Инаугурация избранного президента Польши Навроцкого состоится 6 августа

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, победивший во втором туре президентских выборов, официально произнесет свою присягу 6 августа.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии парламента Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Постановление о созыве парламента "для принятия присяги новоизбранным президентом Республики Польша" подписал спикер Сейма Шимон Головня.

"Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00", - говорится в сообщении.

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Президентские выборы в Польше

Напомним, на выборах президента Польши победил кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - набрал 49,11% голосов.