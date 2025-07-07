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Новости Выборы президента в Польше
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Инаугурация избранного президента Польши Навроцкого состоится 6 августа

новый президент Польши Навроцкий

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, победивший во втором туре президентских выборов, официально произнесет свою присягу 6 августа.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии парламента Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Постановление о созыве парламента "для принятия присяги новоизбранным президентом Республики Польша" подписал спикер Сейма Шимон Головня.

"Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00", - говорится в сообщении.

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Президентские выборы в Польше

Напомним, на выборах президента Польши победил кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - набрал 49,11% голосов.

Автор: 

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Ше один упоротий - на темі Волині піднявся
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07.07.2025 20:07 Ответить
трохи підмоги буде орбану з фіцо, бо вони вже заїбались.
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07.07.2025 20:12 Ответить
Але баблом від пуйла на трьох прийдеться ділитись
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07.07.2025 20:46 Ответить
там окремі транші, залежить "ат вирабаткі".
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07.07.2025 20:57 Ответить
Коли цей "історик" виставе нам рахунок за розром поляків під Жовтими Водами у 1648 році ?
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07.07.2025 20:22 Ответить
Король Навроцький - це вже занадто.
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07.07.2025 20:46 Ответить
 
 