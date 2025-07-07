Розкрадання 90 млн грн на закупівлі непридатного протитанкового озброєння для ЗСУ: викрито експосадовця Міноборони, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили колишнього посадовця Міністерства оборони, який разом зі спільниками привласнив понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі протитанкових ракетних комплексів для Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, упродовж 2022-2023 років ексочільник одного з департаментів Міноборони уклав державний контракт із київською оборонною компанією на постачання ПТРК для фронту. Замість боєздатного озброєння, компанія поставила армії непридатні установки. Незалежна експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що поставлене обладнання не відповідає тактико-технічним характеристикам.
Організатора схеми та двох його спільників - керівника компанії-підрядника та його заступника - викрили у Києві. Слідчі СБУ повідомили всім трьом про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 2 ст. 114-1 - перешкоджання діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків,
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ч. 5 ст. 191 - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем,
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ч. 2 ст. 366 - службове підроблення.
Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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