатні установки. Незалежна експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що поставлене обладнання не відповідає тактико-технічним характеристикам.

Організатора схеми та двох його спільників - керівника компанії-підрядника та його заступника - викрили у Києві. Слідчі СБУ повідомили всім трьом про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-1 - перешкоджання діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків,

  • ч. 5 ст. 191 - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем,

  • ч. 2 ст. 366 - службове підроблення.

СБУ викрила розкрадання 90 млн грн на закупівлі ПТРК для ЗСУ
СБУ викрила розкрадання 90 млн грн на закупівлі ПТРК для ЗСУ

Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ коригував російські обстріли Херсона та очікував на повну окупацію Півдня: його затримали, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7538) СБУ (13087) розкрадання (244)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Згадався старезний анекдот:
Їде лицар конем - сам весь у гімні, кінь - весь у гімні. Дорога - вся в гімні, дерева обабіч - всі у гімні...
І так далі.
показати весь коментар
07.07.2025 13:01 Відповісти
+3
І тільки Резніков у білому фраці стоїть
показати весь коментар
07.07.2025 13:04 Відповісти
+3
Компанія - *****- а перед тим як давати гроші цій гоп- компанії її хтось пробивав на відповідність - може це якісь 2 - 3 чела зоорганізувались шоб взяти гроші а тепер б"єм по хвостах
показати весь коментар
07.07.2025 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згадався старезний анекдот:
Їде лицар конем - сам весь у гімні, кінь - весь у гімні. Дорога - вся в гімні, дерева обабіч - всі у гімні...
І так далі.
показати весь коментар
07.07.2025 13:01 Відповісти
І тільки Резніков у білому фраці стоїть
показати весь коментар
07.07.2025 13:04 Відповісти
А всю цю картину зверху фільмує "весільний дрон"...
показати весь коментар
07.07.2025 13:44 Відповісти
А Резніков нічого не знав
показати весь коментар
07.07.2025 13:03 Відповісти
Так "не придатні" чи "не відповідають ТТХ"?
показати весь коментар
07.07.2025 13:04 Відповісти
Також звернув на це увагу. Хто експертизу робив? "Кишеньковий" Інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ - схованка для 45-річних пенсіонерів для того, щоб перечекати складні часи (проворувався в мирний час або зараз сховався від війська). Бурхлива імітація діяльності з дуже великим бюджетом та ще і за рахунок потенційної жертви. Черхова "ракова пухлина" українського суспільства.
показати весь коментар
07.07.2025 13:19 Відповісти
Компанія - *****- а перед тим як давати гроші цій гоп- компанії її хтось пробивав на відповідність - може це якісь 2 - 3 чела зоорганізувались шоб взяти гроші а тепер б"єм по хвостах
показати весь коментар
07.07.2025 13:06 Відповісти
Повірте, всі ці нюанси, як непридатність, низька якість виробу, зникнення компанії та сума відкату оговорюються заздалегідь.
показати весь коментар
07.07.2025 13:15 Відповісти
Покане буде змінено КК і не введено РОЗСТРІЛ під час війни--будуть красти всі
показати весь коментар
07.07.2025 13:12 Відповісти
Тю, тада не будут зажимать, будут исправно делиться, бо естчьо в совко-времена все научены, шо виноват не тот кто ворует, а тот, кто попался. Вот почему попался - здесь вся петрушка и зарыта.
показати весь коментар
07.07.2025 13:20 Відповісти
А розтріляють саме Вас. За что? Так на вас же будуть показанія свідків.
показати весь коментар
07.07.2025 13:22 Відповісти
По 17 за кіло?
показати весь коментар
07.07.2025 13:15 Відповісти
Не подскажите , ктот его назначил на занимаемую должность ? Видать , это его Порошенко назначил ?
показати весь коментар
07.07.2025 13:31 Відповісти
фигня, там инфа была, что чувак чай продает, вот где беда
показати весь коментар
07.07.2025 13:45 Відповісти
Тільки що не справа і зразу- колишній чиновник. Як вони курви посписувались, чи мобілізація то для кріпаків?
показати весь коментар
07.07.2025 13:47 Відповісти
 
 