Від початку доби на фронті відбулось 174 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 174 бойових зіткнення. Противник завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував 18 ракет і скинув 80 КАБ, здійснив 1171 удар дронами-камікадзе та 3967 обстрілів позицій наших військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення з російськими загарбниками, на даний час точиться бій. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 254 обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Стариці, Вовчанська та Зеленого, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Западне та Степова Новоселівка.

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Бойові дії на Сході

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили 12 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка та Русин Яр. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 44 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Тривають чотири боєзіткнення. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 140 та поранили 82 окупанти, знищили шість мотоциклів, 19 БпЛА; також пошкодили гармату, три пункти управління БпЛА та сім укриттів для особового складу загарбників.

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Бойові дії на Сході

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. Бої продовжуються в чотирьох локаціях. Олексіївка опинилась під ударами авіабомб окупанта.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Придніпровському напрямку ворог провів десять марних атак на позиції наших захисників.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні відзначаємо воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України та 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України, які стійко стримують противника.