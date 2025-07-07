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Новини Вибори президента в Польщі
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Інавгурація обраного президента Польщі Навроцького відбудеться 6 серпня

новий президент Польщі Навроцький

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який переміг у другому турі президентських виборів, офіційно виголосить свою присягу 6 серпня.

Про це повідомила пресслужба канцелярії парламенту Польщі у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща" підписав спікер Сейму Шимон Головня.

"Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00", - йдеться в дописі.

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Президентські вибори у Польщі

Нагадаємо, на виборах президента Польщі переміг кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів. Його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - набрав 49,11% голосів.

Автор: 

інавгурація (232) Польща (8682) Навроцький Кароль (30)


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Топ коментарі
+6
Коли цей "історик" виставе нам рахунок за розром поляків під Жовтими Водами у 1648 році ?
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07.07.2025 20:22 Відповісти
+5
Ше один упоротий - на темі Волині піднявся
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07.07.2025 20:07 Відповісти
+3
трохи підмоги буде орбану з фіцо, бо вони вже заїбались.
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07.07.2025 20:12 Відповісти
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Ше один упоротий - на темі Волині піднявся
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07.07.2025 20:07 Відповісти
трохи підмоги буде орбану з фіцо, бо вони вже заїбались.
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07.07.2025 20:12 Відповісти
Але баблом від пуйла на трьох прийдеться ділитись
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07.07.2025 20:46 Відповісти
там окремі транші, залежить "ат вирабаткі".
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07.07.2025 20:57 Відповісти
Коли цей "історик" виставе нам рахунок за розром поляків під Жовтими Водами у 1648 році ?
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07.07.2025 20:22 Відповісти
Король Навроцький - це вже занадто.
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07.07.2025 20:46 Відповісти
Так було задумано .
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07.07.2025 22:10 Відповісти
 
 