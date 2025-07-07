Инаугурация избранного президента Польши Навроцкого состоится 6 августа
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, победивший во втором туре президентских выборов, официально произнесет свою присягу 6 августа.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии парламента Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Постановление о созыве парламента "для принятия присяги новоизбранным президентом Республики Польша" подписал спикер Сейма Шимон Головня.
"Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00", - говорится в сообщении.
Президентские выборы в Польше
Напомним, на выборах президента Польши победил кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - набрал 49,11% голосов.
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