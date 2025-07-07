Інавгурація обраного президента Польщі Навроцького відбудеться 6 серпня
Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який переміг у другому турі президентських виборів, офіційно виголосить свою присягу 6 серпня.
Про це повідомила пресслужба канцелярії парламенту Польщі у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща" підписав спікер Сейму Шимон Головня.
"Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00", - йдеться в дописі.
Президентські вибори у Польщі
Нагадаємо, на виборах президента Польщі переміг кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів. Його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - набрав 49,11% голосів.
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